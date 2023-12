Cele două state românești, împreună în Uniunea Europeană!

Decizia Consiliului European de joi 14 decembrie, privind deschiderea negocierilor de aderare a Republicii Moldova, alături de Ucraina, la UE, reprezintă pentru noi un vis împlinit!

Da, procesul va dura mai mulți ani, el nu va fi ușor, dar vestea istorică este că el începe, iată, oficial, iar ambiția președintei Maia Sandu este ca el să fie încheiat până în 2030. Sper să fie așa.

Mulți ani, să ne aducem aminte, a durat și să ajungem aici, iar sprijinul României a fost esențial. Am dovedit că avem forța de promova și de a susține la nivelul Uniunii Europene un proiect de o asemenea anvergură.

Dar mai mult decât orice, am ajuns aici pentru că poporul moldovean, frații noștri de peste Prut, de care ne-a despărțit istoria, dar de care ne unește și limba română și inima, și-au dorit cu adevărat acest lucru!

Tot de ei va depinde, în anii următori, cum și cât de repede va decurge procesul de aderare, de reformă în primul rând, iar sprijinul României, e clar, va fi constant.

În toamna anului 2021 – am mai scris despre asta și voi mai scrie, pentru că nu voi uita niciodată acele momente – alături de alți colegi europarlamentari PNL, am fost la Chișinău, unde am discutat atât despre sprijinul pe care noi îl dăm pentru parcursul european al Moldovei, dar și despre consolidarea legăturilor dintre țările noastre, despre dorința regăsirii în cadrul Uniunii Europene! Am văzut atunci, la nivel politic, determinarea liderilor moldoveni de a-și orienta țara, definitiv, către familia noastră comună, europeană.

Pentru mine, vestea de acum, doi ani mai târziu, înseamnă în primul rând aderarea unei țări surori și a unui popor frate, dar înseamnă și că, odată cu finalizarea aderării celor doi vecini de la est, nu doar că nu vom mai fi stat de frontieră terestră în Răsăritul UE, dar vom avea granițe deschise către o colaborare culturală și schimburi comerciale la un nivel mult mai ridicat.

Moldova este, după anumite criterii, o țară mică, dar iată că dovedește permanent, în actualul mandat prezidențial, că are nu doar ambiții mari ci și o inimă mare, o inimă care bate cu gândul la Europa, casa căreia îi aparține și în care trebuie să o ajutăm, cu tot ce putem, să se integreze.

De aceea, drumul negocierilor de aderare trebuie să fie unul comun.

Trebuie să ne pregătim și noi pentru a sprijini procesul de reformă al fraților moldoveni, pentru promovarea continuă a valorilor noastre comune, și naționale dar și europene, pentru întărirea statului de drept dar și pentru dezvoltarea economiei!

Cred este clar pentru oricine la București, că ne aflăm în fața unei șanse imense inclusiv din acest punct de vedere și că împreună, pe drumul de aderare al Republicii Moldova, putem și trebuie să integrăm mai bine cele două economii, spre beneficiul tuturor celor care simt românește, pe ambele maluri ale Prutului. Voi mai reveni asupra acestui aspect.

Nu în ultimul rând, trebuie să ne așteptăm la provocări și obstacole din partea agenților ruși infiltrați, chiar în politică, și la Chișinău dar și la București.

Toți cei care, și toate cele care fac jocul lui Putin, care complotează împotriva României, a Republicii Moldova și a Uniunii Europene, un spațiu al democrației, al stabilității, al păcii și al prosperității, vor trebui numiți, exact și public, și izolați de corpul social, sau chiar trași la răspundere, legal, după caz.

Nu ne permitem, cu invazia rusă la granițele noastre, cu resturi de drone rusești căzute pe teritoriul național, să lăsăm să mai treacă nevăzute sau nepedepsite încercările acestor trădători vânduți rușilor de a ne destabiliza, în România, sau de a deraia drumul european al Republicii Moldova.

Pericolul este clar, este evident și este iminent, astfel încât, deși acum celebrăm un moment al bucuriei, al speranței și al unui succes major, de etapă, vreau să spun și să cer clar să fim pregătiți și să fim fermi.

Dar cred, cu toată tăria și cu toată ființa mea, că frații români se vor regăsi, în ciuda oricăror provocări, și în decurs de câțiva ani, reuniți în Europa, casa lor.