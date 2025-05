Ce pedeapsă îl paște pe Ionel Ganea, după drama pe care a produs-o în propria familie. Copilașul său e în continuare în comă

În urmă cu o săptămână, Ionel Ganea a provocat un grav accident de circulație, intrând cu mașina într-un autoturism staționat neregulamentar pe margine șoselei. Copilul său de doi anișori, cu care mergea la o mănăstire, a fost proiectat în bordul vehiculului, suferind traumatisme craniene majore. Alexandru este în comă indusă, la spitalul din Târgu Mureș, unde a fost operat de două ori. Fostul fotbalist, în vârstă de 51 de ani, nu a părăsit de atunci unitatea spitalicească unde se află internat băiețelul.

Avocatul Adrian Cuculis a comentat cazul și a dezvăluit primele informații despre pedeapsa de care este pasibil Ionel Ganea, având în vedere că accidentul pe care l-a provocat s-a soldat cu victime. Acesta a susținut că fostul internațional ar fi folosit telefonul mobil, pentru că altfel nu se explică motivul pentru care a intrat direct în mașina oprită. Această faptă ar fi o circumstanță care poate fi agravantă în stabilirea pedepsei.

"Copilul a fost ținut fără centură și pe scaunul din față, și înțeleg că ar fi folosit și telefonul mobil. Eu consider, în calitate de părinte, nu avocat, că lucrurile sunt clare. Ai intrat într-o mașină staționată, ți-ai vătămat corporal copilul, e clar că n-ai vrut să faci lucrul ăsta, dar ești vinovat. Eu am văzut multe materiale în care se zicea că o să ajungă la pușcărie. Nu, n-o să ajungă la pușcărie!

Amendă penală pentru vătămare din culpă

Pentru că nu se pune problema că trebuie să băgăm oamenii la pușcărie că au săvârșit faptele respective din culpă. Trebuie să vedem modalitatea prin care s-a săvârșit acea faptă. Dacă el poate fi culpabil la modul că a vrut să facă lucrul ăla... Deși eu cred că sunt zero șanse, pur și simplu a fost o întâmplare nefericită.

Vătămarea corporală din culpă, pentru că despre asta vorbim, este pedepsibilă inclusiv cu amendă penală. Să sperăm că o să rămână infracțiunea aici. Înțelegeți la ce mă refer", a declarat Adrian Cuculis, conform Kanal D.

Ar fi folosit telefonul mobil

"Dacă se întâmplă, Doamne ferește!, că acest copil să nu scape, se va numi ucidere din culpă, încadrată de la 2 la 7 ani, pentru că s-au încălcat niște reguli de circulație, inclusiv folosirea telefonului mobil. Eu așa am priceput-o, că ar fi vorba de un telefon, pentru că nu există nicio altă explicație pentru coliziunea cu o mașină staționată. N-aveai cum să n-o vezi.

Atât știm noi din limita anchetei, n-au apărut și alte informații. E posibil ca la stabilirea culpei, în urma dinamicii accidentului și audierii persoanelor implicate să se constate că acel conducător auto avea și el culpa lui. Sau poate că avea toată culpa că era acolo. Trebuie determinată și viteza.

Ionel Ganea are vina principală

În urmă cu mulți ani, Înalta Curte a stabilit că și tu, ca participant la trafic, chiar dacă intră cineva în tine și n-ai nicio vină, tot poți să fii culpabil sau să i se reducă culpa celuilalt cu privire la întinderea prejudiciului și a daunei. Dacă copilul stătea în spate cu centura (n.r. este necesar scaun special), se mai întâmpla ca acum? Deci, Ganea are culpa lui că n-a respectat niște chestiuni privind propria lui participare la trafic.

Poate că n-o să fie găsit vinovat de vătămare corporală sau altă infracțiune, dacă se întâmplă ceva, pentru că nu știm dinamica accidentului, nu știm cum și-a parcat acel om mașina acolo. Toate lucrurile astea trebuie tranșate în mod absolut obiectiv de procuror și experții care fac măsurători și să vedem dacă nu cumva mașina parcata era nici paralel, nici perpendicular, era într-un câș pe caldarâm, cu spatele către șosea sau chiar pe carosabil", a mai declarat avocatul Adrian Cuculis.