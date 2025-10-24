New Delhi pregătește prima ploaie artificială, după ce a inseminat norii, în încercarea de a scăpa de poluarea extremă

Pentru prima dată, autoritățile indiene au testat joi, 23 octombrie, o ploaie artificială deasupra capitalei New Delhi, folosind tehnica de însămânţare a norilor, în încercarea de a reduce poluarea fără precedent care afectează orașul.

Pentru prima dată, India a experimentat o ploaie artificială deasupra capitalei New Delhi, folosind tehnica de inseminare a norilor cu ajutorul unui avion, în încercarea de a diminua poluarea extremă care afectează orașul de câteva zile, potrivit MSN.

Autoritățile capitalei, în colaborare cu Institutul Indian de Tehnologie din Kanpur, au efectuat testul joi după-amiază deasupra zonei Burari, situată la nord de Delhi. Operațiunea a fost realizată cu un avion monomotor Cessna, care a lansat rachete speciale pentru inseminarea norilor.

„Acest zbor avea ca obiectiv verificarea capacităţilor de însămânţare a norilor, pregătirea şi autonomia aparatului, evaluarea capacităţilor echipamentelor şi rachetelor (utilizate) pentru însămânţare, precum şi coordonarea între toate agenţiile”, a explicat Manjinder Singh Sirsa, ministrul mediului din Delhi.

Ministrul-șef din Dephi, Rekha Gupta a anunțat că, în situaţia în care condițiile meteorologice vor rămâne favorabile, metropola ar putea experimenta prima ploaie artificială pe 29 octombrie.

Natura substanței chimice utilizate în cadrul testului nu a fost dezvăluită.

Smogul toxic a afectat şi Fortul Roşu

Metropola, în care trăiesc peste 30 de milioane de locuitori, se numără printre capitalele cele mai poluate din lume. În timpul iernii, aerul rece rămâne blocat sub un strat de aer mai cald, creând un „capac” care împiedică dispersia norului toxic generat de trafic, fabrici și arderile agricole.

Nivelurile particulelor PM2,5, considerate cele mai periculoase, deoarece pătrund în sânge, au atins în anumite zile de până la 60 de ori nivelul maxim zilnic recomandat de Organizația Mondială a Sănătății (OMS).

Concentrațiile au crescut în special după sărbătoarea Diwali, în timpul căreia locuitorii lansează artificii și petarde, după ce, în prima parte a lunii octombrie, Curtea Supremă a relaxat interdicția totală asupra artificiilor, permițând folosirea celor „ecologice”, care ar trebui să reducă emisiile nocive.

Vineri dimineață, nivelul PM2,5 era, în anumite zone ale orașului, de 24 de ori mai mare decât pragul OMS, potrivit datelor IQAir.

Smogul dens a afectat și monumentele istorice, inclusiv Fortul Roșu, clădire din secolul XVII înscrisă în patrimoniul UNESCO, care a început să fie acoperită de o crustă groasă și neagră de poluare, arată un studiu comun al cercetătorilor indieni și italieni publicat în revista Heritage.

Ce este inseminarea norilor

Tehnica de însămânțare a norilor, inventată în anii 1940, presupune injectarea, cu ajutorul unui avion, dronă sau tun de la sol, a unei substanțe chimice, cum ar fi iodura de argint, pentru a stimula formarea ploii. Inițial destinată combaterii secetei, metoda este folosită și pentru limitarea grindinei sau stingerea incendiilor forestiere.

Cu toate acestea există cercetări care arată că operațiunile de inseminare nu produc întotdeauna rezultatele scontate și ridică dezbateri legate de impactul asupra mediului.

În 2008, China a utilizat tehnica pentru a împiedica ploaia să cadă peste infrastructura Jocurilor Olimpice de la Beijing.