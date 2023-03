Xiaomi: Chiar dacă acum credem că senzorul de 1 inch e limita, de fapt nu există nici o limită în inovație

Xiaomi a lansat pe 26 februarie, la Barcelona, seria de smartphone-uri Xiaomi 13 și noua gamă de produse IoT, Xiaomi Buds 4 Pro, Xiaomi Watch S1 Pro și Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra.

După lansare am participat la o conferință de presă organizată de Xiaomi, alături de circa 10 reprezentanți media. Ne-au răspuns la întrebări:

- Abi Go (C), Head of Product Marketing și purtător de cuvânt global al Xiaomi International;

- Marius Eschweiler (S), Vice President Business Unit Mobile la Leica Camera AG;

- Pablo Acevedo Noda (D), Head of Engineering and Development la Leica Camera AG.

Aș vrea să știu dacă puteți dezvălui datele acordului financiar dintre Leica și Xiaomi pentru Xiaomi 13 și dacă planificați deja 14 Xiaomi?

Răspunde Marius Eschweiler.

Vă mulțumesc foarte mult pentru această întrebare. Și ne cerem scuze că nu putem răspunde la nicio întrebare privind detalii financiare și contractuale, nici dacă va exista un Xiaomi 14 după Xiaomi 13. Adică nu știu, dar cel puțin pot dezvălui că avem un parteneriat pe termen lung, care nu ar trebui să dureze doar un an.

Xiaomi 12 Pro avea un preț de pornire de 1000 de euro, iar 13 Pro este de 1300 de euro, dacă nu mă înșel. Care este motivul acestei creșteri de preț?

Răspunde Abi Go.

Diferiți factori afectează prețurile în acest moment, iar noi suntem încrezători în produsele pe care le lansăm acum, adică vârfurile noastre de gamă. Așadar, în ceea ce privește prețurile, cred că diverși factori vor afecta prețurile, cum ar fi taxele și alți diverși factori. Așadar, suntem în continuare foarte încrezători, indiferent de aceste taxe, că produsele sunt foarte competitive.

Ținând cont de ceea ce ați spus anterior, care ar fi primele trei motive pentru care un cumpărător ar trebui să opteze pentru Xiaomi 13 Pro și nu pentru un flagship de la Samsung sau Apple?

Răspunde Abi Go.

Aceasta este o întrebare ușoară, în regulă. Deci primele trei motive pentru achiziția lui Xiaomi 13 Pro. Aș spune pentru mine personal, numărul unu, este creat în parteneriat cu Leica și are un sistem de camere minunat. Și dacă doriți experiența Leica într-un smartphone cred că Xiaomi 13 este cea mai bună alegere pentru dumneavoastră. Numărul doi pentru mine pentru mine, are un design extraordinar, cu un factor de formă bun. Și al treilea lucru, cred că are un hardware și software bun, pentru o experiență bună.

Având în vedere prețurile mai mari ale noii serii, vă așteptați la vânzări mai mari decât cele ale generației anterioare?

Răspunde Abi Go.

Suntem încrezători în produsul pe care îl aducem pe piață în acest moment și nu aș face predicții, dar suntem foarte încrezători în orice produs lansăm și credem că utilizatorii noștri le iubesc și le doresc.

Cu ce produse de la concurență considerați că se luptă seria Xiaomi 13 și cum vă diferențiați de acestea, exceptând camerele Leica?

Răspunde Abi Go.

În ceea ce privește concurenții, cred că există câțiva concurenți cheie în acest moment pe piață și nu trebuie să-i menționez, dar cred că acesta este vârful nostru gamă. Ce îl deosebește cu adevărat, cu excepția camerelor Leica? Cred că sunt câteva lucruri cheie. De exemplu, este un telefon Xiaomi care oferă o experiență extraordinară hardware și software. Și software-ul este parte din ceea ce face un telefon Xiaomi grozav.

Cred că acest smartphone a fost lansat deja în China, cum a fost primit acolo și cum influențează asta lansarea europeana?

Răspunde Abi Go.

A fost primit bine în China. Este un produs de mare succes, acceptat și iubit în China. Ceea ce pot să spun sunt diferențele cheie, pentru că sunt piețe diferite. Personalizăm produsul în funcție de fiecare piață pe care intrăm ca urmare a cercetărilor de piață. Așa că indiferent dacă este pentru piața chineză sau piața globală ne asigurăm că se adresează utilizatorilor potriviți.

Puteți să evidențiați cum e diferită piața europeană (de cea chineză)?

Răspunde Abi Go.

Una dintre diferențele principale este camera de selfie, pe piețele asiatice se pune accent pe filtrele de înfrumusețare. Alteori e vorba de formatul smartphone-urilor, pe unele piețe sunt preferate smartphone-urile mai mari, pe altele unele mai mici. Nu e neapărat vorba de piața chineză și de cea europeană, uneori e vorba doar de preferințe diferite ale unor oameni diferiți.

