Roșiile oltenești, încă în piețe și în solarii. La ce preț se vând. „Ne mai găsiți câteva zile”

Tomatele cu gust produse de legumicultorii olteni încă mai pot fi găsite pe tarabele din piețe, și la prețuri sub cele de import. În Olt sunt cei mai mulți producători înscriși în programul „Tomata”.

Roșiile produse în Oltenia sunt disponibile în piețe, în zonele destinate producătorilor, iar legumele le-am putea găsi chiar și după Revelion. Iernile blânde din ultimii ani i-au încurajat pe producători să încerce să producă până toamna târziu, iar banii din subvenție le-au folosit celor mai mulți pentru a-și moderniza solariile. „Orice s-ar spune, pe mulți i-au ajutat, iar adevărul este că în extrasezon nu există supraducție, iar la început acest program a fost gândit să stimuleze producerea de roșii în extrasezon”, spune directorul-adjunct al Direcției pentru Agricultură Olt, Mihaela Mareș.

„Vom avea și după Revelion”

În cea mai mare piață agroalimentară din municipiul Slatina, Piața Zahana, roșiile timpurii sunt de găsit, în funcție de cât e de blândă iarna, încă din aprilie-mai, ceea ce era de neconceput cu 10-20 de ani în urmă. Clienții care cumpără de aici tot timpul anului știu asta și vin și acum, pentru că tomatele încă sunt pe tarabe. „Cumpără și cu kilogramul, își pun și la bucată”, spune Simona Radu, de la care cumpărătorii iau marfa cu încredere. Are marfă din ferma proprie, începând de primăvara și până în decembrie-ianuarie. Acum încă are la vânzare tomate și ardei. Gogoșarul se vinde la 10 lei/kg, la fel și ardeiul kapia.

Prețul roșiilor variază între 5 lei/kg și 25 lei/kg (cele mai scumpe sunt roșiile cherry, însă nici măcar la acest preț nu ajung la prețul celor din supermarket, care se vând adesea ambalate la 250 gr).

La masa de lângă, Gabriela Năstase vine tot din sudul județului Olt, de la Rusănești. Are de asemenea roșii să le mănânci din priviri. „Încă mai am, dar nu voi mai fi mult aici, să vând. Ce mai rămâne le voi da la păsări, în ogradă. Eu nu am loc bun de vânzare pentru calitatea mărfii”, spune femeia, iar legumele care își așteaptă cumpărătorii chiar sunt arătoase și, ne asigură legumicultoarea, și foarte gustoase.

Roșiile nu mai au culoarea din plin sezon, însă dacă avem suficientă răbdare să le mai ținem acasă, pe raft, câteva zile, vom avea exact ce ne dorim.

„Mai vindem, e drept, mai puțin, și gogonele, mai pune lumea încă la murat și la această dată. De fapt, stai mult să te gândești cum ieși mai bine, să le culegi și să le vinzi pentru murături, sau să mai ai răbdare, dar fiecare zi în care menții cultura costă. Încălzirea merge, vremea s-a răcit și nu poți să riști”, explică producătorii.

Prețul, altfel, este unul mulțumitor și la fel cred și cumpărătorii care vor produse aduse din ferme locale, fără să mai fie nevoie de tratamente pentru a face marfa față în depozit.

„De aici luăm tot timpul anului. Uneori par mai scumpe, dar dacă vrei un produs de calitate, și în supermarket costă, dacă găsești”, spune o clientă fidelă care a venit împreună cu o prietenă la cumpărături. Stă încă pe gânduri dacă să ia pentru mai multe zile, sau să mai vină și mai aproape de Crăciun.

Peste 8.400 de producători s-au angajat să producă până în iarnă

Județul Olt are cele mai multe dosare depuse de către producători pentru a primi sprijinul în programul de susținere a producției de legume în spații protejate. Pentru producerea legumelor în ciclul 2 s-au depus aproximativ 8.400 de dosare (și alte peste 7.000 în programul de primăvară, destinat exclusiv producției de tomate). Sunt câteva localități, din sudul județului Olt, în care numărul producătorilor înscriși a depășit 1.000/localitate: Izbiceni, Tia Mare, Scărișoara, Cilieni etc.. „Este o mare de solarii în zonă. Colegii care au venit din alte județe să ne ajute au fost impresionați”, spune directorul-adjunct Mihaela Mareș.

Regula programului, de a acorda ajutor doar pentru primii 1.000 m.p. de solar cultivați cu tomate (ciclul 1), respectiv tomate și alte legume (ciclul 2), are în schimb dezavantajul că i-a determinat pe producători să fărâmițeze exploatația, solariile divizându-se în spații de câte 1.000 m.p..

„Nu au venit precizările, dar am înțeles că vor fi ceva schimbări în program. Ar fi minunat dacă ar veni poate ceva ca să nu se mai divizeze exploatațiile atât de mult. Poate că ar fi bine să fie sprijinul la arul de solar. Fiecare producător care a avut câte 30 ari le-a împărțit în trei dosare și pentru noi asta a însemnat un volum foarte mare de lucru”, mai spune Mareș.

Dosarele sunt verificate în echipă de către reprezentanți ai direcției Agricole și cei ai APIA, iar în sprijinul colegilor din APIA Olt au venit și colegi din alte județe în care interesul pentru acest program nu este nici pe departe la fel de mare. Asta pentru că, în această perioadă, se fac ultimele verificări, pentru a se constata în teren cum este situația.

„Ar mai fi un lucru care am constatat că ne-ar ușura munca foarte mult: obligativitatea declarării la APIA a suprafeței. Controalele pe teren ar fi mult mai simple, având localizarea deja făcută. Nu s-ar mai suprapune suprafețe, ar fi mult mai multă siguranță în verificare. Cei care au aplicat pe programul acesta nu a fost obligatoriu să aibă declarată suprafața la APIA, condiția a fost doar declarația să fie prinsă în Registrul Agricol. Atenția a fost mult mai mare la controalele în teren. S-au măsurat mult mai atent și cu localizare. Apoi, preluare de date de la cei care au verificat în teren. Ele nu au fost cum sunt declarațiile de APIA, deja în sistemul lor informatic”, a mai spus Mihaela Mareș.

Producătorii pot să-și valorifice producția până la 31 ianuarie, iar până în 5 februarie sunt așteptați cu documentele justificative pentru comercializare. Dacă actele sunt în regulă, Direcția Agricolă centralizează până la mijlocul lunii februarie dosarele și transmite către minister. Sprijinul pentru ciclul 2 este de 1.000 euro, bani pe care fermierii speră să-i primească destul de repede după îndeplinirea formalităților, deși nimeni nu le poate da asigurări. Pentru ciclul 2, în Olt, cel mai mult s-a cultivat ardeiul, aproximativ 70% din suprafață. Sunt însă și tomate, salată verde (2,5lei/bucată), ceapă (2 lei/legatura) etc..