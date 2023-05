Europa vrea să încurajeze călătoria cu trenul. De ce se militează pentru un cer „verde”

Dezbaterea va continua să se desfășoare în următorii ani, pe măsură ce parametrii de mediu, sociali, economici, politici și tehnologici care modelează această discuție continuă să evolueze și pe măsură ce criza climatică continuă.

Încă de când mișcarea "rușine în zbor" a început să încurajeze călătorii să caute alternative mai ecologice la avioanele cu reacție, mulți europeni s-au orientat către rețeaua feroviară extinsă a continentului pentru a înlocui transportul aerian pe distanțe scurte, scrie edition.cnn.com.

Cu siguranță au existat progrese. Companiile aeriene, inclusiv transportatorul olandez KLM, încheie parteneriate feroviare pe anumite rute, în timp ce țări precum Austria și Franța încearcă să restricționeze rutele interne unde sunt disponibile trenuri - deși decretul francez, care a devenit lege în mai 2023, a fost diluat semnificativ față de premisa sa inițială.

Asta în contextul unei revoluții feroviare palpabile în Europa continentală, cu noi rute și operatori de mare viteză care intră în funcțiune, cu o inversare a declinului serviciilor de dormit peste noapte, cu noi legături prin tuneluri care reduc timpul de călătorie și cu noi locomotive care îmbunătățesc fiabilitatea și eficiența. În Spania, Germania și Austria, ofertele de bilete ieftine au jucat, de asemenea, un rol important.

Cu atâtea investiții feroviare, se pare că trenificarea rețelei de transport aerian din Europa este în plină desfășurare. Cu siguranță, este doar o chestiune de timp până când continentul se va baza aproape exclusiv pe drumurile sale de fier pentru a se deplasa, iar cerul va fi mai senin și mai verde.

În realitate, acest lucru rămâne un vis îndepărtat. Dar de ce?

Ca și în cazul multor eforturi de a inova pentru a se îndepărta de practicile dăunătoare mediului, există vești bune și vești proaste. Se fac reparații, dar niciuna dintre ele nu este rapidă. Și nu există niciun semn că aeroporturile europene vor deveni mai silențioase în curând.

Anul acesta a început în forță cu o nouă legislație promisă în Franța, care ar interzice zborurile pe distanțe scurte pe o serie de rute interne pentru a ajuta țara să reducă nivelul de poluare care încălzește planeta, dar, deși aprobate de oficialii UE și apoi introduse în legislația franceză în mai 2023, măsurile au un impact limitat.

Pentru ca interdicția să se aplice, UE a insistat asupra faptului că ruta aeriană în cauză trebuie să aibă o alternativă feroviară de mare viteză care să facă posibilă călătoria între cele două orașe în mai puțin de două ore și jumătate. De asemenea, trebuie să existe suficiente trenuri care să circule devreme și târziu pentru a permite călătorilor să petreacă cel puțin opt ore la destinație.

Acest lucru înseamnă că, în cele din urmă, au fost selectate doar trei rute: cele care leagă aeroportul Paris-Orly de orașele Bordeaux, Nantes și Lyon. Ca o nouă lovitură pentru cei care sperau într-o revoluție feroviară, s-a dovedit că, așa cum s-a întâmplat, aceste rute fuseseră deja tăiate în 2020 - noua lege înseamnă doar că ele nu vor mai fi reintroduse în viitor.

Deci, ce a mers prost? Decizia Comisiei Europene a UE a diluat planurile inițiale ale Franței, care ar fi dus la eliminarea a încă cinci rute: de la Aeroportul Charles de Gaulle din Paris către Bordeaux, Nantes, Lyon și Rennes, precum și o rută Lyon-Marsilia.

Rezultatul, spun criticii, este ceva care se referă la problemele climatice fără a face nimic în acest sens.

"Interzicerea zborurilor în Franța este o mișcare simbolică, dar va avea un impact foarte mic asupra reducerii emisiilor", a declarat Jo Dardenne, director de aviație la grupul de campanie pentru transporturi mai puțin poluante Transport & Environment (T&E), pentru CNN înainte ca legea să intre în vigoare.

