O legumă ține gripa la distanță și are mai multă vitamina C decât citricele. Se găsește în orice supermarket

O legumă conține mai multă vitamina C decât citricele, ceea ce înseamnă că adăugarea ei în alimentație vă poate ajuta să vă feriți de bolile de sezon, precum gripă sau viroze.

Alimentația noastră joacă un rol esențial în menținerea unui sistem imunitar sănătos, care este responsabil pentru prevenirea infecțiilor. Specialiștii susțin că includerea cantității potrivite de vitamina C în dieta zilnică ajută la reducerea duratei răcelilor.

Este o componentă esențială a oricărei diete sănătoase și, împreună cu alți nutrienți, precum vitamina D, zinc și potasiu, poate susține imunitatea. Dar, contrar credinței populare, citricele nu sunt singurele surse de vitamina C, potrivit getsurrey.

Există o legumă care are o concentrație mai mare și care este ușor de găsit în orice supermarket.

Potrivit sursei citate, ardeiul gras conține 80,4 mg de vitamina C la 100 g, depășind lămâile, care au doar 53 mg pentru aceeași greutate.

Portocalele conțin, de asemenea, 53,2 mg la 100 g, în timp ce grapefruitul oferă 31,2 mg. Încorporarea unei game largi de fructe în dietă este benefică și, cu siguranță, ardeii grași sunt o completare excelentă. Doar o porție de 50 g poate acoperi aportul zilnic recomandat de 40 mg.

Specialiștii spun că ardeii grași, împreună cu citricele și kiwi, sunt surse excelente ale acestui nutrient esențial.

„Organismul nu stochează vitamina C, iar ardeiul gras galben are cea mai multă vitamina C dintre toate fructele, explică acesta.

Căpșunile, coacăzele negre, broccoli, varza de Bruxelles și cartofii pot fi, de asemenea, surse bune.