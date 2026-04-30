Video Oamenii din Japonia călătoresc mii de kilometri pentru a-și duce plușurile la SPA: fenomen viral

Un serviciu de curățenie din Japonia a devenit viral după ce a început să trateze jucăriile de pluș ca pe niște „pacienți de lux”, atrăgând clienți din întreaga lume.

Un ursuleț de pluș uzat, un Pikachu pătat sau o jucărie de pluș veche și decolorată pot primi o a doua viață în Japonia, unde un serviciu de curățare specializat transformă spălarea jucăriilor într-o experiență aproape de tip „SPA”.

La centrul Cleaning Yonmarusan, la vest de Tokyo, jucăriile de pluș sunt tratate cu o grijă extremă, aproape ca niște pacienți fragili. Masakazu Shimura, un specialist în curățenie cu peste 30 de ani de experiență, se ocupă personal de restaurarea acestor obiecte, folosind tehnici fine de spălare manuală, aburi și periere atentă, potrivit japantoday.

El descrie procesul ca fiind unul foarte delicat, în care evaluează materialul și starea fiecărui pluș în parte, masând ușor țesătura în timpul curățării. În unele cazuri, jucăriile primesc chiar și un „duș cu aburi”, urmat de o curățare blândă cu spumă, într-un proces comparat de mulți cu îngrijirea unui nou-născut.

„În timpul spălării manuale, simt cu atenție ce material este și îi evaluez starea”, explică Shimura, unul dintre cei aproximativ o duzină de profesioniști certificați ai companiei.

Deși Yonmarusan curăță jucării de pluș de zeci de ani, serviciul a devenit extrem de popular în ultimii ani datorită rețelelor sociale. Videoclipurile cu procesul meticulos de curățare au devenit virale, transformând compania într-un fenomen internațional și atrăgând clienți din întreaga lume.

Afacerea a explodat și datorită pasiunii generației Z pentru plușuri și culturii japoneze care pune accent pe obiectele drăgălașe și emoționale. Astăzi, serviciul curăță peste 10.000 de jucării de pluș anual, comparativ cu aproximativ 1.200 în urmă cu un deceniu.

Potrivit reprezentanților companiei, unii turiști vin chiar special în Japonia pentru a-și lăsa jucăriile la curățat. În timp ce acestea sunt „la SPA”, clienții călătoresc prin țară, urmând să le ridice la finalul vizitei.

Nu toate jucăriile sunt tratate ca obiecte noi. Uneori, clienții cer păstrarea unor zgârieturi, pete sau desene, deoarece acestea au o valoare sentimentală importantă.

„Aceste obiecte poartă amintiri speciale. Clienții le văd ca pe membri ai familiei”, spune Shimura.

El mai adaugă că munca este una de mare responsabilitate: „Este un proces în care nu ne putem permite nicio clipă de neatenție. Când clienții sunt mulțumiți de rezultat, este momentul în care simțim o satisfacție profundă.”