Dacă smartphone-urile au caracteristici profesionale de fotografiere și filmare, așa cum ați afirmat în prezentare (se referă la prezentarea live pe scenă a seriei 13) care va fi în viitor avantajul cumpărării unei camere foto?

Răspunde Marius Eschweiler.

Da, la Leica contribuim ca smartphone-urile să treacă la nivelul următor, să ajungă la o calitate uimitoare a imaginii. Nu ne gândeam că este posibil asta în urmă cu 5 ani. Dar sunt în continuare o mulțime de scenarii pentru camerele calsice, spre exemplu o ședință foto profesională pentru o revistă glossy. În acest caz cel mai probabil calitatea pe care o poți obține de la un senzor full-frame (24x36mm) sau de la camere de format mediu cu senzori și mai mari decât formatul full-frame sunt mai potrivite.

Cred că e vorba de utilizare pentru scenarii diferite și aș face o comparație cu mașinile. Deși mașinile compacte sunt tot mai populare mașinile sport sau SUV n-au dispărut, pentru că sunt folosite în situații diferite. Depinzând de scenariu și de ce vrea să facă utilizatorul, indiferent că e un smartphone sau o cameră profesională trebuie aleasă cea mai potrivită unealtă pentru a obține imaginea.

De aceea suntem norocoși să producem și camere Leica, deși piața a tot scăzut pe segmentul de camere entry. Să fim sinceri nu mai e nevoie de camere compacte. Punct. În mod clar smartphone-ul este o variantă mai bună, nu doar pentru calitatea imaginii, dar și pentru că e mai comod de utilizat și poți să distribui imaginile mai ușor.

De accea cred că în segmentul profesional senzorii full-frame sunt încă necesari, e alt nivel. Și în concluzie smartphone-urile și camerele profesionale sunt complementare, nu se înlocuiesc unele pe altele.

Sunt mai multe companii care oferă 5 ani de actualizări de securitate și 4 ani de actualizări de versiune. Aveți de gând să oferiți același suport pentru smartphone-urile Xiaomi?

Răspunde Abi Go.

Momentan oferim 3 ani de actualizări de versiune și 5 de securitate și ne îndreptăm către asta (4+5).

Ținând cont că acest senzor de 1 inch este uriaș (IMX989), anticipați că vom vedea curând și senzori mai mari?

Răspunde Pablo Acevedo Noda.

Constrângerile legate de dimensiunile smartphone-ului fac asta puțin cam dificil, dar facem cercetări ample pentru noi tehnologii ale lentilelor, care ar putea duce la un senzor mai mare pe smartphone. Pentru moment să zicem că suntem la nivelul tehnologic cel mai înalt.

Răspunde Marius Eschweiler.

În completare, trebuie să admit că nu este doar o problemă de tehnologie, un senzor full-frame este mult mai scump decât unul de 1 inch, deși nici senzorul de 1 inch nu e ieftin. Prețurile smartphone-urilor din prezent sunt atractive, gândiți-vă prin comparație că o cameră cu senzor full-frame nu o cumperi cu 1300 de euro. Asta se întâmplă și pentru că senzorii full-frame sunt o componentă scumpă. Desigur pe partea tehnică constrângerile sunt mai importante decât pe cea comercială, dar nici acestea din urmă nu sunt de ignorat.

Puteți să ne spuneți mai multe despre strategia asta de a lansa întâi smartphone-urile importante în China și apoi în restul lumii, o lună sau două mai târziu? Veți continua să lucrați așa?

Răspunde Abi Go.

Privind cronologia lansărilor, trebuie să luăm în calcul că pentru piața globală sunt necesare certificări suplimentare și alte lucruri care țin de legalizare înainte de a pune produsul pe piață. Asta aduce o lună sau două de întârzieri.

Nu credeți că astfel perdeți o parte din entuziasm și din interesul cumpărătorilor?

Răspunde Abi Go.

Este un aspect pe care-l discutăm cu echipele noastre de producție și de certificare.

Pentru că am vorbit de limitele senzorului de 1 inch și de depășirea acestora, care sunt limitele legate de partea optică (de lentile) la un smartphone?

Răspunde Pablo Acevedo Noda.

Dacă îmi puneai această întrebare în urmă cu 5 ani, ți-aș fi spus că suntem deja la limită, dar cercetarea nu se oprește niciodată și noi tehnologii apar la fel de repede ca noile dispozitive sau în ritmul noilor lansări. Lentilele sunt și ele îmbunătățite permanent și bineînțeles că vom face progrese în privința tehnologiei lentilelor, pentru a permite utilizare în tandem cu senzori mai mari.

