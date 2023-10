Povestea jandarmului care-și ajută semenii cu dizabilități participând la competiții sportive: „Alerg pentru a face bine”

Un jandarm participă la concursuri de alergare pentru a ajuta persoanele cu dizabilități. Subofițerul ia parte la competiții umanitare și astfel strânge, prin donații, bani necesari pentru achiziționarea de scaune rulante.

Plutonierul adjutant șef Valentin Gabriel Gîrteajă, de la Jandarmeria Argeș, participă de mai mulți ani la competiții umanitare pentru a ajuta persoanele cu dizabilități. Din anul 2018 s-a înscris în cauza Fundației Motivation România, o organizație nonguvernamentală care vine în sprijinul copiilor și adulților cu dizabilități. De atunci aleargă la competiții și desfășoară campanii de strângere de fonduri pentru achiziționarea de scaune rulante.

„La început de 2018 mi-am propus să iau startul unui maraton. Acum știu că pot să alerg și să fac bine în același timp", spune subofițerul, în vârstă de 38 de ani, care lucrează la Detașamentul de Jandarmi Câmpulung.

Acesta a fost impulsionat de a lua parte la acțiuni și după ce un copil, coleg de școală cu fetița sa, a primit un scaun rulant de la Fundația Motivation.

Pe parcursul celor șase ani de activitate pentru acest ONG a participat la diverse competiții. „Zi de zi sunt copii și adulți care își pierd mobilitatea în diferite accidente sau din cauza unor afecțiuni medicale și au nevoie de scaune rulante potrivite să se deplaseze și să-și ducă viața mai departe. Sunt o persoană activă și îmi dau seama cât de importantă este mobilitatea și libertatea de mișcare pentru fiecare dintre noi, indiferent de condiția medicală.”, spune Valentin.

Premiat de Instituția Prefectului pentru acțiunile sale

El este doar unul dintre persoanele care „aleargă” pentru Fundația Motivation. „Vreau să vă spun că merg la evenimente alături de această fundație în scopuri caritabile de vreo 6 ani. Fac aceste lucruri dezinteresat, din convingere și pentru a face bine", precizează jandarmul pentru „Adevărul”.

La sfârșitul anului 2022, subofițerul a fost chiar premiat, de către Instituția Prefectului județului Argeș, pentru acțiunile pe care le-a avut ca să ajute.

Recent, acesta a luat startul la două evenimente importante. Pe 11 octombrie 2023 a participat la „Ștafeta Invictus”, în memoria eroilor și veteranilor din teatrele de operații.

Municipiul Pitești a dat startul ștafetei Traseului Albastru, parte din Ștafeta Veteranilor Invictus, eveniment aflat la a X-a ediție. Voluntarii Invictus au parcurs împreună aproximativ 38 km, în același ritm, în alergare, pe jos, pe bicicletă sau combinat, pe traseul: Pitești - Curtea de Argeș. Punctul final al Ștafetei Veteranilor Invictus va fi orașul Carei, de ziua Armatei Române, pe 25 octombrie.

Duminică, 15 octombrie, jandarmul a participat pentru a șasea oară consecutiv la „Maratonul București”, unde a desfășurat o nouă campanie de fundraising. A luat parte la cursa de semimaraton, obținând chiar un record personal.

„Am luat startul motivat și am făcut un record personal la proba de semimaraton 21 km pe care am terminat-o într-o oră și 45 de minute”, spune jandarmul argeșean pe Facebook.

Toate competițiile la care a concurat au fost în scop umanitar și a reușit ca la finalul lor să strângă fonduri pentru scaune rulante adaptate nevoilor persoanelor cu dizabilități.