Bande de tineri mascați, printre care și români, terorizează zilnic patronii de magazine din Londra. De ce nu ia poliția niciun fel de măsură VIDEO

Bande de tineri îmbrăcați în negru și cu cagule pe față dau spargeri, zilnic, în magazine din Londra, iar polițiștii nu intervin. Cauza: pedepsele pentru astfel de furturi sunt foarte mici, de obicei amenzi, iar faptele nu sunt destul de importante pentru a fi luate în seamă de polițiști.

Proprietarii magazinelor sunt pur și simplu terorizați și au ajuns să spună vânzătorilor să îi lase să ia tot ce doresc, pentru a nu își pune viețile în pericol.

Tinerii mascați intră în viteză într-un magazin din Chiswick, un cartier bogat al Londrei, și încep să smulgă agresiv jachete puf de înaltă calitate de pe rafturi, potrivit Daily Mail. Un alt membru al bandei stă de pază, cu ochii pe vânzătoare.

Magazinul a fost devastat în doar 40 de secunde pentru ca complicii săi să termine de jefuit magazinul. Apoi au ieșit în grabă și au fugit în întuneric, cu haine furate în valoare de 25.000-30.000 de lire sterline.

Astfel de jafuri, scrie publicația britanică, sunt din ce în ce mai dese în ultimele șase luni.

Aproape în fiecare zi apare un nou raport despre o bandă care pătrunde într-un magazin local și fură fără probleme marfă de mii de lire sterline. Zecile de înregistrări video arată cum tinerii amenință personalul magazinului, fură și apoi fug fără a putea fi opriți.

Unii dintre ei nici nu se obosesc să își ascundă fața. Intră cu sacii în magazine de parfumuri, le umplu și pleacă nestingheriți.

Unele magazine își iau măsuri de siguranță și țin marfa sub cheie. Este cazul unei locații din Chiswick care a pierdut echipament în valoare de 70.000 de lire sterline în două jafuri.

Daily Mail scrie că nu există magazin de haine din zonă care să nu fi fost călcat de hoți, motiv pentru care unii le țin încuiate și dau drumul doar clienților care li se par în regulă.

Alții au ales să închidă definitiv afacerile și să se mute din zonă.

Toate spargerile se întâmplă fără ca poliția să intervină, nici în timpul și nici după ce acestea au loc.

În loc de polițiști, au venit din nou... infractorii

Una dintre proprietare spune că a fost sunată de vânzătoarea traumatizată, una dintre cele șapte persoane angajate în afacerea sa. A doua zi dimineață, proprietara a raportat incidentul poliției.

„Le-am spus că avem camere de supraveghere”, spune ea. „Se puteau vedea clar fețele unora dintre tineri, deci poate i-ar fi putut găsi. Ar fi fost amprente peste tot, de asemenea, deoarece niciunul dintre ei nu purta mănuși. A fost un jaf mare și am pierdut zeci de mii de lire sterline. Deci m-am așteptat ca cineva să vină aici”, a declarat aceasta.

Însă, în loc de polițiști, magazinul a fost vizitat din nou de aceeași bandă de spărgători.

„Cinci dintre ei s-au întors în mijlocul zilei următoare. Am încuiat ușa și lăsam să intre doar clienții care păreau autentici, așa că nu au putut intra. Au stat afară, în jurul copacilor”, a spus proprietara magazinului.

Ar fi fost o nouă șansă ca poliția să îi prindă pe suspecți. Dar din nou, polițiștii nu au venit. Între timp, banda a început să apară regulat, de obicei chiar pe când se înnopta, motiv pentru care magazinul este închis de la ora 16:30.

Poliția a venit la 8 zile după jaf

În cele din urmă, la opt zile după jaf, poliția a luat legătura cu proprietara. „M-au sunat și au spus: «Vrei să facem asta la telefon, să luăm un raport de martor?»”, își amintește ea. „Am răspuns: «Nu, trebuie să veniți aici.» Persoana care m-a sunat a zis: «Da, presupun că a fost o valoare», și eu am fost ca «glumești? A fost un jaf al unei bande! Au luat echipamente de 30.000 de lire sterline.»”

Când ofițerii au venit în cele din urmă, i s-a spus că era „prea târziu” pentru a lua probe de evidențe criminalistice, dar li s-a predat un stick USB cu înregistrări de la mai multe camere de supraveghere.

Polițiștii au promis că se vor întoarce a doua zi dimineață pentru a lua o declarație de la vânzătoarea care a fost martoră a infracțiunii. Dar nu s-au mai întors. Și nici nu au mai sunat.

