O zi din viața Regelui Charles: nu ia niciodată prânzul, iar munca se prelungește până după miezul nopții

La vârsta de 73 de ani, s-ar putea spune că regele Charles a încheiat deja, în calitate de Prinț de Wales, o carieră de datorie și de serviciu atât de lungă, încât ar trebui să aștepte cu nerăbdare câțiva ani de odihnă binemeritată. Cu toate acestea, abia a început ceea ce reprezintă cea mai mare provocare a sa.

Casa regală a Marii Britanii este organizată după reguli militare, cu planuri convenite cu luni înainte de către o echipă de consilieri și membri ai personalului, potrivit The Sun.

În consecință, viața noului rege va fi trasată oră de oră, așa cum a fost încă de când era tânăr.

Aceasta înseamnă că, indiferent de locul în care se află, viața regelui poate continua cu eficiență maximă și întreruperi minime.

Gospodăria sa este condusă cu precizie de o echipă mică, dar dedicată, de oameni, dintre care majoritatea îi sunt alături de zeci de ani.

Ziua de lucru

Ziua de lucru a noului Rege începe cu titlurile știrilor de la radio și un mic dejun cu salată de fructe de sezon și semințe și cu ceai.

„În ciuda zvonurilor conform cărora regelui i se aduce în fiecare dimineață un șir de ouă din care să aleagă, nu am văzut niciodată un singur ou fiert la micul dejun în toți anii în care am lucrat acolo”, a spus un membru al personalului casei regale.

Angajamentele publice încep la scurt timp după aceea și durează până la ora 17:00.

„Regele nu ia prânzul - așa că, o lecție timpurie pe care am învățat-o atunci când eram pe drum cu el a fost să luați un mic dejun consistent sau să vă aduceți câteva batoane cu gustări care să vă țină în priză”, a mai declarat acesta.

Într-un an obișnuit, în calitate de Prinț de Wales, Regele a avut aproximativ 500 de angajamente, dintre care aproximativ 200 împreună cu Ducesa de Cornwall, vizitând majoritatea comitatelor din Regatul Unit.

Turneele în străinătate ar fi la fel de pline, cu un amestec de activități naționale și de stat - depuneri de coroane și întâlniri cu liderii naționali - alături de evenimente axate pe interesele sale caritabile.

„De-a lungul acestor vizite, ceea ce m-a frapat a fost cât de interesat este Regele de tot și de toți cei pe care îi întâlnește. Din acest motiv, conversațiile sale se prelungeau aproape întotdeauna. Am văzut frecvent oameni care încercau să îl impresioneze cu abilitățile lor intelectuale sau cu poziția lor socială, fără prea mare efect. El nu face o distincție între cei înstăriți și cei care au cea mai grea dintre vieți. Îl interesează oamenii, nu poziția”, a mai adăugat acesta.

„Îmi amintesc când am fost să vizităm platoul de filmare al celui de-al 25-lea film Bond, No Time To Die. Aștepta cu nerăbdare să se întâlnească cu Daniel Craig și cu restul distribuției. Dar, pe măsură ce ne apropiam, se tot oprea să vorbească cu proiectanții de platou, cu agenții de securitate și cu aproape toată lumea. Fiecare persoană, vedetă sau nu, a fost tratată cu exact aceeași curtoazie”, a mai spus membrul personalului.

O zi la birou

Ședințele de 45 de minute sunt una după alta, iar marea varietate de subiecte abordate într-o singură zi reflectă mentalitatea de polimat a Regelui.

„Singurul lucru pe care ai fost întotdeauna sfătuit să îl faci era să iei multe notițe în caz că uiți un detaliu: cu siguranță el nu o face niciodată. Are o memorie incredibil de ascuțită”.

În jurul orei 13:00 se face de obicei o pauză - nu pentru a mânca, ci pentru ca Regele să iasă afară să se plimbe.

De asemenea, acestuia nu-i place să stea prea mult timp înăuntru și întotdeauna are ferestrele larg deschise.

Prima pauză reală a zilei este la ora 17.00, când Regele se oprește pentru a servi ceaiul - o șansă pentru el de a se reîncărca, adesea împreună cu regina consort, la un sandviș și o bucată de prăjitură cu fructe.

Apoi se întoarce la birou pentru a se ocupa de muntele de hârtii.

Cina este la ora 20.30 fix și apoi, la ora 22.00, se întoarce la birou, de obicei până mult după miezul nopții.

Angajamentele publice se prelungesc mult până seara.