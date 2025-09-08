Dacă a dispărut sporul de antenă, să dispară și antenele de pe Parlament. Angajații Senatului se plâng de „câmpuri electromagnetice și radiații”

Biroul Permanent al Senatului a discutat astăzi solicitarea mai multor angajați care, în lipsa așa-numitului „spor de antenă”, vor să fie demontate antenele de pe clădirea Parlamentului, pe motiv că „generează câmpuri electromagnetice și radiații”.

Liderii partidelor parlamentare au discutat, în ședința Biroului Permanent al Senatului, o solicitare pe care mai multe sindicate ale angajaților au depus-o în luna iulie.

Aceștia cer „demontarea imediată” a antenelor de comunicații și a echipamentelor de pe clădirea Parlamentului, pe motiv că ar genera „câmpuri electromagnetice și radiații”.

„Expunerea la câmpurile electromagnetice a fost identificată ca un factor nociv asupra sănătății lucrătorilor și (...) poate conduce la sindroame neuro-cardio-vasculare și endocrine. Echipamentele amplasate pe clădire nu contribuie în mod direct la activitatea legislativă. Ele ridică temeri justificate privind sănătatea personalului, temeri întărite de cazurile frecvente (inclusiv decese) de cancer, așa cum rezultă din raportul de expertiză privind impactul radiațiilor asupra spațiilor de lucru”, se arată în solicitarea angajaților Senatului, scrie Digi24.

Dacă nu vor fi demontate antenele, aceștia solicită să primească din nou sporul de antenă.

„Considerăm că menținerea acestor sporuri, în cuantumul practicat în ultimii ani, este obligatorie și în concordanță cu obligațiile legale de protecție a muncii, precum și cu interesul instituțional al funcționării eficiente a Senatului”, mai transmit angajații.

În urma ședinței de astăzi, conducerea Senatului nu a luat o decizie, ci a trimis solicitarea către Secretarul General pentru analiză.

Surse politice au explicat însă că antenele nu vor fi demontate, având în vedere că aparțin mai multor servicii, iar unele dintre ele au rol de securitate.

Senatorul USR Ștefan Pălărie a declarat astăzi, la Parlament, că demontarea antenelor ar fi imposibilă. „Nu se poate face acest lucru fizic. Sunt o suită de instituții care au antene pe această clădire, de o importanță mare. Nu este vorba doar de regimul de înălțime, dar și de securitate. Nici nu știu dacă o parte dintre aceste antene nu sunt trecute la informații clasificate. Nu știm ce servicii beneficiază de aceste antene”, a transmis senatorul.

Sporul de antenă, tăiat

Angajații Senatului au transmis solicitarea de a demonta antenele încă de la începutul lunii iulie. Demersul a venit la scurt timp după ce guvernul Bolojan le-a tăiat „sporul pentru condiții vătămătoare”. Membrii sindicatelor angajaților din Senat au declarat că, în lipsa așa-numitului „spor de antenă”, demontarea echipamentelor de pe clădire este „singurul mod de a elimina sursa riscului” la care aceștia ar fi zilnic expuși.

Executivul a limitat sporul pentru condiții vătămătoare de la 1.500 de lei la 300 de lei, măsura aplicându-se de la 1 iulie 2025.