Oamenii căsătoriți sunt mai mulțumiți de propria viață. Psiholog: „Nu există nefericire în doi”

Un studiu realizat în Statele Unite pe parcursul a 14 ani arată că oamenii căsătoriți sunt mai fericiți. Psihologii explică rezultatele cercetării prin aceea că omul este un animal social care vrea să împărtășească iar tot ceea ce i se întâmplă, pozitiv sau negativ.

Persoanele căsătorite sunt mult mai fericite decât cele care se află în orice alt tip de relație, arată un sondaj Gallup citat de CNN.

„Oricum ai analiza aceste date, vedem un avantaj destul de mare și notabil al căsătoriei în ceea ce privește modul în care oamenii își evaluează viața”, a explicat autorul sondajului Jonathan Rothwell, economist principal la Gallup.

Cercetarea a fost făcută timp de 14 ani, din 2009 până în 2023, timp în care peste 2,5 milioane de adulți din Statele Unite au fost întrebați cum și-ar evalua viața actuală, zero fiind cel mai prost rating posibil și 10 fiind cel mai mare. Rezultatele au arătat că persoanele căsătorite au raportat în mod constant niveluri de fericire mai mari decât cele necăsătorite, variind de la 12% la 24% mai mari în funcție de an.

Cu toate că factori precum educația, rasa, vârsta sau sexul sunt importanți, căsătoria a contat mai mult în ceea ce privește fericirea, a arătat raportul. Asta pentru că suntem „animale sociale. Și așa cum a spus Aristotel, suntem conectați pentru a ne conecta”, consideră Bradford Wilcox, profesor de sociologie și director al National Marriage Project la Universitatea din Virginia, care a revizuit și a editat cercetarea Gallup Poll.

Chiar dacă educația este un predictor puternic al fericirii, datele au arătat că adulții căsătoriți care nu au urmat liceul își evaluează viața mai favorabil decât adulții necăsătoriți cu o diplomă de studii superioare.

„Nu există nefericire în doi”

Psihologul Mariana Mihalache a explicat pentru „Adevărul” că persoanele căsătorite pot fi mai fericite chiar din simplul motiv că „omul este un animal sociabil și social, iar tot ceea ce ni se întâmplă pozitiv sau negativ împărtășim cu cineva”.

„Mai mult decât atât, o relație ne responsabilizează, fiecare dintre persoanele din relație se simte importantă, folositoare pentru cealaltă, iar astfel suntem mai motivați”, a mai spus psihologul.

Pe de altă parte, subliniază experta, căsătoria nu este o condiție fără de care nu putem fi fericiți. „În nici un caz nu trebuie să mă căsătoresc pentru a fi fericit. Nu există trebuie în aceeși propoziție cu căsătoria, mă căsătoresc pentru că îmi doresc, pentru că își dorește și celălalt, nu pentru că rămân singur/ă, că așa vrea mama/tata, că zicea lumea sau din alte motive. Nu ești niciodată mai fericit într-o relație defectuoasă decât singur. Într-o relație, dacă nu există mulțumire, nu are rost. Nu există nefericire în doi.”, a adăugat Mariana Mihalache.

Mai selectivi în alegerea partenerului

Modul în care ne alegem partenerul s-a schimbat de-a lungul timpului, o dată cu societatea. „S-a schimbat așa cum se schimbă și viața noastră, care este într-o dinamică continuă. Criteriile sunt altele și poate că suntem mai selectivi, mai atenți la detalii, chiar dacă anumite părți care țin de instinct rămân acolo. Până la urmă, o femeie care se căsătorește vrea stabilitate, iar un bărbat vrea să ducă gena mai departe. Asta se întâmplă de când au apărut oamenii și are sens pentru că ne satisfacem ca și ființe umane niște nevoi. Însă acum criteriile au evoluat, cu cât criteriile sunt mai multe și cu cât mai multe sunt îndeplinite de partener, sigur că vom fi mai fericiți într-o relație” spune psihologul Mariana Mihalache.

Mai ales tinerii sunt cei care aleg cu mai multă grijă partenerii, acesta fiind și motivul pentru care amână decizia de a se căsători din cauza fricii pentru un angajament, spune și psihologul Keren Rosner.

„Au o frica inconștientă în a se angrena în acest angajament al căsătoriei. Deoarece reprezintă un act de responsabilitate, nu va schimba radical relația, însă dă o certitudine că celălalt și-a luat angajamentul, este responsabil, și își dorește oficial și în fața celorlalți. Căsătoria este o mărturisire în fața societății că îți asumi responsabilittaea de a intra într-o relație pentru care ești hotărât să lupți”, ne lămurește psihologul Keren Rosner.