O zi mai târziu, magazinul a primit un e-mail de la Poliția Metropolitană. „Un investigator a examinat cu atenție cazul dumneavoastră și ne pare rău să spunem că, având în vedere probele și informațiile disponibile, este puțin probabil să putem identifica persoanele responsabile”, se arăta în mesaj. „Prin urmare, am închis acest caz.”

După acest incident, opt persoane au încercat să intre din nou în magazin, iar scena a fost înregistrată de camerele de supraveghere.

„Am coborât obloanele să îi împiedicăm să intre, am sunat la poliție și am spus că o bandă, care ar putea să fie înarmată, încearcă chiar acum să spargă magazinul”, povestește proprietara.

„Operatorul mi-a spus că cineva va lua legătura cu mine în următoarele 48 de ore. A venit vreun polițist să vadă ce se întâmplă? Nu.”

„Suntem o companie mică. Nu mai avem alte magazine. Deci, când marfa este furată, nu suntem acoperiți pentru asta și 30.000 de lire sterline este mult. Bineînțeles, de asemenea, au spart ușa, pentru care a trebuit să plătesc tot eu”, a mai spus femeia.

Pe un grup WhatsApp numit Shopwatch Chiswick, aproximativ 40 de comercianți locali postează fotografii și înregistrări video de la incidentele de furt din magazine pentru a avertiza alte magazine. Bandele organizate vizează acum magazinele locale în fiecare zi.

Același grup a spart un magazin de piese auto. Au acționat pe scutere electrice și aproape au lovit o persoană în vârstă când fugeau.

În ultimele luni, banda a devastat aproape toate magazinele din zonă și au furat de la ciocolată, la haine și echipamente audio.

Printre răufăcători se numără și români

În septembrie, o bandă formată din patru românce au intrat în magazinul de yoga și îmbrăcăminte sportivă de lux Sweaty Betty și au furat o valiză din vitrina de la fereastră. O înregistrare video de 17 secunde arată cum complicii au format un fel de lanț uman, curățând stocul de pe rafturi și scoțându-l afară. Poliția a fost chemată, dar nu s-a deranjat să vină. Așa c, în aceeași după amiază, banda s-a întors și a furat mai multe echipamente.

O parte din creșterea numărului de furturi este atribuită de Daily Mail unei legi de pe vremea Guvernului David Cameron care a redefinit furtul de bunuri de mai puțin de 200 de lire sterline ca fiind o infracțiune sumară, pedepsită cu amendă de aproximativ 70 de lire sterline.

Cei care se decid să se declare vinovați pot face acest lucru prin poștă, evitând astfel să apară în instanță.

În întreaga Marea Britanie, furturile din magazine au crescut cu 25% anul trecut, la 365.000 de cazuri, potrivit Biroului Național de Statistică. Doar 12% au dus la acțiuni în instanță, în scădere față de 19% în 2020. British Retail Consortium spune că infracțiunile costă membrii săi aproape 1 miliard de lire sterline pe an, adăugând: „Infracționalitatea în retail a devenit tot mai rea, cu hoții devenind mai îndrăzneți și mai agresivi.”

Acum, comercianții se confruntă și cu o hotărâre a consiliului local care, pentru reducerea emisiilor de carbon, lasă în beznă străzi întregi, tocmai bune pentru ca infractorii să se ascundă.

Hoții primesc doar o amendă

Un purtător de cuvânt al Consiliului a spus că este „o prioritate” de a face Chiswick-ul „un loc mai sigur”, adăugând că s-a angajat să finanțeze 13 posturi suplimentare de poliție și a investit „milioane de lire sterline în camere de supraveghere” pentru a ajuta la prevenirea infracțiunilor.

Fostul inspector șef de poliție Peter Kirkham a declarat că „este o infracțiune de rutină”.

„Și asta pentru că hoții nu au nimic de pierdut. Când sunt prinși, primesc o amendă, o amendă mică, iar poliția nu are timpul să se confrunte cu orice furt de 200 de lire sterline. Este foarte, foarte deprimant, dar asta este direcția în care merge societatea noastră”, a continuat acesta.

Între timp, comercianții au o singură opțiune: să aibă grijă de ei înșiși. „Este groaznic”, spune o proprietară de magazin. „Vreau să am un magazin deschis, ospitalier. Dar am simțit că am fost lăsată singură. Poliția nu m-a ajutat deloc. Nu am simțit nicio simpatie. Nu m-am simțit apărat de nimeni.”