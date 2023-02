Incident la înmormântarea lui Mihai Șora: acuzații grave făcute de fiul său la adresa soției filosofului VIDEO

Filosoful Mihai Şora a fost înmormântat marţi, în Cimitirul Bellu, iar sicriul a fost depus luni seară la Biserica Albă din București, acolo unde a avut loc și slujba de înmormântare. Printre cei care au luat cuvântul s-a numărat Tom Șora, fiul filosofului, care a făcut acuzații dure la adresa soției eseistului, despre care spune că i-a cenzurat relația cu tatăl.

În Biserica Albă, Tom Șora a acuzat-o pe Luiza Palanciuc, soția lui Mihai Șora, că nici măcar nu i-a informat pe el și pe sora sa, Sanda Șora (fiica filosofului, care este bolnavă și nu a putut ajunge la funeralii) despre decesul tatălui lor.

„Am aflat de moartea tatălui meu cu totul întâmplător, și anume o cunoștință a surorii mele a citit pe Facebook că a murit tatăl meu. Eu locuiesc în Germania. Și atunci sora mea, sâmbătă seara, mi-a spus că a murit tatăl nostru. Deci nu am fost înștiințat că a murit, am aflat întâmplător. Relația noastră, a familiei noastre cu tatăl nostru a fost sistematic împiedicată în ultimii 10 ani. Nu am putut lua legătura cu el nici telefonic, nici prin mail, a fost blocată. Nu puteam să dau telefon să vorbesc cu el, eram cenzurat. Am încercat de nenumărate ori în acești zece ani să iau contact cu el, nu am putut”, a spus, la slujba de înmormântare, Tom Șora, potrivit Stiri pe surse.

„Imposibil, nu am mai putut vorbi cu el”

Fiul filosofului a relatat cum a reușit totuși, să ia legătura cu tatăl său la protestele din august 2019, unde spune că a venit fără să-și anunțe prezența.

„Am venit spontan și acolo, practic, în piață, am vorbit cu tatăl meu și până la urmă, printr-o minune, am reușit să ne întâlnim de două ori într-un local, nu acasă. Și acolo am vorbit și a fost destul de bine ce am vorbit și am sperat că relația se va normaliza și că voi putea vorbi din nou, normal, la telefon, personal, cu tatăl meu care acum trei ani era lucid, se putea vorbi foarte bine cu el. După vreo două săptămâni, când m-am întors în Germania, am dat telefon să văd ce mai faci, cum îți merge.... Imposibil, nu am mai putut vorbi cu el”, a mai spus Tom Șora.

Discursul său, oprit de un preot

Unul dintre preoții care au oficiat slujba a intervenit după câteva minute și l-a oprit pe Tom Șora, argumentând că nu este momentul și locul pentru astfel de mărturisiri.

Filosoful Mihai Șora a murit sâmbătă, 25 februarie, la vârsta de 106 ani. Soția sa, Poeta Luiza Palanciuc - Șora, cu 56 de ani mai tânără, a postat, ulterior, pe Facebook, o scrisoare de adio:

„ (...) M-a întrebat cineva, la un moment dat, unde este deschisă Cartea de Condoleanțe, să lase câteva rânduri. Pur și simplu am uitat! Iartă-mă, iubitule. Nici nu mi-a trecut prin minte, de fapt, că ar trebui să caut una. Voi lua un caiet de-al tău din teancul celor neîncepute. Ți se potrivește oricum mai bine decât un voluminos in-folio cu ferecături și margini aurite. Și voi scrie eu la început: <<Mihai Șora este sarea Pământului>>“ Să fii cuminte! Mă întorc repede”.

În public, filosoful nu a vorbit prea mult despre copiii săi, astfel că puțină lume știe că unul dintre ei s-a stins din viață. În iulie 2022, Andrei Șora a murit, lăsând un gol imens în inima tatălui său, filosoful Mihai Șora. Celălalt băiat al filosofului, Tom trăiește în Germania, unde și-a dezvoltat și cariera în muzică. În urmă cu mulți ani, Tom, la fel ca fiul cel mare al lui Mihai Șora, Andrei, și sora Alexandra, a ales să emigreze în Occident.