Panică la CFR Cluj, după ce Dan Petrescu a fost operat la gât. „Analizele vor ieși în curând”

Dan Petrescu trece printr-o perioadă grea, după ce și-a pierdut mama în urmă cu câteva săptămâni, iar acum a ajuns la spital din cauza unei probleme serioase la gât.

Vestea a fost dată de președintele clubului, Cristi Balaj, care a vorbit despre starea de sănătate a antrenorului de la CFR Cluj. Acesta a dezvăluit că „Bursucul” s-ar confrunta cu o infecție în gât, motiv pentru care a decis să facă niște analize amănunțite.

„Dan Petrescu are o situație medicală, noi sperăm să se rezolve până la urmă. Are o problemă la gât și îi este foarte greu să vorbească. El nu poate nici măcar să mănânce. Nu poate deloc să strige, are o problemă. E o problemă destul de serioasă și nu ajută să vină la marginea terenului să facă doar gesturi. Motivul principal pentru care nu a venit la margine să strige este că nu poate.

Dan Petrescu nu poate să strige

A fost și în spital, a avut o intervenție. Sper să fie OK. Analizele care vor ieși în curând sper să aibă un rezultat bun. El va veni cu echipa, e alături de ea, face antrenamente, însă situația sa trebuie îmbunătățită. Îl deranjează foarte mult ceea ce are la gât“, a dezvăluit Cristi Balaj, pentru Fanatik.

Dan Petrescu a stat pe banca celor de la CFR Cluj la meciul cu Farul, din semifinalele Cupei României (4-1), fiind foarte liniștit, față de alte partide când era extrem de agitat și vocal. El a fost vizibil afectat la conferința de presă de după partida care a dus echipa ardeleană în finala Cupei.