Analiză ISW: Putin, sub presiune după atacarea Podului Crimeei. Nu mai poate câștiga

În analiza sa zilnică, Institutul pentru Studiul Războiului (Institute for the Study of War) s-a concentrat pe reacția liderilor de la Moscova, după atacul de la Podul Crimeei. Raportul arată că Vladimir Putin este sub presiune, iar soluțiile pe care le are în vedere, convențională sau nucleară, nu-l vor ajuta să câștige războiul.

Potrivit ISW, atacul podului Crimeei trebuie analizat în contextul în care armata Rusiei a eșuat tot mai mult pe frontul ucrainean, iar Putin a ales să declare mobilizarea parțială. Aceste evenimente au generat critici la adresa președintelui din partea comunității pro-război.

Aceeași sursă menționează că mai mulți comentatori ruși spun că e dificil să te raliezi în spatele lui Vladimir Putin, atâta timp cât guvernul face totul în secret sau când nu are reacții imediate la evenimentele majore, precum eliberarea luptătorilor de la Azovstal.

De asemenea, alții spun că Putin trebuie să riposteze acum, altfel atacul podului de la Crimeea va fi interpretat ca o „slăbiciune”.

O schimbare majoră

De asemenea, ISW precizează că acuzațiile și criticile aduse președintelui rus sunt fără precedent, chiar dacă bloggeri militari și alte personalități naționaliste spun că eșecurile armatei sunt cauzate de comandamentul militar rus sau de Ministerul rus al Apărării.

În plus, ISW observă că reprezentanții propagandei ruse nu mai fac front comun, așa cum se întâmpla de obicei. Unii cer ca Armata Rusă să retalieze cumva explozia podului Kerci, prin atacarea infrastructurii ucrainene.

Este din ce în ce mai evident că rușii sunt conștienți de faptul că războiul nu decurge bine și atacă strategia Kremlinului de a nu face comentarii și cer implicarea publică a lui Putin în război.

Un blogger a remarcat chiar că acesta este momentul propice pentru o „schimbare radicală, rapidă și urgentă" în Rusia.

„Nu este clar dacă Vladimir Putin va putea satisface pe deplin aceste cereri de schimbare și există posibilitatea ca el încerce să abordeze sau să devieze aceste critici în timpul întâlnirii sale cu Consiliul de Securitate al Rusiei, programată pentru 10 octombrie. Nevoia urgentă de schimbare în cadrul Kremlinului ar putea reprezenta o amenințare pentru Putin dacă nu va reuși să modifice traiectoria războiului într-un mod semnificativ.”

Războiul nu poate fi câștigat de Rusia

În plus, ISW precizează că indiferent de cum va alege președinteel Rusiei să escaladeze conflictul, el nu poate câștiga războiul din Ucraina.

„Putin nu poate face singurul lucru pe care îl cer cei mai duri dintre susținătorii săi – nu poate câștiga războiul. Schimbarea comandanților superiori nu va rezolva problemele sistemice care au împiedicat operațiunile, logistica, industria de apărare și mobilizarea Rusiei, încă de la începutul invaziei.

Țapii ispășitori pot abate criticile de la Putin doar pentru un timp. (…) O eventuală escaladare a războiului, fie convențională, fie nucleară, nu poate nici ea rezolva această problemă a lui Putin. Indiferent că forțele ruse își vor extinde atacurile convenționale asupra centrelor urbane ucrainene sau a infrastructurii critice, sau dacă Putin este dispus să folosească arme nucleare tactice împotriva Ucrainei, el nu poate decât să spere că astfel ar opri contraofensivele ucrainene, dar numai pentru un timp.

Astfel de atacuri nu vor permite forțelor sale să cucerească Ucraina și să atingă obiectivele pe care le cer naționaliștii ruși pro-război. Dar s-ar putea să declanșeze un răspuns militar occidental, care ar valida teoriile linie dure din elita de la Moscova, cum că Rusia se luptă de fapt cu NATO, nu cu Ucraina. O astfel de validare ar veni la pachet cu prețul distrugerii puterii militare care i-a mai rămas Rusiei.”, se precizează în analiză.

Consecințele exploziei de la Podul Crimeei

Preşedintele rus Vladimir Putin a acuzat duminică serviciile secrete ucrainene (SBU) că s-au aflat la originea exploziei puternice care a avariat sâmbătă podul care leagă Crimeea de Rusia, spunând că a fost vorba despre un „act terorist“ contra unei infrastructuri cheie.

Distrugerea unei legături logistice atât de importante afectează serios capacitatea de luptă a armatei ruse în direcția operațională Sud și pune sub semnul întrebării ambițiile îndrăznețe ale lui Vladimir Putin, care pierde din ce în ce mai multe teritorii ocupate. Deocamdată, el trebuie fie să retragă o parte din trupele din sud pentru a salva viețile soldaților săi, fie, dimpotrivă, să transfere mai multă forțe în direcția în direcția unde vor fi probleme cu aprovizionarea adecvată cu arme și hrană, riscând pierderea definitivă a războiului, scrie CNN.

Experții consideră că explozia de pe Podul Crimeea creează o situație critică în sudul Ucrainei, în special în regiunea Herson, cu asigurarea armatei ruse. Lanțurile logistice ale rușilor funcționau extrem de prost chiar înainte de asta, ceea ce a dus parțial la retragerea lor în zona Berislav și Novaia Kahovka . După distrugerea podului Kerci, aceștia vor avea nevoie de traversări cu feribotul sau zboruri de marfă foarte periculoase pentru a crește transportul militar către Crimeea și linia frontului. Având în vedere deteriorarea condițiilor meteorologice, este probabil ca acestea să fie lente și ineficiente.