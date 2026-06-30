Omul de afaceri chinez Guo Wengui, condamnat la 30 de ani de închisoare în SUA pentru fraudă de amploare

Omul de afaceri chinez Guo Wengui, aflat în exil în Statele Unite și cunoscut pentru criticile sale la adresa regimului de la Beijing, a fost condamnat la 30 de ani de închisoare de un tribunal federal din New York, după ce a fost găsit vinovat de fraudarea a mii de investitori.

Sentința vine după ce, în iulie 2024, un juriu l-a declarat vinovat de escrocherie, fraudă cu valori mobiliare, fraudă electronică și spălare de bani, notează AFP, citat de Agerpres.

Cunoscut și sub numele de Ho Wan Kwok sau Miles Guo, omul de afaceri a fost acuzat că, începând din 2018, și-a folosit notorietatea din mediul online pentru a convinge mii de persoane să investească în companii și proiecte promovate de el.

Potrivit procurorilor, Guo promitea investiții profitabile și acces la produse și servicii exclusiviste, însă fondurile obținute ar fi fost folosite în interes personal.

Guo Wengui a fost arestat în martie 2023 de Federal Bureau of Investigation, în apartamentul său de lux din cartierul Manhattan, cu vedere spre Central Park.

În același dosar, fosta sa colaboratoare, Yvette Wang, a fost condamnată în 2025 la 10 ani de închisoare pentru implicarea în schema de fraudă.

Guo Wengui s-a stabilit în Statele Unite în 2015, după ce a părăsit China, unde era vizat de o notificare Interpol pentru presupuse fraude financiare, acuzații pe care le-a negat.

Din exil, el s-a remarcat ca un critic al Partidului Comunist Chinez și a devenit apropiat al Steve Bannon. Cei doi au fondat organizația „Noul Stat Federal China”, un grup care promovează opoziția față de regimul de la Beijing.

Steve Bannon a fost arestat în 2020 la bordul iahtului lui Guo Wengui, în cadrul unei anchete privind deturnarea de fonduri strânse pentru proiectul zidului de la granița dintre SUA și Mexic, una dintre principalele promisiuni electorale ale lui Donald Trump.

Potrivit AFP, Guo Wengui a fost condamnat pentru una dintre cele mai ample fraude financiare care au vizat investitori atrași prin intermediul platformelor online.