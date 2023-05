Șeful diplomației ucrainene despre șansele contraofensivei și tentativele de asasinat ale rușilor. Sfatul pentru Medvedev

Dmitro Kuleba, șeful diplomației de la Kiev, este alături de președintele Volodimir Zelenski cel mai important reprezentant al Ucrainei care călătorește în toată lumea mai ales pentru a obține sprijin și mai multe arme pentru apărarea țării sale, scriu reporterii cotidianului german Bild care au călătorit prin Ucraina în tren cu ministrul de externe ucrainean și l-au întrebat de ce Putin nu a atacat niciodată un tren care îl transporta pe Zelenski sau pe el însuși.

„Mi-am pus întrebarea de câteva ori, dar apoi unul dintre ofițerii de securitate cu care am vorbit mi-a spus: «Nu trebuie să vă faceți griji, asta este treaba noastră». Așa că am spus mulțumesc. Și, în general, întregul sistem feroviar din Ucraina a funcționat pe tot parcursul războiului. (...) Serviciile noastre de securitate sunt bune și nu este atât de ușor să ataci un tren în mișcare. Dacă rușii ar putea face asta, ar încerca,” a răspuns Kuleba.

„Medvedev ar trebui să bea mai puțină vodcă înainte de a intra pe Telegram“

Șeful diplomației de la Kiev a comentat și atacurile viscerale ale fostului președinte Dmitri Medvedev care a cerut public ca șeful statului ucrainean să fie asasinat.

„Medvedev ar trebui să bea mai puțină vodcă înainte de a intra pe Telegram. Atât pot spune despre asta. Nu cred că merită să comentezi. El are un anumit rol în privința comunicațiilor strategice ale Rusiei. Dacă rușii ar putea să-l omoare pe președintele Zelenski, cu siguranță ar încerca. (...) Luăm decizii rapide, inteligente și suntem mai buni decât se așteptau mulți,” a venit răspunsul. Întrebat dacă nu se teme că ar putea fi otrăvit, practică la care Mosova a recurs față de mulți adversari ai său, Kuleba a spus că „în unele locuri preferă să bea doar apă din sticle care au fost sigilate anterior. (...) Dar nu cred că sunt o țintă de top”.

Cât contează această contraofensivă?

Kuleba continuă să încurajeze partenerii din Occident să trimită avioane de luptă F-16, de generația a patra în Ucraina. În timpul intervicului pentru Bild, el a cerut Germaniei să influențeze SUA în această problemă și să joace un rol activ în crearea unei coaliției aviatice.

Șeful diplomației ucrainene a remarcat că există multe tipuri de avione de luptă în lume, iar cel mai bun pentru Ucraina este F-16. Prin urmare, Kievul s-a concentrat pe obținerea acestora.

„Dacă Germania poate trimite MiG-uri, va ajuta, dar nu va rezolva problema. Nu este vorba de numărul de avioane, ci de calitatea acestora", a subliniat Kuleba.

Cât despre contraofensivă, Kuleba a declarat: „Nu vă gândiți la această contraofensivă ca fiind ultima, pentru că nu știm ce va urma. Dacă reușim să ne eliberăm teritoriile cu această contraofensivă, atunci la sfârșit veți spune că a fost ultima, dar dacă nu atunci asta înseamnă că trebuie să ne pregătim pentru următoarea contraofensivă.”

„ Se decide mult pe câmpul de luptă. Nu este totul să ai milioane de oameni. Echiparea și controlul acestora pentru a-i folosi eficient în luptă conteză la fel de mult. Nu subestimăm potențialul Rusiei, dar ultimele 14 luni de război au arătat că ucrainenii pot câștiga.

Cred că nu este vorba de soldați, ci de echipament, de arme și de aceea industria de apărare este atât de importantă. Nu numai pentru a ajuta Ucraina să câștige acest război și să protejeze Europa, ci și pentru a-și reface propriile provizii. Este crucial ca industria și guvernele să lucreze ca un ceas elvețian în producția de noi arme. Dacă nu, vom avea probleme, nu din cauza lipsei de soldați, ci din cauza lipsei de arme. Deci asta este prioritatea de top. Germania și alte țări trebuie să producă mai multe muniții și arme. Guvernul german trebuie să lucreze îndeaproape și rapid cu propria sa industrie de apărare pentru a se asigura că se semnează contracte și se elaborează planuri logistice. Pentru că, după cum știți, întrebarea este mult mai largă”, a îndemnat șeful diplomației ucrainene.

Posibile negocieri

Cât despre posibile negocieri, Kuleba a ținut să reamintească: „Am negociat cu răbdare cu Rusia din 2014 până în 2022. Prima parte a acestor negocieri a fost susținută de Germania și Franța. Și ne-au sfătuit să facem concesii ici și colo. A funcționat? Nu, suntem în cel mai mare război din Europa de la al Doilea Război Mondial. Dacă ar fi vrut pace reală, Putin nu ar fi început acest război. (...) Ăsta nu este genul de rău căruia ar trebuie să-i faci față. Avem o decizie legală a Consiliului Național de Securitate, luată ca răspuns la anexarea de către Putin a pământurilor ucrainene anul trecut, aceea că negocierile directe cu Putin nu sunt posibile. (…) Am încercat cu toții, am incercat,” a spus Kuleba jurnaliștilor Bild.

Intrarea Ucrainei în NATO

„Dacă Germania vrea o Europă sigură și prosperă, Ucraina trebuie să fie membră a NATO. Aceasta este singura cale. Știți, apartenența Ucrainei la NATO nu poate preveni acest război în timpul războiului, dar va preveni mai multe războaie după război,” a mai declarat ministrul de externe ucrainean.