Fiul lui Mihai Șora, despre relația cu soția tatălui său: „Mi-au sărit capacele. Nici n-am fost pus pe lista celor care sunt în doliu”

Tom Șora, fiul filosofului Mihai Șora, a făcut dezvăluiri cu privire la ultimii ani din viața filosofului, relația dintre el și copii lui, dar și cum a fost influențată relația filosofului cu cei trei copii ai săi. El a relatat cum a ajuns să nu mai poată vorbi cu tatăl său.

Tom Șora, fiul filosofului Mihai Șora, a făcut o serie de declarații cu privire la relația pe care o avea cu tatăl său, dar și la situația familiei și motivele care au dus la reacția lui din biserică din ziua înmormântării tatălui său. De asemenea, fiul filosofului a lămurit speculațiile conform cărora fratele său și-ar fi „turnat” tatăl la securitate.

El a relatat într-un interviu publicat de Gândul toate controversele legate de soția tatălui său și a povestit și care au fost motivele pentru care nu a mai putut lua legătura cu acesta în ultimii ani.

În ziua înmormântării filosofului, fiul acestuia, Tom Șora, a luat cuvântul în biserică și a acuzat-o pe soția tatălui său că i-a blocat orice cale de comunicare cu tatăl său în ultimii ani.

„Nici măcar n-am fost pus pe lista celor care sunt în doliu”

Tom Șora locuia în Germania din anii `80 și spune că nici el, nici sora lui, nu au fost anunțați de moartea tatălui lor. „M-a anunțat sora mea, prin telefon, și ea a aflat de la o cunoștință, care a citit pe Facebook și care i-a dat telefon. Sora mea mi-a dat telefon și așa am aflat”, a spus el în interviu.

De asemenea, la înmormântare nu a schimbat nicio vorbă cu Luiza Palanciuc și nici nu a fost invitat la parastas. El a explicat, apoi, motivul pentru care a luat cuvântul la înmormântare. „Eu nu sunt scandalagiu și nici n-am vrut să fac scandal și nici acum nu vreau să fac scandal. Oricum eram revoltat. Preotul principal, în cuvintele lui, în care îi prezenta pe cei care sunt îndoliați, a spus familia, adică văduva și atât. Dar mai erau trei copii, iar un copil era acolo, nu a fost pomenit nici de preot. Nu a fost pomenit că au fost copii, dar noi eram acolo, în biserică, și nepoți”, a explicat el, motivul pentru care s-a enervat.

Păi cum se poate așa ceva? Chiar pot să spun, cu tot calmul, că atunci mi-au sărit capacele, pe bună dreptate. „În momentul acela mi-am dat seama că mă enervez și, atunci, am hotărât clar ca după ultimul vorbitor oficial – au fost doi domni care au vorbit foarte frumos despre tatăl meu, apoi a vorbit preotul principal și, în principiu, trebuia să decurgă serviciul religios mai departe, în mod normal sau cum este uzual -, atunci, am spus că eu mai am de spus ceva. Deci această luare de cuvânt a fost realmente spontană. Păi cum se poate așa ceva? Chiar pot să spun, cu tot calmul, că atunci mi-au sărit capacele, pe bună dreptate. Deci nici măcar n-am fost pus pe lista celor care sunt în doliu. Mi se pare cam mult, totuși, și eram în biserică”, a mai menționat fiul filosofului.

A venit la proteste pentru a-și vedea tatăl

El a mai vorbit în interviu despre cum a fost blocat să ia legătura cu tatăl său de către soția acestuia și cum a fost nevoit să vină la protestele din 2018 pentru a se putea întâlni cu tatăl său.

El a relatat, de asemenea, că a făcut-o la îndemnul unui prieten, care știa că tatăl său va fi la proteste. „M-am dus, a fost o acțiune de comandă, cum s-ar spune – știam că la data de atât august, la ora atât, eu sunt la girafă, din Germania. Am făcut asta și atunci l-am văzut, m-am dus la el și am spus: «Da, uite, sunt aici». În primele 30-40-50 de secunde, să zicem, nu știu ce a gândit, a fost imobil. După aceea, a intervenit soția lui și eu m-am îndepărtat”, a relatat el.

Apoi a mai arătat că, tot la îndemnul acelui prieten, a mers din nou și a reușit să-l convingă pe tatăl său să stea de vorbă. Dar, mai spune el, nu a fost niciodată invitat acasă la tatăl său, ci s-au întâlnit doar pe terase și nici nu a putut să rămână singur cu acesta.

Apoi, spune el, din nou nu a mai putut lua legătura cu tatăl său. „După aceea, iarăși a venit cenzura – asta acum trei ani și jumătate. Am încercat o săptămână, două, trei, cinci și am văzut că din ce în ce mai mult nu mi se răspunde la mail-uri. La telefon, o aveam întotdeauna pe doamna Palanciuc, care îmi explica ce face tata, îmi explica întotdeauna ce face, deci era undeva. Și, la un moment dat, am renunțat. Am auzit reproșuri cum că eu nu i-aș fi dat telefon sau noi nu i-am fi dat telefon de ziua lui. Păi cum să îi dai telefon de ziua lui sau de Crăciun în condițiile astea?”, întreabă el retoric.

„Fratele meu avea 14 ani”

Tom Șora a mai vrut să lămurească subiectul legat de fratele său, despre care spune că a fost „calomniat” atunci când s-a spus despre el că și-ar fi „turnat” tatăl la securitate. „Când a murit fratele meu, în octombrie 2022, doamna Palanciuc a reiterat (...) o calomnie pe care o făcuse deja de două ori public prin Facebook, în ziua morții fratelui meu. Doamna Palanciuc a afirmat de mai multe ori în zilele respective, pe Facebook, că fratele meu ar fi fost informator al Securității și că și-ar fi denunțat tatăl, și că a fost ceva groaznic”, a spus el, arătând că, de fapt, situația a fost cu totul alta.

„Fratele meu, în 1959, avea 14 ani, era în clasa a 8-a, deci nici măcar la liceu. Un golan de 14 ani, era golan și avea prieteni de-ăștia golani. Da, golan de 14 ani, și unul avea un pistol cu capse. Am avut și eu Colt cu capse și în `59 a fost o problemă la Miliție, la Securitate, cu pistolul ăsta cu capse”, a mai menționat el.

„Există două hârtii la dosar, în dosarul tatălui meu pe care le-a văzut, una explică situația cu capsele, cu nu știu ce și a doua hârtie este într-adevăr semnată de fratele meu, în 1959, că declară solemn că nu va spune nimănui că a fost interogat de Securitate și că dacă spune cumva, va fi pedepsit, ceva de genul ăsta. Asta e tot”, a mai spus el.

Mihai Șora s-a căsătorit cu Luiza Palanciuc în urmă cu 10 ani, când avea 96 de ani. Fiul lui spune, însă, că relația lor a început mai devreme, înainte ca soția filosofului să moară, însă când era deja internată într-un azil pentru a putea primi îngrijirile de care avea nevoie.