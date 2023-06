Ne paște o criză de piloți pentru F-16

România riscă să intre în criză de piloți de F-16 pentru că, deși cu finanțare asigurată, procesul de modernizare a avioanelor IAR-99 cu avionică modernă bate pasul pe loc. Practic, deși în urmă cu trei ani s-a angajat să modernizeze 10 aeronave, Avioane Craiova nu a modernizat nici măcar unul.

Conform unui contract în valoare de 275 de milioane de lei fără TVA semnat în 2020, Avioane Craiova are de modernizat până în anul viitor 10 aeronave IAR-99 prin aducerea lor la standardul de echipare considerată esențială pentru pregătirea piloților romani de F-16 Fighting Falcon. Au trecut trei ani de la acea dată și nici măcar un avion nu a fost finalizat, cu toate că Ministerul Apărării Naționale (MApN) comunica la semnarea contractului că speră că „prima aeronavă modernizată va intra în testele de verificare după 22 de luni“, iar o parte din valoarea contractului a ajuns în conturile Avioane Craiova.

Conform unor surse militare, aeronavele IAR-99 Standard urmează să fie echipate cu sisteme avansate de avionică şi sistem de instruire „Embedded Virtual Avionics“, precum şi capacităţi de „Close Air Support“ şi capacităţi „Air to Air“. Contactat de „Adevărul“, directorul general al Avioane Craiova, Victor Muntean, nu a putut da detalii despre modul în care se derulează acest contract cu MApN motivând că este într-o serie de întâlniri la Paris Air Show. Unele lămuriri a adus însă Victor Peța, președintele sindicatului din societate. „Da, teoretic suntem întârziați în procesul de modernizare deoarece trebuie să livrăm cel puțin două avioane până în decembrie. Noi lucrăm acum la șase avioane, dar există sincope la livrările de echipamente de cabină de la Elbit cu unele componente de navigație de la Honeywell. Apoi, INCAS-ul (Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială - n.red.) nu și-a onorat obligația de proiecta în timp util. Cert este că dacă nu livrăm gata de zbor două avioane la standardul SM în acest an, suntem pasibili de penalități, iar scrisoarea de garanție poate fi executată. Noi încercăm să facem tot ce ține de noi. Am cerut oamenilor de bază să-și amâne concediile în acest an tocmai pentru a putea lucra la turație maximă. Oricum, sunt convins că dacă primim toate componentele în cel mult o lună, întârzierea va putea fi surmontată și vom livra primele două avioane la timp“, a precizat Victor Peța pentru „Adevărul“.

Surse din industrie, dar și surse militare au declarat că într-adevăr specificațiile tehnice din proiect s-au schimbat de mai multe ori. Ca urmare, și comenzile pentru componente au venit mai târziu, fapt care întârzie în mod automat și livrările, mai ales că unele componente de navigație, cum ar fi cele de la Honeywell, au un circuit foarte strict plecând chiar de la producătorul american cu destinația finală România.

Numărul piloților trebuie cel puțin triplat

Avionul IAR-99 modernizat este esențial pentru pregătirea viitorilor piloți de F-16 Fighting Falcon. Astfel, dacă foștii piloți de MiG 21 LanceR pot începe trecerea la F-16 direct, pentru mai tinerii piloți, IAR-99 modernizat ar fi primul pas spre manșa avionului de luptă tocmai pentru că avionica a fost special proiectată pentru a fi asemănătoare celei aflate și pe aeronava americană.

România are în prezent 17 avioane F-16 Fighting Falcon. Conform standardelor, aceste aeronave ar trebui deservite de 51 de piloți, dar, conform unor surse, încadrarea este de numai de 30 de piloți, deoarece pregătirea acestor militari de elită este o problemă la nivel mondial, pentru că sunt foarte puține locuri disponibile.

Mai mult, în lipsa unui avion-școală precum IAR-99 modernizat, problemele cu pregătirea piloților vor crește exponențial când flota de aeronave de luptă se va completa cu cele 32 de F-16 Fighting Falcon norvegiene ale căror livrări încep în acest an. Atunci, necesarul de piloți va urca la 147, cu un deficit de peste 100 de oameni.

Respectarea termenelor

În urmă cu ceva timp, ministrul Apărării Naționale, Angel Tîlvăr, s-a întâlnit la sediul instituției cu o delegație a Avioane Craiova condusă de directorul general al societății, Victor Muntean, iar discuțiile s-au axat pe contractul pentru revitalizarea și modernizarea a 10 aeronave IAR-99 Standard. Ministrul Tîlvăr a reiterat importanța derulării acestui contract în condițiile și la termenele asumate, având în vedere că, după modernizare, avioanele în discuție vor fi utilizate, în principal, ca aeronave de școală și antrenament destinate pregătirii avansate a piloților pentru trecerea la zborul pe aeronavele F-16 Fighting Falcon din dotarea Forțelor Aeriene Române și vor constitui o capabilitate aeriană de sprijin aerian apropiat și intervenție împotriva țintelor aeriene de viteză mică.

Datele tehnice

IAR-99 este un avion subsonic de antrenament avansat și de atac ușor capabil să efectueze misiuni de sprijin aerian apropiat și de recunoaștere. A intrat în serviciul Forţelor Aeriene în anul 1988, are o bună manevrabilitate şi este considerat unul dintre cele mai bune avioane din clasa sa. Motorul turboreactor Rolls-Royce Viper este robust şi fiabil şi este acelaşi care a echipat avionul de atac IAR-93. La versiunea Șoim a IAR-99, cea concepută pentru antrenarea piloților de MiG-21 LanceR, dotările includ computer de bord, Head-up şi Head-down Display, sistem de navigaţie inerţial/GPS, HOTAS, staţie radio. Sistemul de transfer de online procesează datele de navigaţie primite via datalink de la un alt avion sau staţie de sol echipată cu acelaşi sistem. Această informaţie este prezentată pe un ecran „radar virtual“ simulat în cabină, astfel încât pilotul se poate antrena în folosirea radarului fără ca avionul să fie echipat cu un radar. Pentru protecţie, avionul este prevăzut cu o staţie de avertizare radar, dispersor de capcane termice și dipoli, precum şi container cu echipament pentru contramăsuri electronice.

În prezent, avioanele MiG-21 LanceR fiind scoase din serviciu, avioanele IAR-99 Standard și IAR-99 Șoim nu își prea mai găsesc utilitatea fiind necesară varianta IAR-99 cu avionică asemănătoare celei de pe F-16.