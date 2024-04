Mai mulți bani pentru profesorii care participă la examenele naționale:„Va fi o creștere față de anul trecut și o vom anunța în scurt timp”

Dascălii care vor lua parte la examenele naționale vor fi plătiți mai bine, a confirmat ministrul Educației, Ligia Deca. Detaliile privind suma exactă urmează să fie anunțate, calculul se va face pe baza volumului de muncă.

Ministrul Educației, Ligia Deca, a anunțat că suma destinată profesorilor care vor superviza examenele naționale va crește în acest an.

"Ceea ce pot spune cu siguranță este că va fi o creștere față de anul trecut și o vom anunța în scurt timp", a declarat Deca la TVR Info, în emisiunea Info Edu, pe 17 aprilie.

Concret, profesorii care vor corecta lucrările de la examenele naționale, vor fi plătiți mai bine decât anul trecut, a confirmat Ligia Deca. Aceasta a precizat că impactul bugetar este în curs de evaluare și va comunica în curând noile sume pentru acest an. Anul trecut, un profesor evaluator a primit 1.500 de lei brut pentru corectarea a circa o sută de lucrări.

La simulările examenelor din acest an, profesorii corectori de la BAC au avut aproximativ 80 de lucrări de corectat, scrie Edupedu.

„Platforma, cred eu, reduce efortul, nu-l crește. Într-adevăr, este o muncă diferită din anumite puncte de vedere. Cert este că noi am crescut anual sumele alocate corectorilor și supraveghetorilor și în general celor implicați în procesul de evaluare. Ne dorim să facem acest lucru și în acest an. Ca să dau un exemplu ilustrativ. Dacă anul trecut un profesor corector avea alocate aproximativ 100 de de lucrări, ele puteau fi corectate undeva la 2-3 zile dacă făceau numai asta, iar din punct de vedere al retribuției era undeva la 1.500 lei brut. Deci nu este o sumă nesemnificativă, nu este nici o sumă foarte mare, dar cred că este o sumă care să motiveze profesorii care au competențe de evaluare să fie implicați în aceste examene. Evident, un plus față de motivație intrinsecă.”, a spus Ligia Deca în cadrul emisiunii Info Edu.

Numărul de lucrări pentru corectat variază în funcție de disciplină, fiind mai multe la BAC decât la Evaluarea Națională. O evaluare a impactului bugetar este în curs, iar detalii privind creșterea remunerației profesorilor vor fi făcute publice în curând, a mai spus Ligia Deca.

„Numărul de lucrări se stabilește în funcție de disciplină. Sunt mult mai multe la BAC față de Evaluarea Națională și în funcție de niște bareme pe care noi le stabilim printr-un act normativ. Urmează ca acest act normativ să fie publicat. Calculăm încă impactul bugetar în funcție de calculul care se face pe volum de muncă. O să facem publice aceste detalii în curând. Ceea ce pot spune cu siguranță este că va fi o creștere față de anul trecut”, a completat ministrul Educației.

Acesta a fost primul an când corectarea lucrărilor de la simulările examenelor naționale s-a făcut digitalizat. Profesorii nu au fost plătiți pentru corectarea lucrărilor de la simulările naționale.