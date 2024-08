Japonia reciclează deșeurile alimentare în hrană ecologică de înaltă calitate pentru porci: „Nimic nu este irosit”

Japonia transformă resturile alimentare în hrană durabilă pentru porci, economisind bani, reducând deșeurile și diminuând emisiile.

Încă din copilărie, Koichi Takahashi știa că vrea să salveze planeta. El visa să construiască o societate viitoare care să coexiste în mod durabil cu natura prin intermediul unei bucle de reciclare și regenerare. Takahashi știa că nu poate reface singur întreaga lume, dar, pe măsură ce a crescut, și-a dat seama că își poate concentra energia pe reformarea unui mic colț al acesteia.

Fermele de porci au fost ținta improbabilă pe care Takahashi a ales-o pentru munca sa de o viață. Mai exact, el a înființat o companie, Japan Food Ecology Center, care creează o soluție avantajoasă pentru ambele părți prin transformarea resturilor de hrană umană în hrană de înaltă calitate pentru porci, potrivit bbc.com.

„Am vrut să construiesc un proiect model pentru economia circulară”, spune el. „În loc să ne bazăm pe importuri pentru furaje, putem utiliza eficient deșeurile alimentare locale”.

Dimensiunile reduse ale Japoniei și terenul muntos reprezintă provocări pentru autosuficiența alimentară. Țara importă aproape două treimi din alimentele sale și trei sferturi din hrana pentru animale. Cu toate acestea, în fiecare an, Japonia aruncă la gunoi 28,4 milioane de tone de alimente - o mare parte din acestea fiind comestibile.

Acest lucru implică costuri economice și de mediu foarte mari. Comparativ cu multe alte țări, consumatorii din Japonia plătesc prețuri mai mari pentru alimente, deoarece o mare parte din acestea sunt importate. De asemenea, ei plătesc taxe pentru a acoperi cea mai mare parte din cele 800 de miliarde de yeni (4,2 miliarde de lire sterline/5,4 miliarde de dolari) pe care țara le cheltuiește în fiecare an pentru incinerarea deșeurilor.

Alimentele reprezintă aproximativ 40% din deșeurile pe care Japonia le incinerează, iar incinerarea produce o poluare semnificativă a aerului și emisii de gaze cu efect de seră.

În calitate de al cincilea cel mai mare emițător de gaze cu efect de seră din lume, Japonia a stabilit obiective de reducere a emisiilor cu 46% până în 2030 și de a deveni complet neutră din punct de vedere al emisiilor de carbon până în 2050. Combaterea risipei alimentare va trebui să facă parte din aceste eforturi, spune Takahashi.

Știință veche, soluție nouă

Viziunea lui Takahashi privind crearea unui circuit alimentar durabil a fost declanșată în 1998, când guvernul japonez a lansat un proiect de promovare a modalităților de conversie a resurselor, altfel irosite, în hrană pentru animale. Prețul cerealelor importate era în creștere la acea vreme și exista „un sentiment de criză în Japonia”, își amintește Takahashi. Oamenii simțeau că industria creșterii animalelor se va prăbuși dacă nu se găsește o soluție.

Takahashi, care era pe atunci medic veterinar, a simțit o oportunitate de a-și pune în aplicare experiența în domeniul animalelor de fermă și, în același timp, de a-și îndeplini dorința de a ajuta planeta. Cu toate acestea, pe măsură ce a aflat mai multe, a constatat că nu existau soluții rapide, deoarece trimiterea deșeurilor alimentare brute la ferme era dificilă. Probleme majore complicau problema, inclusiv conținutul foarte variat al deșeurilor alimentare; faptul că conținutul ridicat de apă al alimentelor favorizează deteriorarea; și faptul că uscarea alimentelor pentru a rezolva problema apei ar necesita aproape la fel de multă energie ca și incinerarea lor.

Pentru a găsi o soluție, Takahashi a apelat la o artă naturală pe care Japonia o perfecționează de milenii: fermentarea. „Mi-am dat seama că aveam deja tehnologia necesară pentru a crea un produs care să reziste mult timp”, spune el.

Fermentația a fost un subiect de studiu științific în Japonia încă din secolul al XIX-lea, când guvernul a început să investească masiv în construirea de noi industrii bazate pe practici străvechi precum fabricarea sake-ului și a sosului de soia. În secolul al XX-lea, concentrarea țării asupra fermentației a condus la o abordare specific japoneză, în care microbii erau considerați „lucrători vii”, spune Victoria Lee, istoric la Universitatea Ohio și autoare a cărții The Arts of the Microbial World: Fermentation Science in Twentieth-Century Japan. „Pentru oamenii de știință, mai mult decât un proces alimentar, fermentarea a devenit o modalitate de a transforma societatea și de a rezolva diverse probleme de mediu și de resurse”.

