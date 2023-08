Ce a primit o femeie care a comandat online somon cu portocale: „Nici măcar ketchup-ul nu ar putea salva asta!”

O femeie din Marea Britanie care a comandat online o porție de somon cu portocale a rămas uimită când a văzut ce se află în cutie: 2 bucăți foarte mici de pește, care nu arată a somon, și două jumătăți de felii de portocală.

Nu mai este un secret pentru nimeni că restaurantele folosesc poze care nu reflectă realitatea, însă o femeie a avut parte de o surpriză de proporții. Ceea ce a comandat nu semăna deloc cu produsul prezentat de local, realtează Daily Mail.

După ce aceasta a postat imaginea pe internet, care s-a viralizat, și restaurantul s-a sesizat și i-a restituit banii.

„Am comandat somon de la un restaurant de pe @ubereats_uk. Vă rog să vă uitați la ce am comandat vs ce am primit. Și ei spun că merit o restituire a banilor. Când am căutat pe Google restaurantul nici măcar nu a apărut”, a scris femeia pe Twitter.

În imaginea postată se vede o cutie de carton cu două bucăți foarte mici de pește, care nu arată a somon, și două jumătăți de felii de portocală.

"Cu siguranță a fost diferit de fileul de somon suculent ilustrat în reclama online", a spus femeia. De când a distribuit postarea, peste 100 de persoane au lăsat comentarii. Un utilizator de Twitter a numit-o chiar „fraudă”, în timp ce alții au comentat pe măsură. „Nici măcar ketchup-ul nu ar putea salva asta”, „Încă mai caut peștele”. La început, Roshan a primit un mesaj de la Uber Eats, care susținea că „nu poate” să ofere o rambursare pentru acest serviciu. Ulterior, serviciul de asistență și-a cerut scuze, iar banii i-au fost restituiți, scrie Daily Star.

Apariție-șoc la un fast-food. Un bărbat și-a comandat de mâncare relaxat, având un piton uriaș încolăcit de gât

Clienții unui fast-food din Târgu Mureș au rămas cu gura căscată când în local a intrat, relaxat, un bărbat având încolăcit după gât un piton uriaș. Cei mai curajoși s-au grăbit să filmeze momentul cu telefoanele, în timp ce alții nu s-au apropiat de apariția-șoc.

Reptila de companie, un piton albinos, a venit împreună cu stăpînul său la McDonalds. Proprietarul șarpelui nu a fost impresionat deloc de rumoarea pe care a creat-o în jur, comandând liniștit ceva de mâncare, scrie click.ro.

În acest timp, angajata localului care a preluat comanda, nu doar că era uimită, ci părea și speriată. Oamenii s-au calmat rapid după ce a devenit clar că reptila nu este agresivă. Imaginile cu cei doi au devenit virale pe internet.