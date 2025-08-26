Friedrich Merz anunţă că Germania nu va recunoaște statul palestinian la ONU

Germania va respinge recunoașterea statului palestinian în cadrul Adunării Generale a ONU de luna viitoare, a anunţat cancelarul Friedrich Merz.

Germania a anunțat că nu se va alătura inițiativei internaționale de recunoaștere a statului palestinian la viitoarea sesiune a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite. Declarația a fost făcută marți, 26 august, de cancelarul german Friedrich Merz, în cadrul unei conferințe de presă comune cu prim-ministrul canadian Mark Carney, aflat în vizită oficială la Berlin.

„Poziția guvernului federal este clară în ceea ce privește posibila recunoaștere a statului Palestina. Canada știe acest lucru. Nu ne vom alătura acestei inițiative. Nu considerăm că sunt îndeplinite cerințele”, a afirmat Merz, răspunzând întrebărilor presei.

Poziția Berlinului contrastează cu deciziile recente ale unor parteneri occidentali. Ottawa a confirmat luna trecută că intenționează să sprijine recunoașterea statului Palestina în cadrul ONU, o poziție adoptată deja și de Franța, precum și de Marea Britanie, notează Reuters.

În timp ce Canada și aliații săi europeni argumentează că o astfel de recunoaștere ar putea contribui la relansarea negocierilor de pace și la consolidarea soluției celor două state, guvernul german menține o linie rezervată, insistând că în acest moment nu există condițiile politice și de securitate pentru a face un asemenea pas.

Vă reamintim că tot mai multe state europene și-au exprimat susținerea pentru recunoașterea Palestinei, printre acestea numărându-se Spania, Irlanda, Slovenia și Norvegia, care au anunțat deja în mod oficial acest lucru.

În ceea ce priveşte România, autoritățile de la București au păstrat o poziție de prudență, declarând în repetate rânduri că recunoașterea statului palestinian trebuie să fie rezultatul unui proces de negociere directă între Israel și Palestina, considerând că doar o soluție diplomatică durabilă poate garanta stabilitatea în regiune.

„Poziția României este că soluția pe termen lung este soluția celor două state. Sigur că suntem și realiști că e unul dintre cele mai complicate momente pentru a avansa pe această linie de dialog, dar aceasta credem că e soluția și încercăm să ajutăm acolo unde putem și încercăm să păstrăm, dincolo de acest moment foarte complicat, pe termen mediu și lung niște relații care să funcționeze între țări pentru că există o speranță internațională că din ce în ce mai mulți oameni vor vedea că se pot urmări obiective precum cel de a dezarma Hamas, de a recupera ostaticii, care sunt legitime. Dar e legitimă și nevoia fiecărui copil de supraviețui”, a declarat recent ministrul de Externe, Oana Țoiu, punctând că România a recunoscut statul palestinian încă din 1988.