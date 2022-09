Controversatul Rege Charles. Cum ar putea polemicile din viața lui să provoace o criză politică în Regatul Unit

În istoria familiei regale britanice, niciun moștenitor al tronului nu s-a pregătit pentru coroană mai mult decât Regele Charles al III-lea. Noul rege al Marii Britanii și Irlandei de Nord a fost urmărit de polemici și drame de familie, care au stârnit întrebări în legătură cu genul de monarh care va fi Charles, relatează NBC News.

În vreme ce Elisabeta a II-a a fost proclamată regină la 27 de ani, Charles al III-lea, în vârstă de 73 de ani, este cel mai bătrân membru al familiei regale britanice care devine suveran.

Regele Charles al III-lea este un multimilionar de drept. Susținătorii săi afirmă că este cel mai muncitor dintre membrii familiei regale, un activist neostenit al unor cauze nobile, care a militat pentru conservarea mediului, acțiuni pentru care a fost batjocorit într-o lume care nu conștientizează încă gravitatea crizei provocate de încălzirea globală.

Însă, în vreme ce regina era iubită și apreciată de 75% dintre participanții unui sondaj efectuat de YouGov, Charles al III-lea este popular doar printre 42% dintre respondenți și este displăcut de 24% dintre ei.

Mulți experți pun această discrepanță pe seama căsătoriei cu Prințesa Diana, dar și pe atitudinea pe care familia regală a avut-o față de aceasta după moartea ei. Pe când alții sunt de părere că de vină ar fi opiniile politice expuse public de Charles al III-lea.

Polemicile din jurul pozițiilor sale nu reprezintă o noutate pentru noul suveran: „După cum ați observat din când în când, am avut tendința de a face un obicei din a-mi scoate capul deasupra parapetului și, de obicei, am fost criticat pentru că am punctat lucruri care au fost dintotdeauna uluitor de evidente pentru mine”, a declarat Regele Charles al III-lea într-un discurs susținut în luna ianuarie a anului 2014.

Părerile noului suveran britanic pot fi problematice din pricina faptului că Marea Britanie este o monarhie constituțională, un sistem complet diferit de cel al monarhiilor absolute precum Arabia Saudită și alte state din Golful Persic.

Suveranul britanic este și șeful statului, însă nu deține nicio putere politică directă. El se ocupă exclusiv de sarcini ceremoniale, precum învestirea guvernelor, reluarea activității Parlamentului și aprobarea noilor legi.

Până în prezent, nu s-a pus problema intervenției coroanei în conducerea țării, însă dacă ar exista, s-ar dezlănțui o criză politică.

Suveranul se întâlnește săptămânal cu premierul țării, însă, după cum a scris în anul 1867 eseistul Walter Bagehot, monarhul britanic are „trei drepturi: dreptul de a fi consultat, dreptul de a încuraja și dreptul de a avertiza”.

Noul suveran britanic a afirmat că își va schimba comportamentul față de perioada în care a fost prinț, declarând pentru BBC în anul 2018 că zvonul potrivit căruia ar urma să se implice politic este „totală nebunie”. „Nu sunt atât de prost”, a declarat Charles al III-lea.

Cu toate acestea, unii critici afirmă că opiniile sale care au apărut în spațiul public ar putea determina o criză constituțională dacă guvernul adoptă poziții pe care noul rege le-a susținut anterior, de la susținerea fermierilor, până la aprobarea unor planuri arhitecturale controversate, chiar și în lipsa unor probe care să demonstreze că s-a implicat în luarea acestor hotărâri.

Noul monarh britanic nu a vrut să vorbească prea des despre momentul în care va deveni rege. „Problema este că ești într-o situație în care nu poți să câștigi”, a declarat Charles al III-lea într-un documentar menționat de Reuters. „Dacă nu faci absolut nimic, se vor plânge despre asta. Dacă încerci să te implici, să faci ceva să ajuți, din nou se vor plânge”.

Cu toate că a avut o perioadă foarte lungă de așteptare ca să devină noul rege al Marii Britanii și Irlandei de Nord, datoria de suveran nu este un subiect despre care Charles al III-lea a vorbit de prea multe ori, conform soției sale Camilla.

„Nu de prea multe ori, nu”, a fost răspunsul reginei consoartă, când a fost întrebată dacă Regele Charles a vorbit despre momentul în care va deveni rege. „Este doar ceva ce se va întâmpla”.

„În mod regretabil, momentul vine în urma decesului mamei tale, a unui părinte, ceea ce nu este prea frumos, așa că cel mai bine este să nu te gândești prea mult la asta”, a declarat Regele Charles în anul 2010.