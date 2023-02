Lupta cu timpul a salvatorilor români detașați în Turcia VIDEO

Salvatorii români detașați în Turcia duc o luptă contra cronometru pentru salvarea victimelor cutremurelor deoarece șansele acestora de scăpare scad cu fiecare oră care trece.

Cu cât se scurge timpul de la momentul zero al cutremurelor care au devastat Turcia, cu atât scad șansele de salvare a celor care sunt în viață, prinși sub zecile de tone de beton sfărâmat. Drept urmare, pompierii militari din echipele de căutare-salvare RO-USAR (Romanian - Urban Search and Rescue) detașate în Turcia lucrează non-stop pentru salvarea supraviețuitorilor.

Joi dimineață, eforturile salvatorilor români au fost încununate de succes, după o misiune lungă și plină de dramatism. Totul a început miercuri dimineață, când autoritățile turce le-au indicat militarilor români o nouă zonă de căutare în Antakya. În scurt timp, folosindu-se de senzorii din dotare, dar și de câinii de căutare, salvatorii români au identificat un adolescent de 16 ani, blocat sub dărâmături. Imediat a început o luptă contra cronometru pentru salvarea tânărului. Însă o nouă replică cu magnitudinea de 4,2 grade pe scara Richter a mutat plăcile de beton ale blocului prăbușit, îngreunând și mai tare misiunea de salvare a băiatului. Acum, partea superioară a construcției risca să se prăbușească exact pe plăcile de beton care îl acopereau pe adolescent. Autoritățile turce au adus un excavator pentru a susține respectiva secțiune de clădire, iar echipa de salvare a continuat misiunea, prin crearea unui tunel de acces la victimă.

Cu eforturi susținute și peste 20 ore de muncă continuă, echipa din România a reușit să-l salveze pe tânărul blocat sub dărâmături, acesta fiind conștient și cooperant când a fost scos la suprafață. Băiatul era serios rănit la picioare și a fost predat echipelor medicale pentru a fi transportat la spital.

Patru persoane salvate

Până la acest moment, echipa din România a reușit să salveze patru persoane, victime ale seriilor de cutremure produse în Republica Turcia. La prima lor misiune, militarii români au scos la suprafață o familie, tot în orașul Antakya. Ca și în cazul adolescentului, au fost multe ore de muncă, dar din păcate numai părinții erau în viață, copilul fiind declarat decedat când a fost scos la suprafață.

A doua misiune a fost pe parcursul nopții de marți spre miercuri, când echipei RO-USAR i-a fost repartizată o nouă zonă de intervenție în partea de nord-vest a orașului Antakya, iar în urma acțiunilor de căutare desfășurate a fost identificat un bărbat, de aproximativ 40 ani, cu un picior prins sub o grindă de beton. Victima a fost recuperată în viață, în jurul orei 5.45 (ora locală). În această locație au mai fost identificate, până în prezent, încă două persoane decedate. În total, salvatorii români au predat autorităților turce corpurile neînsuflețite a șase victime.

Continuăm misiunea atât cât este nevoie

Joi, în jurul prânzului, salvatorii români au primit din partea turcă o nouă zonă de intervenție, o nouă clădire P+8, prăbușită total, dar până la închiderea ediției nu au fost comunicate rezultatele misiunii. Comandatul militarilor români detașați în Turcia a declarat că salvatorii români vor continua operațiunile de căutare, cu toate că timpul trece în defavoarea victimelor. „În mod evident, această luptă a noastră este una contra cronometru. Șansele de salvare scad din ce în ce mai mult, suntem realiști atunci când recunoaștem acest lucru, cu fiecare minut, cu fiecare oră care trece. Asta nu înseamnă că nu acționam în continuare. Vom acționa atâta timp cât este nevoie. Alături de ceilalți salvatori străini veniți în Turcia, vom încerca să-i salvăm pe toți cei care sunt posibil de salvat”, a declarat colonelul Bogdan Vlăduțoiu.

Extrem de bine antrenați și acreditați internațional

În prezent, în Turcia sunt prezente două echipe de sprijin din România, formate din personal specializat de căutare-salvare RO-USAR (116 pompieri militari), medici și asistenți SMURD, personal cu echipe canine din cadrul Clubului Câinilor Utilitari, Câini de Salvare Transilvania și Câini de Salvare Gugulania. Românii se află în permanentă legătură cu autoritățile turce, reprezentanții AFAD (Autoritatea pentru Gestionarea Dezastrelor și a Situațiilor de Urgență din Turcia) fiind cei direct responsabili în a desemna zona de acțiune și intervenție a echipelor internaționale venite în sprijin.

Extrem de bine antrenați, încă din 2014, salvatorii români sunt acreditați de INSARAG (International Search and Rescue Advisory Group), care este o rețea globală a de căutare-salvare. Pentru a intra în INSARAG, salvatorii români s-au antrenat inclusiv cu instructori străini și au fost îndelung testați de o echipă de clasificatori, formată din zece experţi în domeniu, membri ai echipelor acreditate din Australia, Belgia, Suedia, Finlanda, Elveţia, Marea Britanie sau Ungaria.