Operaţiunea „Săgeţile Nordului”. Divizia armatei israeliene care a rupt spatele Hamas este vârful de lance al invaziei din Liban

Armata a lansat raiduri limitate în sudul Libanului, luni noaptea târziu, împotriva forțelor Hezbollah și a infrastructurii poziționate de-a lungul graniței de nord a Israelului, la câteva ore după ce cabinetul de securitate ar fi aprobat planurile pentru cea mai nouă fază a războiului împotriva grupării teroriste libaneze. Divizia 98 a Forțelor Armate Israeliene care a distrus Hamas în Khan Yunis conduce ofensiva .

La primele ore ale dimineții de marți, IDF a spus că o incursiune „țintită și limitată” a început cu câteva ore mai devreme, concentrată asupra țintelor și infrastructurii Hezbollah dintr-o serie de sate libaneze de-a lungul graniței, care reprezenta o amenințare imediată pentru orașele israeliene de pe cealaltă parte a Liniei Albastre.

Trupele terestre care operează în sudul Libanului au fost asistate de forțele aeriene și de artilerie, a spus armata, adăugând că operațiunea se bazează pe planuri întocmite de Statul Major General al IDF și Comandamentul Nord.

Invazia armatei israeliene în sudul Libanului la sfârșitul nopții de luni spre marți este condusă de Divizia 98 și de comandantul acesteia, generalul de brigadă Guy Levi, care a condus, de asemenea, unitatea de comando, unitatea de forțe speciale Egoz, parașutiștii și Brigada 7 a Tank Corp.

Divizia 98 a fost responsabilă pentru ruperea spatelui Hamas în Khan Yunis fiind cea mai puternică brigadă de luptă, din decembrie 2023 până în martie 2024, scrie Jerusalem Post.

Comandantul Egoz, locotenent-colonelul „A” le-a spus solda'ilor chiar înainte de a intra: „Avem o mare onoare să scriem istoria în nord, la fel cum am făcut-o în Gaza. Am început cu operațiuni de grad inferior, dar astăzi începem o invazie mai substanțială pentru a readuce locuitorii din nord la casele lor. Aceasta este o chestiune importantă, deoarece nu am invadat Libanul din 2006.

Ofensiva terestră israeliană din Liban a primit numele de Operaţiunea „Săgeţile Nordului”, potrivit Reuters. Locuitorii din localitatea libaneză de frontieră Aita al-Shaab au raportat bombardamente puternice şi zgomotul unor elicoptere şi drone pe cer. Potrivit agenţiei libaneze de ştiri NNA, o serie de clădiri au fost distruse în „raiduri transfrontaliere”. Agenţia de presă enumeră cel puţin opt locaţii care ar fi fost vizate de trupele israeliene.

Bombardamente israeliene au fost raportate în satele din apropierea graniţei din sudul Libanului pe tot parcursul nopţii. În comunicatul său prin care anunţa operaţiunea terestră, armata israeliană a afirmat că ţintele sale sunt situate în sate din apropierea frontierei care reprezentau „o ameninţare imediată la adresa comunităţilor israeliene din nordul Israelului”. Oficialii israelieni se străduiesc să caracterizeze operaţiunea terestră din sudul Libanului ca fiind limitată, susţinând că nu va exista „nicio ocupaţie pe termen lung”, dar refuză totuşi să-i precizeze durata şi nu spun nici cât de adânc se vor aventura trupele israeliene pe teritoriul libanez, scrie CNN.

Un obiectiv cheie al invaziei va fi eliminarea infrastructurii pe care forțele speciale Radwan ale Hezbollah ar fi putut încerca să o folosească pentru a invada Israelul și a amenința orașele de la granița de nord.

Surse din IDF au fost extrem de surprinse de cât de ineficient a fost Hezbollah în a răspunde atacului armatei israeliene în ultimele două săptămâni și în special de când șeful Hezbollah Hassan Nasrallah a fost asasinat vinerea trecută.

Sursele mai spun că o majoritate semnificativă a capacității Hezbollah de a riposta a fost afectată mai mult decât s-ar fi așteptat.