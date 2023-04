CE acordă a doua tranșă de bani pentru Republica Moldova. ,,A îndeplinit condițiile”. Cum vor fi date fondurile

Comisia Europeană oferă a doua tranșă de 50 de milioane de euro din asistența macrofinanciară, o parte fiind cu titlu de împrumut, virarea urmând să fie în mai, în condițiile în care Rep. Moldova e printre țările cele mai afectate de războiul din Ucraina.

Reprezentanții Comisiei Europene anunță că acordarea celei de-a doua tranșe are loc după ce țara a îndeplinit ,,condițiile de politică convenite cu UE pentru eliberarea acestei plăți”.

,,Moldova a consolidat guvernanța sectorului public, cu acțiuni întreprinse pentru îmbunătățirea managementului proiectelor de investiții publice. Guvernul a făcut progrese în ceea ce privește guvernarea sectorului financiar, prin adoptarea unei noi strategii de management al finanțelor publice. Autoritățile moldovenești au făcut progrese și în ceea ce privește întărirea statului de drept, ocupând funcții de conducere în mai multe instituții anticorupție. Parlamentul a adoptat și un nou program de recuperare a bunurilor infracționale”, au anunțat reprezentanții instituției europene.

Economia țării vecine afectată semnificativ de război

Sprijinul financiar vine și în contextul în care Republica Moldova este una dintre țările care resimte cel mai puternic consecințele războiului Rusiei contra Ucrainei.

,,Războiul a avut un impact semnificativ asupra economiei moldovenești. Sprijinul va ajuta statul să abordeze nevoile sale urgente de finanțare și să susțină stabilitatea macroeconomică generală, permițând în același timp reforme ample și ambițioase”, au punctat cei de la Comisia Europeană.

Suma de 50 de milioane de euro reprezintă a doua tranșă a asistenței macrofinanciare în valoare de 150 de milioane de euro, disponibilă timp de doi ani şi jumătate şi debursată în trei etape, în perioada anilor 2022-2024.

,,Sprijinul asistenței macrofinanciare face parte din efortul mai larg al Uniunii Europene de a sprijini Moldova în urma multiplelor provocări din ultimii ani. De asemenea, va ajuta țara să avanseze pe drumul său european”, se mai arată în comunicatul de presă al instituției europene.

CE a propus majorarea asistenței macrofinanciare

În ianuarie 2023, CE a propus să majoreze asistența macrofinanciară cu până la 145 de milioane de euro pentru țara vecină, propunerea fiind în prezent în proces de examinare.

La începutul acestei săptămâni, președinta, Maia Sandu, a declarat că țara sa este protejată de scutul eroilor ucraineni, dar în același timp e cel mai vulnerabil vecin al Ucrainei, afectată de război, dar și de atacuri hibride orchestrate de la Kremlin.

,,Unii au dorit ca Moldova să cadă și astfel să slăbească Ucraina și Uniunea Europeană. Moldova se ține dreaptă. Cetățenii noștri nu doar au rezistat unei perioade foarte grele, ci am devenit mai puternici. Am fost casă pentru sute de mii de refugiați, am scăpat de șantajul rusesc al gazului, am ajutat oamenii să-și plătească facturile prea mari la energie și cel mai important am rămas de partea valorilor europene, a libertății și democrației”, a declarat lidera de la Chișinău în timpul reuniunii trilaterale cu președintele României și cancelarul Germaniei, desfășurată la București.