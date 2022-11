Germania pregăteşte un sistem pe puncte pentru a atrage forţă de muncă din afara UE

Guvernul german a aprobat miercuri un cadru legislativ pentru instituirea unui sistem pe puncte, inspirat de modelul canadian, pentru a atrage forţă de muncă din afara Uniunii Europene, pe o piaţă confruntată cu deficit de mână de lucru, transmit AFP şi Reuters.

Conform documentului publicat după şedinţa de guvern, cetăţenii din afara Uniunii Europene ce dispun de un „bun potenţial” trebuie să poată sta în Germania pentru a căuta un loc de muncă, potrivit Agerpres.

Un cetăţean străin care vorbeşte germana, are experienţă în meserii cu deficit de forţă de muncă - în domeniul medical, dar şi în gastronomie sau IT, spre exemplu - ar trebui să poată locui în Germania timp de până la un an pentru a căuta de lucru şi a fi angajat de probă.

„Trebuie să atragem lucrători specializaţi şi să acceptăm imigraţia”, a subliniat ministrul muncii, Hubertus Heil.

Ministerul său se va ocupa de elaborarea noii „legi pentru imigraţia de forţă de muncă specializată”, ce va fi prezentată în lunile următoare.

Germania, cea mai mare economie europeană, se confruntă, ca şi multe alte ţări occidentale, cu un deficit de lucrători în anumite sectoare.

În plus, îmbătrânirea demografică îi ameninţă potenţialul de creştere în anii ce vin, consideră experţii.

Berlinul vrea de asemenea să atragă străini să vină la studii în Germania.

„Vrem să ne unim forţele pentru ca oamenii să vrea să vină la noi ca să trăiască şi muncească”, a declarat secretarul de stat pentru migraţie şi integrare, Reem Alabali-Radovan.

Patronatul german a salutat acest proiect de reformă. „Din punctul de vedere al companiilor, acesta este drumul ce trebuie urmat”, a afirmat Achim Dercks, director adjunct al Federaţiei germane a camerelor de comerţ şi industrie (DIHK).