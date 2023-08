Orezul brun vs orezul alb: care este mai sănătos

Este ora cinei și îți dai seama că ai nevoie de o garnitură pentru felul principal. Dar când deschizi dulapul, vezi că ai la dispoziție 2 tipuri de orez. Orez brun sau orez alb - pe care îl alegi?

„Oamenii ar trebui să consume orezul care le place", a afirmat Maya Feller, dietetician nutriționist și autoarea cărții „Eating from Our Roots: 80+ Healthy Home-Cooked Favorites from Cultures Around the World", relatează Prevention.

„Există o serie de tipuri de orez, negru, brun, roșu și alb, toate cu arome și nutrienți diferiți”, a mai adăugat Feller.

Deși ambele au avantajele și dezavantajele lor, orezul alb a căpătat o reputație proastă de-a lungul anilor.

Iată care este diferența dintre orezul brun și orezul alb:

Principala diferență este că orezul brun este o cereală integrală, a explicat dieteticianul Catherine Perez. În plus, orezul alb tinde să fie o opțiune mai convenabilă pentru mulți oameni, având nevoie de mai puțin timp pentru a fi gătit în comparație cu orezul brun, a spus Tessa Nguyen, bucătar și, dietetician. De asemenea, orezul alb tinde să fie mai moale și mai pufos, în vreme ce orezul brun este mai consistent.

Orezul alb își pierde majoritatea nutrienților atunci când este procesat. Aceste alimente „albe" ( precum pâinea albă, orezul sau făina albă) sunt procesate și mulți oameni le asociază cu alimente „rele" care pot crește glicemia sau pot contribui la diabet și la creșterea în greutate, spune Perez. Orezul brun este adesea văzut ca o alternativă „mai sănătoasă", deoarece nu este procesat. Dar nu este atât de simplu.

Beneficiile orezului brun

Cercetările științifice arată că aportul de cereale integrale este asociat în mod semnificativ cu o reducere a riscului de mortalitate și o reducere a riscului de deces din pricina bolilor cardiovasculare.

Bogat în fibre

Acest carbohidrat complex este bogat în fibre și fitonutrienți. Conform cercetărilor, fibrele sunt benefice pentru microbiomul intestinal și pentru imunitate.

„O cană de orez brun conține aproximativ 5 g de proteine și 3 g de fibre și conține o varietate de vitamine și minerale", a afirmat Feller.

Bogat în nutrienți

Orezul brun este o cereală integrală și este o sursă bună de vitamine B, potasiu, mangan și seleniu. Deoarece orezul brun este un carbohidrat complex, acesta tinde să ofere mai multe fibre, vitamine și minerale ( precum fierul) și poate furniza mai multă energie, în comparație cu orezul alb, spune Perez.

Sățios

Conform Mayo Clinic, alimentele bogate în fibre te fac să te simți sătul mai mult timp cu mult mai puține calorii. Acest lucru poate ajuta la pierderea în greutate, iar consumul de orez brun a fost asociat cu scăderea greutății corporale.

Bogat în antioxidanți

Studiile arată că orezul brun conține acizi fenolici, care sunt cei mai comuni antioxidanți și care reduc riscul de boli cardiovasculare, diabet de tip 2, obezitate și anumite tipuri de cancer.

Ajută la scăderea nivelului de zahăr din sânge

Cercetările sugerează că cerealele integrale, precum orezul brun, pot ajuta la scăderea nivelului de zahăr din sânge și la micșorarea riscului de a dezvolta diabet de tip 2.

Dezavantajele orezului brun

Poate fi greu de digerat

Orezul brun poate fi un pic mai greu de digerat decât orezul alb. Antinutrientul cunoscut sub numele de fitat care se găsește în orezul brun poate face ca acesta să fie mai greu de digerat, deoarece împiedică organismul să absoarbă anumite minerale din alimente, potrivit unui studiu.

Beneficiile orezului alb

Bogat în fibre

Ca orice carbohidrat, orezul alb oferă totuși energie. O cană de orez alb conține circa 6 g de fibre.

Sărac în calorii

„Orezul alb este sărac în calorii (dacă nu adăugați grăsimi) și sănătos", spune dieteticianul Janet Brill. Evitați să gătiți orezul cu unt și uleiuri dacă nu doriți să adăugați grăsimi. O cană de orez alb fiert are aproximativ 200 de calorii.

Mai ușor de digerat

Fiindcă este mai sărac în fibre, orezul alb poate fi mai ușor de digerat pentru persoanele care suferă de anumite afecțiuni digestive, precum sindromul colonului iritabil.

Dezavantajele orezului alb

Crește glicemia

Un studiu a indicat că orezul alb ar putea crește nivelul de zahăr în sânge, probabil din cauza indicelui glicemic mai ridicat decât cel al orezului brun.

Sărac în nutrienți

Orezul alb este o cereală rafinată, deci nu va avea aceeași cantitate de anumiți nutrienți ca orezul brun (o cereală integrală).

Are mai puține fibre decât orezul brun

„Principalul dezavantaj al orezului alb este că nu este o cereală integrală și are un conținut mic de fibre”, a spus Brill.

Este mai sănătos orezul alb sau brun?

Consumul de orez brun este o metodă foarte bună pentru a crește aportul de cereale integrale, dar asta nu înseamnă că ar trebui să renunțați la orezul alb. Concluzia este că atât orezul alb, cât și cel brun au beneficiile lor, spune Perez.