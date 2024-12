Planul de șase zile, Twixmas, pentru sănătate și fericire, ideal de început înainte de Anul Nou

După un Crăciun plin de răsfățuri, este posibil să te simți lipsit de energie, balonat sau epuizat. Experții explică pentru The Telegraph cum să-ți redobândești starea de sănătate și vitalitatea. Acest plan simplu te va ajuta să începi noul an - 2025 - cu mai multă energie și optimism!

Perioada dintre Crăciun și Revelion, cunoscută drept Twixmas - termenul este un joc de cuvinte între „Twix” (batoanele de ciocolată) și „Christmas” (Crăciun), referindu-se la zilele sau vacanța intermediară dintre sărbători -, pare creată special pentru a sta tolănit pe canapea, gustând din bomboanele rămase și pierzând complet noțiunea zilelor săptămânii.

Dar ce-ar fi dacă ai folosi acest timp mai inteligent pentru a te pregăti pentru un an nou fericit și sănătos?

Nu este vorba despre o dietă drastică de detoxifiere sau de antrenamente pentru un maraton, ci de o perioadă ideală pentru a pune gândurile în ordine după haosul sărbătorilor.

Planul de șase zile pentru un început perfect în 2025

Timpul trece repede. Planul începe chiar din a doua zi de Crăciun, 26 decembrie, o zi ideală pentru odihnă și recuperare, când, cel mai probabil, te simți obosit și ar trebui să te dedici unei zile de relaxare și mișcare ușoară. Însă, fiindcă ziua a trecut deja, nu vom mai insista asupra ei. Vrem doar să reamintim că, potrivit unui studiu realizat în 2023 de University College London (UCL) și Universitatea Republicii din Uruguay, somnul de după-amiază este benefic pentru sănătatea creierului, reducând stresul și riscul de demență.

Dar, un stil de viață prea sedentar poate avea efecte contrare, așa că este recomandat să combini siesta cu puțină mișcare ușoară, cum ar fi o plimbare revigorantă. Experții sugerează să ieși la aer curat cât mai devreme, pentru a sprijini ritmul circadian al corpului, ceea ce va contribui la un somn mai odihnitor seara.

Dacă însă te simți încă somnoros, este important să nu neglijezi nutrienții, în aceste zile. Nu uita să îți susții energia și imunitatea cu nutrienți esențiali. „Vitamina D este crucială pentru sănătatea sistemului imunitar și pentru creșterea vitalității, mai ales în timpul iernii, când expunerea la soare este limitată”, explică dr. Naomi Newman-Beinart, nutriționist și psiholog.

Deși vitamina D se găsește în alimente precum peștele gras și ciupercile, cea mai bună sursă rămâne expunerea la soare.

„Chiar și în zilele reci, încearcă să ieși cât mai mult la aer curat. În plus, ia în considerare un supliment zilnic de vitamina D pe timpul iernii, ideal unul care să conțină și vitamina K, deoarece cele două funcționează împreună”, recomandă dr. Newman-Beinart.

Ea sugerează un spray oral care să conțină atât vitamina D3, cât și K2, pentru a livra ingredientele active direct în interiorul obrazului, ocolind astfel procesul de absorbție prin sistemul digestiv.

27 decembrie: ce să faci dacă te simți balonat sau constipat

Deși nu este cel mai atrăgător subiect, mesele copioase de sărbători pot afecta digestia. „Alimentele grele și bogate încetinesc procesul digestiv”, explică dr. Emily Leeming, expert în microbiom și autoarea cărții «Genius Gut: The Life-Changing Science of Eating for Your Second Brain».

Pentru a combate această problemă, ea recomandă să te concentrezi pe alimente bogate în fibre, cum ar fi cerealele integrale, nucile, semințele și legumele verzi. Fibrele ajută la reglarea digestiei și previn balonarea: „Nu trebuie să renunți complet la delicatesele de Crăciun. Le poți asocia cu alimente bogate în fibre și nutrienți, cum ar fi o portocală sau câteva nuci lângă ciocolată. Poți savura și resturile de mâncare – doar asigură-te că jumătate din farfurie conține legume bogate în fibre, precum varza de Bruxelles, morcovii și mazărea”.

Dacă ai exagerat cu băuturile festive, este important să consumi multă apă. Alcoolul deshidratează și poate agrava balonarea.

Dr. Leeming recomandă și o plimbare, care aduce multiple beneficii. În această perioadă dintre sărbători, include zilnic o plimbare de 30 de minute. „O plimbare în aer liber stimulează digestia. Activitatea fizică îmbunătățește circulația sângelui către sistemul digestiv și ajută la mișcarea alimentelor și gazelor prin tractul digestiv, ameliorând senzația de balonare și letargie”, adaugă specialista.

28 decembrie: cum să reacționezi dacă te simți înțepenit și sedentar

„În această perioadă a anului, petrecem mult timp așezați, așa că este important să ne menținem coloana vertebrală, mobilitatea și musculatura de bază într-o formă bună”, spune Jessie Blum, fondatoarea Heartcore, care combină Pilates, yoga și antrenamente de forță. Ea recomandă un exercițiu denumit: „bridge to crunch” (VEZI VIDEO).

