Scandal în SUA după ce echipa lui JD Vance a ridicat nivelul apei râului Ohio pentru ca familia vicepreședintelui să se poată plimba cu barca

Echipa lui JD Vance a cerut Corpului Inginerilor Armatei să ia măsura neobișnuită de a modifica debitul unui lac din Ohio pentru a permite o excursie cu barca, în timpul vacanței de familie a vicepreședintelui american, potrivit The Guardian.

Incidentul ridică semne de întrebare cu privire la exploatarea serviciilor publice, însă Serviciul Secret susține că solicitarea a fost făcută pentru „navigarea în siguranță”.

Vance a fost văzut făcând canotaj pe râu

Cererea Serviciului Secret al SUA a fost făcută pentru a „asigura navigarea în siguranță” a echipei de securitate a vicepreședintelui SUA pentru o excursie în luna august pe râul Little Miami, potrivit unei declarații a Corpului Inginerilor Armatei SUA (USACE).

Unele postări pe rețelele de socializare au menționat că Vance a fost văzut în zona de sud-vest a statului Ohio pe 2 august, ziua în care a împlinit 41 de ani, făcând canotaj pe râu, un afluent al lacului Caesar Creek.

Creșrerea debitului a fost făcută și pentru a crea „condiții ideale pentru caiac”.

Potrivit unei surse citate de The Guardian, cererea privind debitul lacului Caesar Creek nu a fost făcută doar pentru a sprijini echipa de securitate a vicepreședintelui, ci și pentru a crea „condiții ideale pentru caiac”.

Informația ridică semne de întrebare cu privire la posibilitatea ca biroul lui Vance să fi exploatat resursele infrastructurii publice pentru recreerea personală a acestuia, într-un moment în care administrația Trump a redus cu miliarde de dolari ajutorul extern, cercetarea științifică și locurile de muncă din sectorul public, ca parte a eforturilor sale de „eficientizare”.

Biroul vicepreședintelui nu a comentat informațiile.

Potrivit datelor de pe site-ul US Geological Survey (USGS), s-a înregistrat o creștere bruscă a nivelului râului și o scădere corespunzătoare a nivelului lacului în primele zile ale lunii august, când Vance era în vacanță.

Purtătorul de cuvânt Gene Pawlik a precizat pentru The Guardian, că USACE Louisville a primit „o cerere de creștere temporară a debitului din lacul Caesar Creek pentru a sprijini navigarea în siguranță a personalului Serviciului Secret al SUA”.

Serviciul Secret a precizat că a coordonat îndeaproape cu departamentul de resurse naturale din Ohio și USACE planificarea pentru a se asigura că ambarcațiunile motorizate și personalul de urgență pot opera în siguranță în timpul unei vizite recente, dar a transmis că nu poate discuta detaliile planificării operaționale.

Cum se fac „eliberările speciale” de apă

„Eliberările speciale” nu se fac, în general, pentru persoane fizice sau la cererea unor persoane fizice, potrivit sursei anonime citate de The Guardian.

Purtătorul de cuvânt a declarat că cererea Serviciului Secret „a îndeplinit criteriile operaționale prevăzute în Manualul de control al apei pentru lacul Caesar Creek și nu a necesitat o abatere de la procedurile normale”.

„S-a stabilit că operațiunile nu vor afecta negativ nivelurile apei în aval sau în amonte. Părțile interesate din aval au fost notificate în prealabil cu privire la ușoara creștere a debitului, care a avut loc la 1 august 2025”, a declarat Gene Pawlik.

Avocat: „Scandalos”

Chiar dacă nu există nicio acuzație că biroul lui Vance ar fi făcut ceva ilegal, avocatul specializat în etică Richard Painter, care a lucrat în administrația George W. Bush, a afirmat că pare ipocrit și „destul de scandalos” ca Vance să beneficieze de aceste facilități speciale pentru vacanța familiei sale, în condițiile în care reducerile bugetare ale administrației au dus la tăieri drastice în bugetul Serviciului Parcurilor Naționale (NPS), potrivit The Guardian.

Amintim că președintele american Donald Trump a declarat marți, 5 august, că actualul vicepreședinte JD Vance este „cel mai probabil” moștenitorul său politic și candidatul Partidului Republican pentru alegerile prezidențiale din 2028 — cea mai clară susținere exprimată până acum de Trump în favoarea lui Vance.