La fel ca cercetătorii din domeniul fermentării care au venit înaintea sa, Takahashi a căutat o modalitate, după cum spune Lee, „de a lua ceea ce altfel ar putea fi pur și simplu deșeuri și de a le transforma în ceva util, creând în acest proces noi industrii”.

Colaborând cu cercetători din cadrul guvernului, universităților și institutelor naționale, Takahashi și-a folosit cunoștințele veterinare pentru a crea un produs alimentar lichefiat, fermentat cu acid lactic, pentru porci. Echipa a trebuit să se angajeze în depanări îndelungate. „Când am hrănit porcii cu primele teste, aceștia au crescut mai lent, iar carnea lor era prea grasă”, își amintește Takahashi.

Pe parcursul „unei serii de eșecuri”, au reușit în cele din urmă să obțină conținutul nutrițional corect. De asemenea, au găsit o modalitate de a prelungi termenul de valabilitate al „hranei ecologice”, așa cum și-au denumit produsul, prin scăderea pH-ului la 4,0, un nivel la care majoritatea bacteriilor patogene nu pot supraviețui.

Produsul rezultat - palid și apos - are gust de iaurt acru, spune Takahashi, și poate sta pe un raft, nerefrigerat, timp de până la 10 zile. Produsul este, de asemenea, benefic pentru climă: în comparație cu cantitatea echivalentă de furaje importate din străinătate, procesul de fabricare a furajelor ecologice generează cu 70% mai puține emisii de gaze cu efect de seră, spune Takahashi.

Pe măsură ce știința se potrivea, Takahashi a început să facă lobby pe lângă guvern și diverse alte părți interesate pentru a-i permite să avanseze cu introducerea pe piață a sistemului de reciclare al centrului. A durat ani de zile, dar „acum am construit o relație de încredere” cu diverse organisme guvernamentale care supraveghează deșeurile și problemele de mediu, spune el. De fapt, oficialii guvernamentali „vin frecvent la noi pentru sfaturi”.

Profitabil și durabil

Majoritatea instalațiilor de tratare a deșeurilor miros a, ei bine, deșeuri. Vizitatorii Centrului japonez de ecologie alimentară sunt adesea surprinși de lipsa de înțepătură. Cel mult, aerul amintește de un magazin de smoothie-uri.

Centrul este situat în Sagamihara, un oraș din prefectura Kanagawa care se află la aproximativ două ore de mers cu trenul de Tokyo. Sagamihara în sine nu este remarcabil, dar în fiecare an, aproximativ 1 500 de vizitatori din întreaga Japonie - de la elevi de școală primară până la pensionari - vizitează centrul pentru a învăța direct despre reciclarea alimentelor.

Instalația procesează aproximativ 40 de tone de deșeuri alimentare pe zi, care sosesc cu camioanele de la câteva sute de supermarketuri, magazine și producători de masă. Unele dintre aceste întreprinderi sunt motivate de dorința de a-și ecologiza operațiunile, dar toate sunt stimulate de taxele mai mici pe care centrul le percepe pentru a le accepta deșeurile, în comparație cu incineratoarele.

Alimentele pe care le trimit variază de la o zi la alta, dar zerul, un produs secundar al untului și al brânzei, este o componentă de bază mereu prezentă, la fel ca și resturile de la producția în masă de produse precum gyoza și sushi. Orice proces de producție duce la o pierdere inevitabilă de 3% până la 5% din produs, spune Takahashi, astfel încât o fabrică care produce 50 de tone de alimente pe zi va genera cel puțin 1,5 tone de deșeuri.

Cantități mari de deșeuri alimentare sunt, de asemenea, produse de producătorii care sunt contractați pentru a aproviziona cele 55 657 de magazine de proximitate din Japonia - multe dintre acestea fiind deschise 24 de ore din 24, 365 de zile pe an - cu un flux constant de produse. Alimentele perisabile pentru magazinele de proximitate „trebuie livrate imediat ce sunt comandate, astfel încât fabricile care produc prânzuri la cutie și bile de orez sunt obligate să producă în plus, chiar dacă pierd o parte”, spune Takahashi. „Din cauza importanței acordate prevenirii oportunităților de vânzare pierdute, cantitățile mari de deșeuri alimentare au devenit o rutină”.

