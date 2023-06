Înarmat cu un topor, un bărbat a intrat în trei restaurante din Noua Zeelandă și a rănit patru persoane

Patru persoane au fost transportate la spital în Noua Zeelandă, după ce un bărbat înarmat cu un topor a atacat la întâmplare clienții unor restaurante chinezești, conform poliției și martorilor, relatează Independent.

Întâmplarea a avut loc luni, 19 iunie, în jurul orei 21.00, în suburbia Albany din nordul orașului Auckland, conform oamenilor legii. În plus, polițiștii au arestat la fața locului un suspect, în vârstă de 24 de ani. Bărbatul este acuzat de rănire cu intenția de a provoca vătămări corporale grave.

Autoritățile nu au dezvăluit care a fost cauza atacului.

Spitalul din Auckland a transmis marți că o persoană rănită în urma atacului a rămas internată și că se află în stare stabilă. Spitalul North Shore a anunțat că două persoane, ambele în stare stabilă, dar cu răni moderate și ușoare au rămas internate, iar o a treia a fost externată.

Un martor al atacului a afirmat pentru ziarul New Zealand Herald că lua cina cu un prieten în momentul în care bărbatul a intrat și a început să-l atace pe prietenul său, care a fost grav rănit.

„Am fost în stare de șoc. Când mi-am dat seama ce se întâmplă, a încercat să mă atace", a spus pentru The New Zealand Herald bărbatul, care a cerut să nu i se dezvăluie numele. „De asemenea, a încercat să mă lovească în cap, așa că am reușit să îi opresc toporul cu mâna".

Totodată, bărbatul a mai mărturisit că atacatorul i-a urmărit afară din restaurant, apoi s-a întors și a intrat în altul.

Detectivul Timothy Williams a declarat că nu mai caută pe nimeni altcineva implicat în acest incident, ceea ce înseamnă că bărbatul ar fi acționat de unul singur.

Suspectul urmează să se prezinte în fața instanței marți.

Restaurantele în care a intrat bărbatul erau Yues Dumpling Kitchen, Zhangliang Malatang și Maya Hotpot.