Gata cu vacanța de Paște! Elevii revin în bănci miercuri. Când se termină anul școlar

Elevii revin în sălile de clasă miercuri, 8 mai, după vacanța de Paște în care au intrat pe data de 27 aprilie. Conform calendarului aprobat de Ministerul Educației, modulul V începe miercuri și se termină pe data de 21 iunie.

Amintim faptul că pentru clasele a XII-a, a XIII-a seral şi frecvenţă redusă, anul şcolar are o durată de 34 de săptămâni de cursuri şi se încheie pe 7 iunie 2024, iar pentru clasa a VIII-a anul şcolar are o durată de 35 de săptămâni de cursuri şi se încheie pe 14 iunie 2024.

Pentru clasele din învăţământul liceal - filiera tehnologică şi pentru clasele din învăţământul profesional anul şcolar are o durată de 37 de săptămâni de cursuri şi se încheie pe 28 iunie 2024.

Mult așteptata vacanță de vară se întinde între 22 iunie 2024 și 8 septembrie 2024.

Calendarul examenelor naționale

Înscrierea la Evaluarea Naționala 2024 va avea loc între 11 și 14 iunie 2024. Pe 25 iunie este programată proba la Limba și literatura română, iar pe 27 iunie 2024 are loc proba la Matematică.

Pe 28 iunie 2024 are loc proba la Limba și literatura maternă, iar pe data de 3 iulie se afișează rezultatele inițiale, înainte de contestații. Pe 3 iulie, între orele 16.00-19.00 și pe 4 iulie 2024, între orele 8.00-12.00 se depun contestațiile. Între 4 și 9 iulie se soluționează contestațiile. Pe 9 iulie 2024 se afișează rezultatele finale la Evaluarea Națională.

Referitor la examenul de Bacalaureat, între 17 și 19 iunie 2024 va avea loc evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală la Limba română. În perioada 19-20 iunie are loc evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală la limba maternă. În perioada 19-21 iunie are loc evaluarea competențelor digitale, iar între 25 și 27 iunie are loc evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională.

Proba la Limba și literatura română are loc pe 1 iulie, iar pe 2 iulie are loc proba obligatorie a profilului (probă scrisă). Pe 4 iulie are loc proba la alegere a profilului (probă scrisă). Pe 5 iulie are loc proba scrisă la Limba și literatura maternă.

Pe 8 iulie se vor afișa rezultatele examenului de Bacalaureat, iar apoi se pot depune contestații. Acestea vor fi rezolvate între 9 și 11 iulie 2024 și se vor afișa rezultatele finale pe 12 iulie 2024.