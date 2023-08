Oamenii de știință dezvăluie singurul fruct pe care ar trebui să-l mănânci în fiecare zi pentru a avea un creier sănătos

Pline de fibre și antioxidanți, fructele de pădure sunt considerate pe scară largă unele dintre cele mai sănătoase fructe datorită profilului lor nutrițional și proprietăților antiinflamatorii. Cercetările anterioare au sugerat că, în special căpșunile, ca parte a unei diete nutritive și echilibrate, pot contribui la reducerea riscului de apariție a mai multor afecțiuni grave de sănătate.

Un nou studiu realizat la Universitatea de Stat din San Diego a constatat că consumul de căpșuni poate fi asociat cu îmbunătățirea funcției cerebrale și scăderea tensiunii arteriale, printre alte beneficii pentru sănătate, notează YahooNews.

Cercetarea, finanțată de California Strawberry Commission și prezentată luna trecută la conferința Nutrition 2023 a Societății Americane de Nutriție, a analizat un mic grup de aproximativ 35 de adulți sănătoși.

Participanții au consumat zilnic 26 de grame de o pulbere de căpșuni liofilizate, echivalentul a aproximativ două căni de căpșuni proaspete, și o pulbere de control timp de opt săptămâni fiecare. Cercetătorii au măsurat apoi mai mulți markeri, precum și tensiunea arterială, circumferința taliei și altele.

„Înainte de a efectua studiul nostru clinic, unele dintre efectele similare au fost demonstrate în studiile pe animale și în unele studii pe oameni, dar cu populații diferite și modele diferite”, a declarat dieteticianul Dr. Hooshmand, cercetător principal în cadrul studiului.

„În urma consumului de căpșuni (echivalentul a două căni de căpșuni proaspete) zilnic, timp de 8 săptămâni, viteza de procesare cognitivă a crescut cu 5,2%, tensiunea arterială sistolică a scăzut cu 3,6%, iar capacitatea antioxidantă totală a crescut semnificativ cu 10,2%”, explică Dr. Hooshmand.

Potrivit ei, cercetările publicate anterior au arătat deja unele dintre beneficiile acute și pe termen lung ale căpșunilor pentru sănătatea cardiovasculară la diferite populații, astfel că această nouă cercetare a confirmat unele dintre aceste rezultate.

„În ciuda dimensiunii mici a eșantionului studiului, cred că aceste constatări au un impact incredibil - în special pentru că se aplică la scară mai largă pentru adulții în vârstă”, spune dieteticianul Jaclyn London, consultant în nutriție și autor al cărții Dressing on the Side (& Other Diet Myths Debunked), care a analizat cercetarea, dar nu a fost implicat în studiu.

„În timp ce noi (în comunitatea nutrițională) vorbim despre beneficiile antioxidante ale fructelor de pădure de zeci de ani, cred că cel mai puternic efect al unor studii clinice precum acestea este acela că demonstrează cât de important este să avem o varietate de alimente - chiar și în cadrul aceleiași categorii - ca parte a unui model alimentar general care promovează sănătatea”.

Beneficiile căpșunilor asupra organismului

O singură ceașcă de căpșuni întregi are sub 50 de calorii, dar se bucură de trei grame de fibre hrănitoare și doar aproximativ 11 grame de carbohidrați. Mai ales, oferă o sursă bogată de vitamina C - aproximativ 85 mg pentru aceeași porție - care îndeplinește aproape 100% din valoarea zilnică pentru acest nutrient. Vitamina C funcționează ca un antioxidant, joacă un rol important în funcția imunitară, susține o piele sănătoasă și poate contribui la reducerea riscului de apariție a mai multor boli cronice.

Pe lângă vitamina C, căpșunile conțin și alți antioxidanți puternici, care s-au dovedit a avea efecte antiinflamatorii asupra organismului. Veți găsi, de asemenea, multe minerale importante în căpșuni, inclusiv potasiu și magneziu. Pentru o cantitate mică de calorii pe porție, căpșunile sunt incredibil de bogate în nutrienți și reprezintă un adaos fantastic la o dietă sănătoasă.