Arestarea lui Andrew Tate. TikTok şi Twitter, criticate că au permis teorii ale conspiraţiei

TikTok şi Twitter sunt criticate după ce au permis vehicularea unor teorii ale conspiraţiei ce ar putea afecta ancheta în cazul fraților Andrew și Tristan Tate. Rețelele sociale au fost inundate de postări care susţineau în mod fals că Andrew Tate a fost eliberat. În alte mesaje sunt avansate teorii ale conspiraţiei potrivit cărora britanicul ar fi victima unei înscenări.

Imran Ahmed, directorul executiv al unei organizaţii din Marea Britanie pentru combaterea urii în online, a precizat că ancheta judiciară poate fi influențată prin răspândirea unor teorii ale conspiraţiei.

Fanii au susținut că frații sunt victime ale unei înscenări

Andrew Tate (36 de ani) este foarte cunoscut în mediul online pentru opiniile sale misogine.

O investigaţie realizată de publicaţia britanică, în vara trecută, a arătat că TikTok îi promova agresiv conţinutul către utilizatori.

La scurt timp după arestarea celor doi frați, mii de susținători au adresat mesaje pe TikTok şi Twitter, prin care au susținut fără dovezi că frații sunt victime ale unei înscenări. Fanii au folosit hashtag-uri precum #freetopG şi #tateinnocent.

„Sunt 100% sigur că Tate este nevinovat. FREE TATE", spune un altul.

Tate, cu peste 4 milioane de urmăritori, a alimentat teoriile conspiraționiste

„Matrix“ și „Pizzagate“ sunt două simboluri pentru teoriile conspiraționiștilor. Chiar Andrew Tate a alimentat astfel de reacții după un mesaj postat după reținerea sa: „Matrix şi-a trimis agenţii".

Pe Twitter, Tate are peste 4 milioane de urmăritori, după ce contul său a fost restabilit în noiembrie. Acesta are mai multe postări cu referire la #Pizzagate, care o teorie vehiculată de grupul conspiraţionist QAnon din SUA, care susţinea că democraţii americani de rang înalt se află în spatele unei reţele de abuzuri sexuale asupra copiilor. Sub acest hashtag, postările despre Tate sugerau că acesta a fost folosit ca ţap ispăşitor de adevăratele reţele de pedofilie.

Iar apariția videoclipului realizat de Andrew Tate alături de cutiile de pizza, după o ceartă pe Twitter cu activista Greta Thunberg, a alimentat speculațiile că ar fi fost o referire la conspiraţie. "Vor să muşamalizeze Pizzagate cu Andrew Tate", a scris un utilizator Twitter, etichetându-l pe Elon Musk.

Un alt clip cu peste 780.000 de ori de vizualizări susţinea că îl arată pe Andrew Tate eliberat din detenţie. "Andrew Tate a fost eliberat. Atacul Matrix a eşuat". În realitate, frații se află în arest.

Sâmbătă seară, TikTok a declarat că a început o revizuire sistematică a conţinutului necorespunzător semnalat în legătură cu Andrew Tate şi a promis că va elimina postările care încalcă liniile sale directoare.