Un profesionist apreciat în domeniul sănătății și al nutriției a împărtășit pe Instagram rețeta sa secretă pentru a slăbi rapid înainte de Crăciun. Într-o postare recentă, el dezvăluie metoda ideală pentru a pierde până la 20% mai mult din greutatea obișnuită, explicând combinația perfectă între dietă și exerciții fizice pentru rezultate rapide.

Încercarea de a pierde în greutate cu mai puțin de o lună înainte de Crăciun poate părea un efort inutil, dar nu este așa. Fără îndoială, atingerea acestui obiectiv ne va face să arătăm mai bine în oglindă, dar, dacă avem probleme cu greutatea sau obezitatea, ceea ce contează cu adevărat este că vom reduce riscul de a dezvolta boli cardiovasculare.

Totuși, nu este întotdeauna ușor să ne stabilim acest obiectiv, iar din acest motiv, nutriționistul Pablo Ojeda, cunoscut în special pentru prezența sa activă pe platformele sociale, a publicat recent o nouă postare pe această temă.

Descoperă beneficiile combinației dintre dietă și exerciții fizice

Nutriționistul afirmă că multe persoane se întreabă dacă este mai eficient să urmeze o dietă sau să crească activitatea fizică pentru a atinge acest obiectiv.

Răspunsul expertului este că abordarea cea mai potrivită este combinarea celor două strategii: „Cercetările arată că o dietă sănătoasă combinată cu exercițiile fizice este mult mai eficientă pentru pierderea în greutate și menținerea acesteia decât concentrarea exclusivă pe una dintre cele două”, explică Ojeda în postarea video.

De fapt, el prezintă și rezultatele unui studiu publicate recent într-un articol științific.

„Conform unui studiu realizat de American College of Sports Medicine, pe 27 octombrie, s-a demonstrat că, prin combinarea unei diete echilibrate cu exerciții fizice regulate, pierderea în greutate este cu 20% mai mare decât în cazul dietei singure. Având în vedere acest lucru, nu ai prefera să obții rezultate mai bune în aceeași perioadă, adăugând și exercițiile fizice?”, întreabă nutriționistul în postarea sa.

Metoda care te ajută să slăbești, să te tonifici, să reduci anxietatea și să dormi bine

Oricum, beneficiile combinării celor două strategii depășesc pierderea în greutate.

Expertul susține că, prin combinarea acestor două strategii, vom putea pierde grăsime, tonifia corpul, îmbunătăți digestia, reduce anxietatea și chiar beneficia de un somn mai odihnitor.

Dar care este cea mai bună dietă și cel mai eficient exercițiu pentru tine? Atunci când te gândești să slăbești, cel mai bine este să consulți un expert în nutriție și să te dai pe mâna profesioniștilor în domeniul sportului.

O altă strategie de slăbire rapidă: postul intermitent combinat cu exercițiile HIIT

În plus, un alt studiu recent, publicat în jurnalul științific PLOS ONE, a abordat aceeași întrebare. În acest caz, cercetătorii au recomandat o dietă cu post intermitent și antrenamente funcționale de intensitate mare, cunoscute sub denumirea de HIIT.

În cadrul studiului, 64 de femei obeze au fost împărțite în trei grupuri, iar grupul care a urmat dieta cu post intermitent și rutina HIIT a obținut cele mai bune rezultate. Acest grup „a obținut schimbări mai semnificative în compoziția corporală și în parametrii cardio-metabolici, comparativ cu grupurile care au urmat doar postul sau doar rutina HIIT, în izolare”, după cum se menționează într-un articol din „EL ESPAÑOL”. Oricum, pentru a îmbunătăți aderența la exercițiile fizice, este recomandat să practici zilnic sportul care îți face plăcere.