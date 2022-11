Este oficial. Din 2035 nu se vor mai fabrica mașini pe benzină și motorină

În 13 ani, producătorii auto vor trebui să-și adapteze total producția pentru că vânzarea autoturisme și vehicule utilitare ușoare echipate cu motoare pe ardere internă va fi interzisă din 2035.

Uniunea Europeană a ajuns recent la un acord privind legea care interzice vânzările de noi autoturisme și vehicule utilitare ușoare echipate cu motoare pe ardere internă începând din 2035, obiectivul fiind de a accelera trecerea la vehiculele electrice şi combaterea schimbărilor climatice.

Negociatorii din statele membre UE şi Parlamentul European, care trebuie să aprobe noua legislaţie, precum şi Comisia Europeană, care elaborează noile legi, au convenit că producătorii auto trebuie să realizeze o reducere cu 100% a emisiilor de CO2 până în 2035, ceea ce va face imposibilă vânzarea noilor autoturisme pe benzină şi motorină în blocul comunitar.

„Cu aceste obiective, creăm claritate pentru industria auto și stimulăm inovația și investițiile pentru producătorii de mașini. În plus, achiziționarea și conducerea mașinilor cu emisii zero vor deveni mai ieftine pentru consumatori. Sunt mulțumit că astăzi am ajuns la un acord cu Consiliul privind o revizuire ambițioasă a obiectivelor pentru 2030 și am sprijinit un obiectiv de 100% pentru 2035. Acest lucru este crucial pentru a atinge neutralitatea climatică până în 2050 și pentru a face condusul curat mai accesibil”, a afirmat liderul negociatorilor de la Parlamentul European, Jan Huitema.

La rândul său, vicepreşedintele executiv pentru Pactul verde european, Frans Timmermans, a declarat că acordul transmite un semnal puternic industriei şi consumatorilor. „Europa adoptă trecerea la mobilitatea cu zero emisii”, a adăugat oficialul european.

Vehiculele vândute până în 2035 dispar natural din trafic

De precizat că interdicția se va aplica doar la vânzarea de mașini noi, nu și la vânzarea celor uzate, produse înainte de 2035. Astfel, aceste autoturisme și vehiculele utilitare ușoare echipate cu motoare cu ardere internă vor putea fi utilizate și chiar tranzacționate ca vehicule la mâna a doua și după 2035. Practic, acestea vor fi retrase definitiv din trafic pe cale naturală, atunci când nu mai sunt conforme cu normele, iar proprietarii vor ajunge la concluzia că, din punct de vedere financiar, nu mai merită să fie reparate pentru a fi readuse pe șosele.

Acordul include o reducere cu 55% a emisiilor de CO2 ale noilor autoturisme începând din 2030, faţă de nivelul din 2021, o ţintă mult mai ambiţioasă decât actualul obiectiv, care prevedea o reducere cu 37,5%. Noile vehicule comerciale trebuie să realizeze o reducere cu 100% a emisiilor de CO2 până în 2035 şi una cu 55% până în 2030.

Producătorii se adaptează, dar cer infrastructură de încărcare

Pe fondul sporirii presiunilor autorităţilor de reglementare, şeful brandului Volkswagen, Thomas Schaefer, a anunţat că din 2033 brandul va produce doar maşini electrice în Europa. Schaefer a spus că, în următorul deceniu, marca VW va reduce numărul de modele oferite, pentru a se concentra pe modelele de bază, cu scopul de a creşte marja de profit pentru toate mărcile de volum – Volkswagen, SEAT, Skoda şi vehicule comerciale – la 8% până în 2025. „Fă mai puţin, dar mai bine”, a spus Schaefer, vorbind la un eveniment la Berlin, conform Reuters.

Adaptarea producției vehiculelor de la diferite mărci în aceeaşi fabrică va duce la economisire, a spus Schaefer. Concret, marca VW îşi va schimba concentrarea de pe un singur model per fabrică la „gândirea pe platformă”, a spus Schaefer, folosind acelaşi design de bază pentru diferite modele, pentru a permite economii de scară. Producătorul auto vizează un vehicul electric entry-level la un preţ 25.000 de euro sau mai puţin. Schaefer a spus că îmbunătăţirea şi standardizarea chimiei şi formatului bateriilor a fost cheia pentru atingerea acestui obiectiv, precum şi pentru producţia la scară.

La rândul lui, constructorul american Ford a comunicat că intenționează să accelereze trecerea pe mașini exclusiv electrice. Drept urmare, până în 2024, Ford va lansa, în Europa, șapte vehicule de pasageri și vehicule comerciale, complet electrice.

În același timp, prin vocea lui Stuart Rowley, președinte Ford Europa, producătorul american a cerut o implicare mai mare a autorităților europene. „Uniunea Europeană trebuie să stabilească obiective naționale obligatorii pentru o infrastructură de încărcare electrică care să răspundă cererii tot mai mari de vehicule electrice”, a declarat cu ceva timp în urmă Stuart Rowley.