Într-o dimineață recentă, un sortiment de containere de 140 și 500 de litri pline cu piei de gyoza, orez, varză, coji de ananas, banane, tăiței și chifle de sandviș așteptau procesarea. Loturile de alimente ecologice sunt calibrate în funcție de conținutul caloric și nutrițional, astfel încât diferitele materiale sunt amestecate cu intenție și nu la întâmplare.

Pentru a preveni contaminarea, toate alimentele sunt trecute printr-un detector de metale și inspectate manual de către lucrătorii de pe o bandă transportoare. Urmează tocarea și zdrobirea, rezultând un produs lichid (în medie, 80% din alimente sunt apă), urmat de sterilizare pentru a reduce bacteriile patogene. În cele din urmă, lichidul este introdus într-unul dintre cele câteva rezervoare uriașe în care are loc fermentarea, datorită bacteriilor din acidul lactic.

Alimentele ecologice rezultate costă fermierii aproximativ jumătate din prețul furajelor convenționale, iar fermele pot, de asemenea, să își adapteze formula personală în funcție de nevoile lor - solicitând mai multă lizină sau alți aminoacizi, de exemplu, pentru a crește grăsimea sau masa musculară a porcilor lor.

Potrivit lui Dan Kawakami, un fermier de la Azumino Eco Farm din Nagano care este aprovizionat de centru din 2006, calitatea cărnii de porc provenite de la animale crescute cu furaje ecologice este mai bună. Utilizarea unei surse durabile de hrană pentru animale „diferențiază, de asemenea, produsul nostru de cel al concurenților”, spune el, „și este benefică în ceea ce privește costurile”.

Porcul ecologic de la ferme precum Azumino este comercializat de o listă din ce în ce mai mare de zeci de restaurante, supermarketuri și magazine din întreaga țară și generează vânzări anuale de peste 350 de milioane de yeni (1,8 milioane de lire sterline/ 2,3 milioane de dolari), spune Takahashi. „Devine populară ca o carne care este atât delicioasă, cât și durabilă”, spune el.

Anul trecut, Takahashi s-a lansat și în biogaz - o formă de energie regenerabilă produsă din fermentarea metanului. Exploatarea biogazului extinde tipurile de alimente pe care fabrica le poate accepta, deoarece porcii nu pot consuma nimic cu un conținut prea ridicat de grăsimi, sare sau ulei. În cuve înalte de 1 500 de tone - al căror conținut bulversant seamănă cu Bog of Eternal Stench din filmul Labyrinth - resturile sunt amestecate cu apă și încălzite pentru a produce fermentare. Un generator de conversie electrică transformă metanul rezultat în energie electrică, pe care Takahashi o vinde la rețea.

În prezent, centrala generează 528 kW de energie electrică pe zi, aproximativ aceeași cantitate utilizată de 1 000 de gospodării. Subprodusul solid al procesului - o substanță neagră pulverulentă care miroase ca un condiment savuros - este uscat folosind surplusul de căldură al generatorului și este vândut ca îngrășământ agricol bogat în nutrienți. După cum remarcă Takahashi, „nimic nu este irosit”.

Mai important, centrul face profit din cele 35.000 de tone de deșeuri alimentare pe care le procesează în fiecare an. „Subvertim ideea convențională că eforturile de protecție a mediului nu sunt rentabile sau că reciclarea este prea costisitoare”, spune Takahashi. Deoarece scopul său este „să schimbe societatea”, adaugă el, nu a obținut niciun brevet pentru tehnologie, permițând altora să reproducă metoda sa. Centrul său a servit drept model pentru alte facilități din Japonia care utilizează metoda sa de fermentare. Împreună, acestea produc mai mult de un milion de tone de furaje ecologice pe an și demonstrează că „un efort ecologic și durabil poate fi profitabil”, spune Takahashi.

De asemenea, Takahashi găzduiește în mod regulat studenți, cercetători și directori din industrie din întreaga lume care vin să învețe despre fermentare și deșeuri alimentare. Pentru a închide cercul, îi place să încheie tururile pe care le face cu carnea de porc în sine, astfel încât oamenii să poată judeca singuri calitatea acesteia.

Porcul este servit în stil tonkatsu - prăjit adânc, cu garnitură de orez și salată produse de aceeași fermă. În ceea ce privește carnea de porc, aceasta este șocant de fragedă, cu proporția potrivită de grăsime și mușchi suculent. Aceeași masă este servită de trei ori pe săptămână personalului centrului, adaugă Takahashi, „pentru a-i motiva gustând cât de buni sunt porcii hrăniți cu propriile lor produse”.