Puteți să ne spuneți cum decideți configurațiile produselor în funcție de piață, spre exemplu în UK aveți un singur model de 13Pro cu 12GB de RAM și 256 GB de stocare, în timp ce în China aveți 6 sau 7 modele?

Răspunde Abi Go.

Pentru fiecare produs pe care-l lansăm într-o anumită zonă facem o cercetare de piață extinsă ca să aflăm ce se potrivește pe acea piață. Da, alegerea se face prin studii de piață.

Ce aduceți în plus prin acest parteneriat pe seria 13 față de Xiaomi 12 S Ultra?

Răspunde Pablo Acevedo Noda.

Față de 12 S Ultra, pe 13 am pus accentul pe camera de portrete de 75mm. Nu e vorba că nu sunt și alte îmbunătățiri la sistemului camerei, dar pentru seria 13 acesta a fost unul dintre punctele principale.

Răspunde Marius Eschweiler.

Sistemul de teleobiectiv flotant (Floating Telephoto Lens). În special pe 13 Pro am folosit tehnologia de la lentilele M, lentilele se mișcă independent în funcție de distanța de la care facem o fotografie. Să folosești obiectivul de 75 mm de la 10 cm este o caracteristică tehnică uimitoare care oferă noi moduri de a realiza imagini de aproape.

Intervine Abi Go.

Cred că am ceva de adăugat la această întrebare. Uneori pare că o tehnologie și-a atins limitele, dar cine ar fi crezut în trecut că vom avea un teleobiectiv flotant pe un smartphone. Chiar dacă acum credem, spre exemplu, că senzorul de 1 inch e limita, de fapt nu există nici o limită în inovație.

Vedeți în viitor o piață în care partea de mobile va fi principala linie de afaceri a Leica, în locul camerelor tradiționale?

Răspunde Marius Eschweiler.

Eu ca șef pe partea de mobile business bineînțeles! Glumesc, partea de camere și obiective, de afaceri tradiționale reprezintă încă majoritatea afacerilor noastre. Dar sunt sigur că partea de mobile va crește în viitor, de aceea investim masiv în tehnologii care să sprijine parteneriatul cu Xiaomi. Spre exemplu: dezvoltare software, imagistică computațională, procesarea imaginii. De aceea rolul segmentului mobile business va crește în viitor.

Am văzut cifrele de piață pentru anul trecut și am observat că sunteți încă numărul 3. Cât de departe sunteți de locul 2 sau de locul 1, ocupat de Samsung? Sau mai degrabă veți pierde locul 3 în favoarea companiei Oppo? Argumentați perspectiva care vi se pare cea mai plauzibilă.

Ceea ce pot spune este că topul 3 e stabil și suntem încrezători că pentru anul viitor și ca și în anii anteriori suntem mai interesați de inovație decât de cota de piață. Și credem că produsele noastre vor face diferența.

Înainte de utilizarea AI pe smartphone-uri optica Leica ducea greul, acum nu știu dacă se mai folosesc lentile de sticlă în telefoane. Unde se oprește magia Leica și începe inteligența artificială să compenseze în smartphone-uri și cum vă protejați de alți producători care se bazează mai mult pe AI pentru a obține aceleași rezultate?

Răspunde Marius Eschweiler.

Am încercat să explic asta pe scenă, dar fie timpul a fost prea scurt... E o combinație de mai multe elemente, nu e vorba doar de lentile, deși lentilele sunt importante, fără un hardware excelent nu poți realiza imagini bune ”and shit in shit out” (bagi rahat scoți rahat) , scuzați-mi franceza!

Bineînțeles că folosim o mulțime de experiență din designul lentilelor Leica și pentru că avem libertate din punct de vedere al designului optic. Fiecare lentilă, fiecare suprafață este asferică, ceea ce înseamnă că acest design corectează aberațiile pe care le are de obicei o lentilă tipică. Apoi e vorba de nivelul de libertate pe care îl ai folosind lentile de plastic comparativ cu lentilele de sticlă, pentru că nu pot fi produse astfel de lentile de sticlă (se referă la dimensiuni și formă). Și asta le oferă inginerilor noștri mai multă libertate pentru a produce lentile cu un design spectaculos, acesta e primul lucru.

În doilea rând este vorba de stratul aplicat pe fiecare suprafață, e de asemenea superimportant să crești transmisia să scazi reflexia în interiorul tubului lentilei și alte lucruri ca acestea. Dacă chiar vrei să știi unde se oprește magia lentilelor Leica, nu pot răspunde la asta.

Partea computațională a imaginii devine din ce în ce mai relevantă și pentru că ultima generație de procesoare Snapdragon are o mulțime de capabilități AI, ceea ce duce o libertate de îmbunătățire la nivel software, una mult mai mare decât puteam obține în urmă cu trei ani. De aceea este mereu o combinație a tuturor elementelor camerei, nu poți să spui: gata s-a terminat cu lentilele, acum trecem la următorul nivel. Ne îmbunătățim pe fiecare segment de la o generație la alta.

