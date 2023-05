A crezut că are un banal coș pe nas, însă nu se mai oprea din sângerare. Medicii i-au dat un verdict crunt

Michelle Davis, în vârstă de 52 de ani, din Orewa, Noua Zeelandă, a crezut în mod eronat că are un coș pe nas, însă aceasta a fost diagnosticată cu cancer de piele. Femeia a sesizat umflătura roșie în luna aprilie a anului trecut, relatează Mirror.

Văzând că acesta era deja „foarte inflamat” a decis să-l stoarcă, însă sângerarea nu se oprea. Astfel, a hotărât să se prezinte la medic, care a bănuit că este vorba de cancer.

După efectuarea unei biopsii femeia a fost diagnosticată cu carcinom bazocelular, cel mai frecvent tip de cancer de piele. Ulterior, Michelle David a trecut printr-o intervenție chirurgicală pentru a extirpa cancerul.

Acum, femeia se reface după intervenție.

„Am fost în stare de șoc când am aflat. Nu auzisem niciodată de carcinomul bazocelular", a afirmat Davis. „A fost foarte tare, ca un vulcan sub piele. Mă plimbam cu prietena mea și, dintr-o dată, s-a oprit și mi-a zis că este mov, iar eu am spus că este doar un coș. Eram în faza de negare. M-am gândit: ce caut eu să am un coș la 52 de ani. O să treacă, îmi tot spuneam. Îmi amintesc că îl storceam și nu ieșea nimic. Apoi a sângerat și a sângerat, timp de o săptămână”, a mai adăugat ea.

Ea a suferit o reconstrucție cu lambou nazal la spitalul Ormiston din Auckland, în luna aprilie a acestui an.

„Nările mele au forme diferite pentru că au întins pielea. Țesutul cicatricial este dur. Nervii sunt amorțiți”, a mai adăugat femeia.