T&E a estimat că cele trei rute afectate de interdicție reprezintă doar 0,3% din emisiile produse de zborurile care decolează din Franța continentală și 3% din emisiile generate de zborurile interne ale țării (numărând, din nou, doar zborurile interne de pe continent).

Dacă s-ar adăuga cele cinci rute suplimentare pe care autoritățile franceze doreau să le includă, aceste cifre ar fi de 0,5% și, respectiv, 5%.

Nu pare mult. Dar, deși aviația în ansamblu reprezintă în prezent aproximativ 2,5% din emisiile globale de dioxid de carbon, se estimează că, în general, contribuția sa la schimbările climatice este mai mare, din cauza altor gaze, a vaporilor de apă și a dârelor de aer pe care le emit avioanele.

În plus, este o industrie în creștere rapidă - în ciuda pauzei impuse de Covid - și este pe cale să devină una dintre cele mai importante industrii care contribuie la emisiile de gaze în viitor. Potrivit UE, emisiile din aviație în Europa au crescut în medie cu 5 % de la an la an între 2013 și 2019.

Companiile aeriene plătesc zero taxe sau impozite pe combustibilul lor în UE, spre deosebire de alte forme de transport. Biletele de avion sunt, de asemenea, scutite de TVA.

În ceea ce privește partea pozitivă, în ciuda impactului său limitat, hotărârea franceză stabilește un precedent care va fi greu de ignorat de industria aviatică într-un moment în care aceasta este supusă unei examinări tot mai amănunțite din partea publicului, precum și a politicienilor.

"Măsura franceză este atât de marginală în domeniul său actual de aplicare încât este mai degrabă un teatru al sustenabilității decât un impact material asupra emisiilor", a declarat pentru CNN Patrick Edmond, director general al Altair Advisory, o companie de consultanță în domeniul aviației cu sediul în Irlanda - tot înainte ca legea să intre în vigoare.

"Cu toate acestea, o putem privi într-un mod diferit - ca pe un vestitor al unor restricții suplimentare asupra aviației, care sunt probabile dacă industria nu devine mai serioasă în ceea ce privește decarbonizarea sa."

Franța nu este prima țară europeană care adoptă o poziție mai dură cu privire la zborurile pe distanțe foarte scurte.

În 2020, guvernul austriac a salvat transportatorul național, Austrian Airlines, cu condiția ca acesta să elimine toate zborurile în cazul în care o călătorie cu trenul ar putea dura mai puțin de trei ore.

În realitate, doar ruta de zbor Viena-Salzburg a fost tăiată, iar ca răspuns, serviciile de tren au fost sporite pe această linie. O rută la fel de scurtă, de la Viena la Linz, fusese mutată pe calea ferată în 2017.

În același an, guvernul a lansat, de asemenea, o taxă de 30 de euro (32 de dolari) pentru toate zborurile de sub 350 de kilometri (220 de mile) cu plecare de pe aeroporturile austriece.

Se spune că și alte țări europene iau în considerare reducerea zborurilor comerciale pe distanțe scurte - o măsură care ar putea fi binevenită, deoarece 62% dintre cetățenii europeni ar susține interzicerea zborurilor pe distanțe scurte, potrivit unui sondaj realizat în 2020. Spania și-a prezentat planurile de a reduce zborurile în cazul în care călătoriile cu trenul durează mai puțin de 2,5 ore până în 2050.

Nu este surprinzător faptul că aceste măsuri au tras un semnal de alarmă în industria aviatică.

Potrivit unui raport din 2022 comandat de Asociația europeană a companiilor aeriene regionale (ERA) împreună cu o serie de alte organisme din industria aerospațială, dacă tot traficul aerian pe rute de mai puțin de 500 de kilometri (310 mile) ar trece la o altă formă de transport public, potențialul de reducere a emisiilor de dioxid de carbon s-ar ridica până la 5% din emisiile intra-UE.

"Pentru mulți factori de decizie, interzicerea zborurilor pe distanțe scurte și manifestarea sprijinului pentru industria feroviară reprezintă o victorie ușoară pentru a câștiga favorurile publicului, în special în Europa", a declarat Montserrat Barriga, directorul general al ERA, pentru CNN.