Intervine Pablo Acevedo Noda.

Destul de bine. Ar fi lipsit de înțelepciune din partea noastră să nu folosim toate capabilitățile software pe care le permite chipsetul. Marius vorbea de noua platformă Snapdragon (8 gen 2) care este superputernică la capitolul AI dar și pe partea de ISP (image signal processor), triplu ISP. Pornim de la lentile, am vorbit puțin despre senzor și apoi toate procesele care au loc după captura imaginii. Datele brute pleacă de la senzor printr-o rețea și trebuie să scoatem ce e mai bun din ea, așa că munca nu se termină, deci nu e nici un final pentru magia Leica.

Noi contribuim cu ajutorul Xiaomi pentru a gestiona fiecare pas din procesul de prelucrare a imaginii și pentru a obține rezultate cât mai bune posibil.

Luați în considerare să folosiți o diafragmă variabilă pe obiectivele smartphone-urilor, unele companii o folosesc deja?

Răspunde Abi Go.

În privința diafragmei variabile, Xiaomi caută mereu să aducă inovații pe noile smartphone-uri. Anul trecut pe final cred că am avut un smartphone concept cu diafragmă variabilă și indiferent când va fi introdusă această caracteristică pe smartphone-urile noastre continuăm să testăm tot felul de inovații și le introducem când considerăm că tehnologia e matură și pregătită pentru a fi lansată pe piață.

Pe noua serie, camera de selfie mi se pare puțin în urmă, adică nu are autofocus și poate înregistra doar video FullHD, iar competitorii oferă deja 4k. Cum comentați acest aspect?

Răspunde Abi Go.

În privința camerei de selfie, acum suntem mai concentrați pe camera dorsală, cea creată în parteneriat cu Leica. Dacă vrei un smartphone cu accent pe camera de selfie avem Xiaomi 13 Lite pentru asta.

Ce impact va avea prețul de 1300 de euro al lui Xiaomi 13 Pro asupra modelului Ultra care urmează să fie lansat, pentru că pare că modelul Ultra va deveni și mai scump?

Nu putem comenta deocamdată asupra prețului modelului Ultra sau a altor produse viitoare, ne concentrăm pe seria 13.

Xiaomi este o companie cunoscută pentru democratizarea tehnologiei, prin urmare poate ajunge tehnologie Leica pe smartphone-urile din seria Redmi?

Răspunde Marius Eschweiler.

Ne concentrăm pe parteneriatul nostru pe dispozitive flagship, asta facem. Pot să spun că nu e în plan să colaborăm pe alte serii.

S-a vorbit mai devreme despre ISP-ul (image signal processor) de pe platforma mobilă Snapdragon. Lucrează Leica la un ISP care ar putea să-l înlocuiască pe cel de la Qualcomm?

Răspunde Pablo Acevedo Noda.

Nu putem comenta pe această temă.

Credeți că acest parteneriat poate evolua până în punctul în care părți din camerele smartphone-urile Xiaomi să fie produse în Leica Leitz-Park?

Răspunde Marius Eschweiler.

În acest moment avem un parteneriat pe inginerie, de aceea numim produsele ”Co-engineered with Leica”. Nu știu dacă ai vizitat Leitz-Park, dacă da poate ai văzut că procesul de fabricație al produselor noastre impune foarte multă muncă manuală și procesul de producție al unei camere pentru smartphone este puternic automatizat. E un altfel de magie, dar este o filosofie complet diferită și nu sunt sigur că noi putem fi folositori în acest mod. De aceea ne concentrăm pe inginerie, pentru că acolo putem contribui mai mult.

Nu spunem niciodată nu, dar pentru moment, pentru următoare generație rămânem la inginerie.

Mă întorc la întrebarea de mai devreme, cum se apără Xiaomi de o companie concurentă care folosește AI pentru a compensa calitatea oferită de lentilele Leica?

Răspunde Marius Eschweiler.

E adevărat că o mulțime de componente sunt produse manual în fabricile noastre, dar folosim și noi AI și imagistica computațională în camerele noastre clasice. Chipseturile au accelerat în materie de performanță și acum poți prelucra mai bine imaginile.

Răspunde Pablo Acevedo Noda.

În primul rând mă îndoiesc că o altă companie poate produce imagini la nivelul Leica, cu ajutorul Xiaomi, dar în același timp este o cursă și toate companiile spun că produsele lor sunt cele mai bune. Dar de fapt noi suntem cei mai buni în materie de calitate a fotografiei. Vom continua să punem în toate dispozitivele noastre, ceea ce numești tu, magia Leica, de la camere clasice la cele realizate în parteneriat cu Xiaomi. Și bineînțeles competitorii pot încerca să ne copieze, dar nu cred că vor putea.