NYT: Marele juriu din New York votează pentru acuzarea lui Donald Trump

Un mare juriu din New York a votat punerea sub acuzare a fostului președinte american Donald Trump pentru falsificarea documentelor financiare ale Organizației Trump, a scris joi, The New York Times, citând surse.

Momentan, nu se știe ce fel de acuzații vor fi aduse fostului președinte al Statelor Unite. Potrivit surselor din ziar, rechizitoriul va fi făcut public în zilele următoare.

Potrivit publicației, este de așteptat ca lui Trump să i se ceară să se predea în mod voluntar autorităților.