Dar Barriga și alții - de ambele părți ale problemei - subliniază dublul standard al restricționării zborurilor pe distanțe scurte și al eliminării treptate a certificatelor de emisii de carbon pentru zborurile din Europa, în timp ce nu se iau măsuri majore pentru a limita legăturile în afara blocului.

Zborurile pe distanțe lungi produc cele mai multe emisii la nivel global. O lucrare academică recentă publicată în Journal of Transport Geography a constatat că, deși zborurile de mai puțin de 500 de kilometri reprezintă 27,9% din plecările din UE, acestea reprezintă doar 5,9% din combustibilul consumat. În schimb, zborurile mai lungi de 4.000 de kilometri reprezintă doar 6,2% din plecările din UE, dar 47% din combustibilul ars.

"Guvernele continuă să ignore cea mai mare sursă de emisii din aviație - zborurile pe distanțe lungi, care rămân netaxate și nereglementate", spune Dardenne, de la T&E. "Interzicerea zborurilor nu ar trebui să fie folosită de guverne ca o diversiune de la adevărata problemă."

În timp ce căile ferate deschid în prezent noi drumuri în Europa, jucând un rol în recenta prăbușire a Alitalia, compania aeriană națională a Italiei, operatorii feroviari ar putea face mai mult, spune Jon Worth, fondator al grupului de susținere publică Trains for Europe.

Citește și: Franța interzice zborurile pe distanțe scurte acolo unde sunt disponibile trenuri

Prețurile ridicate și frecvențele scăzute rămân un obstacol în calea renunțării la zborul cu avionul, spune el, în special pe rutele principale, cum ar fi Parisul spre Amsterdam, Frankfurt și Barcelona.

"Pe destul de multe coridoare, calea ferată ar putea obține o cotă de transport multimodal mult peste cea actuală. Operatorii feroviari s-au concentrat mai degrabă pe maximizarea profitului decât pe cota de piață. Aceasta din urmă poate fi obținută doar prin gestionarea căilor ferate ca serviciu public sau prin introducerea unei concurențe mai mari", spune el.

O mai bună conectivitate între calea ferată interurbană și aeroporturi ar reduce, de asemenea, nevoia de zboruri pe distanțe scurte. Worth adaugă că este esențial să se ofere bilete combinate, astfel încât, de exemplu, în cazul în care un tren are întârziere și se pierde legătura, călătorii să fie cazați în următorul tren, așa cum se întâmplă acum cu zborurile de legătură.

Acest lucru funcționează destul de bine în țările în care companiile aeriene și operatorii cooperează, inclusiv în Germania, Austria, Franța, Elveția și Spania. În februarie 2023, compania aeriană italiană ITA Airways - succesoarea Alitalia - a semnat pentru a colabora cu operatorul feroviar național din Italia pentru a crea, de asemenea, legături.

Cu toate acestea, acesta este un domeniu în care mai sunt încă multe de făcut - pentru început, schemele de mai sus sunt limitate la transportatorii naționali. Se așteaptă ca în 2023 Comisia Europeană să adopte o propunere legislativă numită Servicii de mobilitate digitală multimodală, cu scopul de a facilita acest tip de călătorie intermodală pe scară mai largă.

Revenind în Franța, reducerea timpului de călătorie cu trenul și creșterea frecvențelor ar putea însemna sfârșitul liniei pentru mai multe rute aeriene interne atunci când interdicția va fi revizuită - măsura este valabilă doar pentru trei ani. Cu toate acestea, progresele în tehnologia de zbor nepoluant ar putea schimba în cele din urmă perspectivele și pentru aviația regională.

Zborurile pe distanțe scurte vor fi, probabil, primele segmente ale industriei aviatice care se vor decarboniza, deoarece majoritatea proiectelor în curs de desfășurare în domeniul aviației electrice, hibrid-electrice și alimentate cu hidrogen se concentrează tocmai pe avioanele de mici dimensiuni, concepute pentru a acoperi distanțe foarte scurte.