Ambasadorul Ion Jinga despre Regina Elisabeta a II-a: „O combinație unică de excepționalism și normalitate“

Fost ambasador al României în Marea Britanie timp de șapte ani și jumătate și unul dintre cei mai apreciați diplomați români, Ion Jinga a depănat pentru „Adevărul“ amintirile sale legate de defuncta Regina Elisabeta a II-a.

Regina Elisabeta a II-a a murit joi, 8 septembrie, la 96 de ani. Iar dispariția sa l-a marcat și pe Ion Jinga, fost ambasador al României în Marea Britanie, în prezent ambasadorul României la Consiliul Europei.

Ion Jinga s-a întâlnit de mai multe ori cu Majestatea Sa în perioada în care a fost ambasador la Londra.

„Întâlnirile cu Regina mi-au lăsat, de fiecare dată, impresii puternice, sentimentul că am în față istoria secolului XX în ceea ce a avut ea nobil, demn și uman, îngemănată cu prezentul, pentru că Regina era întotdeauna foarte bine informată asupra actualității. Majestatea Sa Regina Elisabeta a II-a impresiona prin distincție, grație, demnitate, profunzimea remarcilor, felul în care impunea respect și, nu în ultimul rând, prin căldura vocii – datorită căreia nu te simțeai stingher în preajma sa“, a declarat pentru ”Adevărul” ambasadorul Ion Jinga.

El spune că suverana era respectată și iubită de britanici. „Și, cred, de către toți cei care au avut șansa de a o întâlni, pentru combinația unică a personalității Sale de excepționalism și normalitate - oamenii superiori sunt modești, pentru că ei își pot permite modestia. Admirată în întreagă lume pentru leadership și devotament, Regina a fost un simbol al loialității față de țară și poporul Său, calități ce o așează în rândul marilor oameni de stat ai lumii contemporane”, a mai relatat ambasadorul.

Ion Jinga are o spectaculoasă cariera ca ambasador, de-a lungul căreia a primit numeroase distincţii naţionale şi internaţionale de prim rang. Lucrează în diplomaţie din 1992 şi este absolventul a două facultăţi (Fizică şi Drept), doctor în Drept şi deţine un master la Colegiul Europei din Bruges.

„Odată cu plecarea Majestății Sale, se stinge o generație – cea a făuritorilor Europei democratice de după război - și se încheie o epocă. Dar continuitatea a caracterizat întotdeauna istoria Marii Britanii, iar coroana trece mai departe, pe fruntea unui Rege la rândul sau respectat pentru dedicația cu care promovează valorile perene ale umanității și protejarea planetei”, adaugă ambasadorul Ion Jinga.

Înaltul diplomat Ion Jinga a fost ambasadorul României în Regatul Belgiei între 2003 şi 2008, iar în 2007 a fost desemnat „Ambasadorul anului în Belgia“. Între 2008 și 2015 a fost ambasadorul României în Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord. În perioada 2015-iulie a.c. a fost ambasadorul României la ONU. În anul 2012, ambasadorul Jinga a primit titlul de „Diplomatul anului din Europa“ („Diplomat of the Year from Europe“) acordat de către Revista „Diplomat“ din Londra, iar în 2015 a fost desemnat „Diplomatul anului în Marea Britanie“ („Diplomat of the Year in the UK“), în cadrul evenimentului „Political and Public Life Awards“ desfăşurat în Camera Comunelor (Parlamentul britanic).