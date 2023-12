Drum cu mulți pași pentru aderarea la UE a Rep. Moldova, după începerea negocierilor. Premier: Ceea ce a fost până acum a fost doar încălzirea

A două zi după ce Rep. Moldova a primit avizul pozitiv privind startul negocierilor de aderare la UE, țara vecină a și trecut la treabă, a anunțat la Bruxelles ministrul Nicu Popescu, alături de directorul general al Direcției Generale Vecinătate și Negocieri, Gert-Jan Koopma.

În cadrul întâlnirii, cei doi oficiali au discutat „următorii pași pe care urmează sa îi întreprindem în procesul de lansare a negocierilor. Activitățile vor începe chiar săptămâna viitoare, concentrându-ne asupra evaluării capitolului 23 - Justiție și drepturi fundamentale”, a declarat șeful diplomației de la Chișinău.

Dar Nicu Popescu menționează că în continuare viteza procesului de aderare depinde de viteza reformelor pe care le va implementa Republica Moldova, prioritatea fiind Justiția. ,,Prioritatea nr. 1 pentru țara noastră, pentru societate, dar și pentru procesul nostru de aderare la Uniunea Europeană este Justiția, reforma justiției și consolidarea unui sistem în justiție care funcționează, care luptă cu corupția”, a punctat Nicu Popescu.

Iar Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene (MAEIE) a ținut să reamintească pașii întreprinși sau care urmează să fie realizați în vederea aderării țării la Uniunea Europeană.

,,Moldova a transmis cererea de aderare la Consiliul Uniunii Europene (martie 2022). Țara noastră a primit Chestionarul cu privire la cererea de aderare la UE (11 aprilie 2022). Răspunsurile la Chestionar (partea I și II) au fost transmise Comisiei Europene. În baza acestor răspunsuri, Comisia va elabora Opinie și o va transmite Consiliului pentru decizie. Statele membre ale Uniunii Europene urmează să decidă unanim de a oferi statutul de țară candidat. Negocierile de aderare sunt deschise după acordul Consiliului European din care fac parte șefii de state și de guverne. În timpul negocierilor, țara va implementa legislația și standardele UE în toate cele 35 de capitole de negociere După ce negocierile cu toate statele membre UE sunt încheiate, Comisia emite o Opinie privind gradul de pregătire să devenim membri. În baza Opiniei, statele membre decid unanim să încheie negocierile. Parlamentul European oferă acordul său. Toate statele membre și țara candidat semnează și ratifică Tratatul de Aderare. Țara devine membru al UE”, au precizat reprezentanții instituției.

Anunțul premierului

Premierul de la Chișinău a afirmat că toate echipele din cadrul Guvernului vor pleca în data de 28 decembrie la Bruxelles pentru a începe negocierile.

,,De luni, toată lumea începe negocierile. Echipele pleacă la Bruxelles. Am realizat o etapă foarte importantă. Vreau să menționez că ceea ce a fost până acum a fost doar încălzirea. De luni, pe toate cele 33 de capitole trebuie să le negociem. Este șansa noastră istorică și sunt sigur că vom beneficia de această șansă, ca să construim Europa aici, acasă”, a menționat șeful Cabinetului de miniștri.

Invitația lansată de Maia Sandu

Iar președinta Maia Sandu îi invită pe toți cetățenii țării sale în curtea Președinției pentru a celebra momentul istoric, marea sărbătoare fiind organizată duminică.

„Să ne bucurăm împreună de un pas istoric pentru destinul țării noastre. Am reușit să obținem încrederea Uniunii Europene, am păstrat unitatea și am muncit cu toții foarte mult pentru ca Moldova să câștige șansa unui viitor mai bun pentru toți cetățenii. Vă aștept duminică, pe 17 decembrie, la ora 14:00, în curtea Președinției, să ne bucurăm împreună”, a punctat lidera de la Chișinău.

În data de 14 decembrie, Consiliul European a decis deschiderea negocierilor de aderare a Republicii Moldova și a Ucrainei, anunț făcut public de președintele Charles Michel. Liderii de la Chișinău au calificat votul de astăzi drept o victorie a tuturor cetățenilor țării.