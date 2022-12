Șeful Delegației UE la Chișinău îndeamnă autoritățile să dea detalii privind suspendarea licenței posturilor TV pro-ruse

Jānis Mažeiks susține că decizia publicată de CSE cu privire la suspendarea licenței posturilor TV pro-ruse a ridicat multe semne de întrebare și încurajează autoritățile să ofere claritate în acest demers.

Șeful Delegației UE la Chișinău afirmă că și Uniunea Europeană a impus sancțiuni în cazul posturilor TV, care reflectau incorect războiul rus din Ucraina, promovau propaganda și dezinformarea, însă UE a oferit detalii despre deciziile date și nu a lăsat loc de interpretări, iar autoritățile moldovene trebuie să urmeze exemplul european și să excludă incertitudinile apărute în societate în urma suspendării licenței celor șase posturi TV.

,,Pentru Uniunea Europeană, libertatea exprimării, desigur că, este un drept fundamental. UE, la fel, a impus anumite sancțiuni cu privire la acele canale de televiziune care difuzau informația din Rusia, propagandă și dezinformare, care, de fapt, instiga la ură și reflecta incorect războiul din Ucraina. Noi, la fel, desigur că am mai fost martori ai faptului că Comisia pentru Situații Excepționale din Republica Moldova a luat decizia de a suspenda licența celor 6 canale TV. Desigur că, noi vedem că Republica Moldova este afectată de dezinformare și propagandă, care este legată de războiul din Ucraina și noi la fel am fost martori ai faptului că aceste canale care au fost suspendate, au fost avertizate și amendate în trecut de Consiliul Audiovizualului. La fel, am văzut că decizia care a fost luată și care a fost publicată, de fapt, de Comisia pentru Situații Excepționale a fost una foarte succintă. De fapt, urma să mai fie explicată de către Guvern și de către Consiliul Audiovizualului, ca să explice care a fost motivația din spate. Din această perspectivă, aș vrea doar să încurajez autoritățile statului să continue această activitate explicativă pentru a fi clar tuturor de ce a fost luată această decizie, fiindcă inițial a ridicat mai multe semne de întrebare și probabil asta este una din diferențele dintre sancțiunile impuse de Uniunea Europeană și acestea, deoarece în cazul Uniunii Europene este foarte clar pentru ce sunt aplicate anumite sancțiuni, astfel încât să fie pe înțelesul populației și acesta este un aspect foarte important”, a menționat oficialul european în cadrul unei emisiuni TV de la Chișinău.

"Posturile TV au propagat dezbinarea"

La trei zile de la anunțul Comisiei pentru Situații Excepționale, șefa Consiliului Audiovizualului de la Chișinău, Liliana Vițu-Eșanu, a oferit detalii despre motivele care au stat la baza hotărârii CSE.

,,Colegii mei, membrii Consiliului Audiovizualului, au monitorizat riguros activitatea tuturor posturilor TV din țară, fapt confirmat de rapoartele emise în acest an. Cele 6 posturi vizate de dispoziția CSE au încălcat în repetate rânduri Codul Serviciilor Media Audiovizuale. Au propagat dezbinarea, intoleranța și au susținut atacul informațional împotriva Ucrainei. Totodată, 4 posturi și-au schimbat proprietarul beneficiar final fără acordul CA”, a declarat șefa CA.

Suspendarea licenței posturilor TV, valabilă în timpul stării de urgență

În data de 16 decembrie, Comisia pentru Situații Excepționale de la Chișinău a suspendat licența a șase posturi de televiziune: Primul în Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6 și Orhei TV. Hotărârea a fost luată ca ,,să securizeze spațiul informațional din țară, să elimine manipularea și propaganda, elemente corupte și deosebit de periculoase”. Aceasta este valabilă în timpul stării de urgență.

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat că decizia a fost luată în baza constatărilor ,,Consiliului Audiovizualului în privința acestor posturi, care arată lipsa unei informări corecte în reflectarea evenimentelor din țară și a războiului pornit de Rusia împotriva Ucrainei, și vine să protejeze spațiul informațional național și să prevină dezinformarea”, a punctat șefa statului.

Atât PSRM, cât și partidul Șor, care ar controla posturile TV rămase fără licență, au criticat hotărârea.