Chiar dacă pare pragmatic, faptul că ne căsătorim cu parteneri compatibili, care ne sunt prieteni și care au aceleași valori ca și noi, ne face mai fericiți. Căsătoriile romantice, pasionale sunt date la o parte pentru relații trainice între parteneri.

„Focul acela al primelor întâlniri se diminuează în timp, este bine să ne alegem parteneri cu care să avem puncte, abilități comune. Dacă partenerii sunt la extreme, o să fie greu să menținem relația pe termen lung”, adaugă psihologul Mariana Mihalache.

Regula pentru relații sănătoase și fericite

Comunicarea este regula de bază a oricărei relații, iar atunci când nu suntem atenți la persoana de lângă noi, conexiunea se degradează în timp.

„Este important să fii sincer în relațiile tale și să comunici deschis cu cei din jur. Ascultă cu atenție și vorbește cu respect, fără să judeci sau să critici, așa vei reuși să creezi un spatiu de încredere”, ne sfătuiește Mirela Husaru, consilier certificat în dezvoltare emoțională.

Cu toate acestea, mulți dintre noi putem avea doar impresia că avem un dialog activ, spune Mariana Mihalache.

„Comunicarea este începutul și sfărșitul la orice, dar să comnuicăm activ. Există comunicare pasivă, care e cea mai răspândită și care nu prea ne ajută, mai mult ne păcălește, ni se pare că vorbim, dar nu asta se întâmplă. Dacă vom comunica activ trebuie să avem un mesaj foarte clar, atitudinea noastră psihică și emoțională este foarte stabilă, spunem lucrurilor pe nume și ne asigurăm că nu-l jignim, rănim, invalidăm pe cel din fața noastră și ne mai asigurăm că persoana din fața noastră ne ascultă activ. Asta înseamnă că nu vorbesc/ascult și mă uit pe pereți, pe o carte, la telefon sau la televizor, sau că mai fac și altceva în acest timp. Nu vorbim repede sau neclar. Dacă ascultăm, încercăm să nu întrerupem pe cel care vorbește. Susținem contactul vizual atunci când vorbim. Nu facem nimic altceva atunci când avem ceva important de comunicat.”, explică ea.

La rândul ei, Mirela Husaru, care urmează programul de formare Compassionate Inguiry, susținut de Gabor Mate, ne spune că „înțelegerea și empatia sunt cheia unei relații armonioase”.

„Încercă să te pui în locul celuilalt și să arăți compasiune și înțelegere. Fii tolerant și flexibil: fiecare persoană are propriile opinii, convingeri și moduri de a acționa. Fii deschis la diferite perspective și încearcă să fii flexibil în relațiile tale. De altfel, respectarea spațiului personal și a limitelor celorlalți este esențială pentru o relație sănătoasă. Nu insista sau forța lucrurile și acordă-le celorlalți spațiul de care au nevoie. Oferă recunoaștere și apreciere celor din jur pentru lucrurile bune pe care le fac. Un cuvânt frumos sau un gest mic de recunoștință pot face minuni într-o relație”, ne sfătuiește ea.

Compromisurile sunt și ele esențiale într-o relație, iar psihologul Mariana Mihalache consideră că „este ok să facem compromisurile pe care le putem susține, pe care le acceptăm și le tolerăm”.

„În orice relație există momente de conflict sau neînțelegeri. Fii deschis să găsești soluții și să faci compromisuri pentru a menține armonia și echilibrul în relație”, adaugă coach-ul în dezvoltare emoțională, Mirela Husaru.

Mai mult decât atât, ar trebui să ne cunoaștem foarte bine pe noi înșine și cât de toleranți suntem la frustrare, dar și să nu ne lăsăm influențați de oamenii din jur, pentru a avea o relație fericită, spune psihologul.

„Un cuplu care rezistă este un cuplu care se respectă. Într-un cuplu există trei entități: un el, o ea și cuplul în sine. Dacă nu respectăm fiecare dintre cele trei entități, adică în primul rând pe noi înșine, nu va rezista relația. În primul rând trebuie să avem grijă de noi, dacă noi nu suntem mulțumiți, fericiți, sănătoși, celălalt nu are cum să fie fericit. Nu este ok să lăsăm foarte mult de la noi, chiar dacă poate părea egoism atunci când nu lăsăm de la noi. Acesta este un comportament pe care partenerul îl învață, dacă nu sunt puțin egoist, nu pot fi un om eficient și să am o relație sănătoasă, o să-l învăț pe celelălat că eu mă pot sacrifica, că pot fi pe locul doi”, concluzionează Mariana Mihalache.