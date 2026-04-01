Cine spionează bazele americane ce găzduiesc triada nucleară a SUA

În ultimii doi ani, Ucraina a arătat modul în care utilizarea dronelor mici și ieftine le transformă în instrumente puternice și letale ale războiului modern. Statele Unite, însă, au ignorat în mare parte semnalele de avertizare, relatează The Atlantic.

În săptămâna 9 martie, roiuri de câte 12–15 drone au survolat Baza Forțelor Aeriene Barksdale din Louisiana, unde se află bombardierele B-52H cu capacitate nucleară, precum și Comandamentul Global Strike al Forțelor Aeriene. Dronele în cauză au stat în zonă până la patru ore, navigând în zone sensibile ale bazei- acestea ar fi fost drone avansate, mai sofisticate decât cele comerciale, și ar fi fost rezistente la bruiajul electronic.

Potrivit unui briefing confidențial obținut de ABC News, dronele „s-au dispersat în locații sensibile din cadrul bazei,” sugerând că operatorul își pregătise o listă de ținte pentru a efectua o recunoaștere. O altă ipoteză este că zborurile ar fi putut fi o testare a apărării SUA.

Barksdale găzduiește Aripile 2 și 307 de Bombardiere, care sunt echipate cu bombardiere cu capacitate nucleară B-52H și una din componentele triadei nucleare a SUA: bombardiere, rachete balistice terestre și submarine cu rachete balistice. Deși Pentagonul nu confirmă public locațiile armelor nucleare, se crede că o parte dintre ele sunt depozitate la Barksdale.

Tipul dronelor observate - aparate mici, cu rază scurtă de acțiune de 20–50 km - sugerează că ar fi putut fi lansate din interiorul SUA, ceea ce ridică probleme serioase de securitate internă.

Incidentul amintește izbitor de Operațiunea Pânză de Păianjen a Ucrainei, din iunie anul trecut, când drone ascunse în cabane de lemn au atacat simultan mai multe baze aeriene rusești, distrugând sau deteriorând aproximativ 20 de aeronave, inclusiv, se presupune, bombardiere cu capacitate nucleară. Analiștii avertizează că bazele americane ar putea fi expuse la vulnerabilități similare.

Barksdale nu a fost singura țintă. În aceeași lună, drone neidentificate au fost observate deasupra Fort McNair, în zona Washington D.C., unde locuiesc oficiali de rang înalt, inclusiv secretarul de stat Marco Rubio și secretarul apărării Pete Hegseth.

Oficialii iau în calcul mai mulți posibili actori statali. Iranul, cu istoricul său de a viza lideri americani în străinătate, nu poate fi exclus, dat fiind contextul războiului și probabil interesul de a asasina lideri americani chiar în SUA. Rusia - care a testat tot mai mult spațiul aerian al țărilor din NATO cu drone ieftine, dar se crede că ar fi responsabilă, totodată, de incursiuni cu drone deasupra facilităților sensibile ale NATO - este un alt suspect, deși Moscova neagă acuzațiile.

China are, de asemenea, capacitatea tehnologică și stimulentul strategic să efectueze astfel de operațiuni, spun experții. De pildă, cu siguranță este interesată de războiul din Iran și de faptul că acesta reduce stocurile Americii de arme cu rază lungă de acțiune de precizie, mai ales în perspectiva unei posibile invazii a Taiwanului.

Provocarea de a apăra ținte împotriva dronelor este amplificată de costul redus, viteza de desfășurare și sofisticarea în creștere a acestora, în condițiile în care amenințările vin de pretutindeni și nu se rezumă la aceste aparate care pot fi extrem de rudimentare. Războiul din Ucraina a arătat cât de dificil poate fi să contracarezi roiuri de drone fără apărare extensivă și mereu în evoluție.

Ucraina și Rusia s-au angajat într-un duel tehnologic, dezvoltând tehnologii de bruiaj, momeli și drone interceptoare ieftine. Ucraina, de exemplu, a folosit cu succes plase peste drumuri și momeli pentru a proteja ținte critice împotriva dronelor Shahed fabricate în Iran. Președintele rus Vladimir Putin lucrează la consolidarea securității interne împotriva dronelor. Iar cea mai importantă dezvoltare în materie de combatere a dronelor este, probabil, apariția noilor drone interceptoare ucrainene, ieftine și numeroase, care au avut performanțe bune împotriva dronelor kamikaze de tip Shahed.

Pentru Statele Unite, dimensiunea provocării poate părea descurajantă având în vedere mărimea SUA și numeroase ținte de protejat, Doctrina actuală a Forțelor Aeriene, Agile Combat Employment, favorizează dispersarea activelor în locul adăposturilor consolidate -o abordare potrivită pentru apărarea împotriva armelor cu rază lungă de acțiune în Pacific, dar potențial inadecvată împotriva roiurilor de drone mici pe teritoriul continental american.

Experții susțin că Washingtonul ar putea fi nevoit să investească în adăposturi consolidate pentru bombardierele sale cu capacitate nucleară, chiar și plase, precum și introducerea rapidă a dronelor interceptoare, urmând modelul Ucrainei, pentru a proteja infrastructura militară critică. Fără adaptare rapidă, analiștii avertizează că SUA rămân nepregătite pentru amenințările în evoluție ale războiului modern cu drone.

La patru ani de la începutul războiului din Ucraina, lecțiile de pe câmpul de luptă sunt clare: dronele mici pot provoca daune disproporționate, și până și cele mai sigure baze americane pot fi vulnerabile. Roiurile de drone de deasupra Barksdale sunt un avertisment tulburător că războiul se poartă cu drone ieftine, care necesită apărări corespunzătoare.