Exercițiul continuă cu ridicarea greutăților, dacă nu aveți posibilitatea să-l faceți exact ca în video de mai jos, astfel încât brațele și șoldurile să coboare în același timp - 10 repetări.

„Greutățile sunt opționale, dar combinația glute bridge / crunch este o metodă grozavă pentru a activa musculatura de bază, stimulând mușchii abdominali!”, spune Blum.

Urmează câte un set de abdomene, cu câte un picior ridicat în poziție verticală, încercând să atingi degetele piciorului ridicat, ca în video de mai jos (de la min. 1,20).

Antrenamentul pentru piept (chest) trebuie alternat cu exercițiile pentru abdomene (crunch).

29 decembrie: cum să procedezi dacă te simți obosit și palid

Este acel moment când te uiți în oglindă pentru prima dată după câteva zile și te întrebi cum ai îmbătrânit cu cinci ani într-o săptămână. A sosit, așadar, timpul pentru un pic de disciplină, așa cum recomandă Trish McEvoy, o renumită artistă de machiaj: „Nu mai dormi până târziu și nu mai sta în trening. Fii activă. Aranjează-ți părul și machiază-te”.

McEvoy susține puterea îngrijirii de sine ca metodă de a îmbunătăți starea de spirit și motivația. Și nu este singura.

Un studiu din 2020 despre efectele unei rutine constante de îngrijire a pielii a arătat că aceasta îmbunătățește încrederea în sine, fericirea și nivelul de energie. Fă-ți timp pentru tine: un ritual de îngrijire și câteva schimbări mici pot face minuni pentru starea ta de bine și pentru cum vei percepe începutul noului an.

30 decembrie: ce poți face când te simți copleșit financiar

Dacă realitatea cheltuielilor din decembrie începe să te copleșească, este momentul să îți organizezi finanțele. Nu evita aplicația bancară – confruntă situația direct.

Ellie Austin-Williams, autoarea cărții «Money Talks: A Lifestyle Guide for Financial Wellbeing», recomandă să dedici cel puțin o oră pentru a-ți pune bugetul în ordine: „Fă-ți o ceașcă de ceai sau cafea și ia-ți timp pentru a-ți actualiza bugetul înainte de noul an. Înțelege exact care sunt veniturile tale și analizează toate cheltuielile. Acordă o atenție deosebită cheltuielilor discreționare, cum ar fi abonamentele lunare. Identifică zonele în care nu obții valoare – de exemplu, un serviciu de streaming (Netflix, Spotify etc. - n.red.) pe care nu l-ai folosit în ultimele șase luni – și eliberează acei bani pentru alte scopuri”.

După ce ai terminat, fă o verificare prin casă pentru a vedea dacă ai lucruri pe care le poți vinde pe eBay, Olx, Vinted sau Facebook Marketplace.

Încheie ziua cu o plimbare, invitând un prieten să ți se alăture: „Îmbracă-te bine și ieși din casă. Bucuria naturii este gratuită”.

31 Decembrie: este momentul să te hotărăști să-ți îmbunătățești dieta

Mulți dintre noi ne dorim să mâncăm mai sănătos în 2025. Dar nu trebuie să te gândești că trebuie să urmezi un plan strict. „Obiceiurile trebuie să se potrivească vieții tale, așa că nu te lăsa influențat de ceea ce fac alții”, spune Melissa Hemsley, autoarea cărții «Real Healthy: Unprocess Your Diet with Easy, Everyday Recipes».

Sfaturi pentru a începe:

1. Identifică zonele care te stresează legate de alimentație. Dacă ești îngrijorat de alimentele ultraprocesate, analizează cele mai cumpărate produse din coșul tău săptămânal. Dacă acestea sunt ultraprocesate, caută alternative mai sănătoase care să-ți placă. De exemplu, pâinea este un aliment de bază pentru mulți. Alege o pâine cu mai puțini conservanți.

2. Pregătește-ți mesele pentru a evita opțiunile scumpe și nesănătoase. „Poate că în fiecare zi cumperi un prânz scump și nesănătos pentru că este cea mai simplă opțiune aproape de serviciu”, continuă Hemsley. În schimb, gătește mai mult la cină, astfel încât să ai resturi pentru prânz. De exemplu, puiul rămas și legumele la cuptor pot fi delicioase într-un sanwich sau pachet la prânz, ori poți lua cu tine o sticlă termos cu supă.

3. Fă alegerile sănătoase cât mai accesibile. Conveniența este cheia. Hemsley recomandă să pregătești un dressing simplu pentru salată și să-l păstrezi în frigider. „Dacă am dressing gata pregătit acasă, sunt mult mai tentată să mănânc salată”, spune ea, râzând.

Concluzie

Nu este nevoie de schimbări drastice sau de diete complicate. Concentrează-te pe pași mici care să se integreze în viața ta de zi cu zi, iar alimentația sănătoasă va deveni un obicei natural.