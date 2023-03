Xiaomi a lansat în România seria Redmi Note 12, Redmi Watch 3 și Redmi Buds 4 Lite. Prezentare și prețuri

Xiaomi a anunțat ieri, 23 martie, în cadrul unui eveniment defășurat în București, lansarea în România a seriei Redmi Note 12: Redmi Note 12 Pro+ 5G, Redmi Note 12 Pro 5G, Redmi Note 12 5G, Redmi Note 12 și Redmi Note 12S.

Seria Redmi Note 12 vine cu îmbunătățiri ale sistemului de camere foto, duratei de viață a bateriei, vitezei de încărcare și designului. Tot din 23 martie, sunt disponibile în România și alte două produse AIoT : Redmi Watch 3 și Redmi Buds 4 Lite.

Prezentarea completă a produselor în clipul următor.

Redmi Note 12 Pro+ 5G și Redmi Note 12 Pro 5G

Redmi Note 12 Pro+ 5G vine cu un sistem triplu de camere, format dintr-o principală cu o rezoluție de 200MP și stabilizare optică (OIS), o cameră ultra-wide și una macro. Algoritmii puternici AI, vitezele ridicate de procesare a imaginilor și alte caracteristici îmbunătățesc semnificativ experiența generală de utilizare a camerelor.

Atât Redmi Note 12 Pro+ 5G, cât și Redmi Note 12 Pro 5G au ecrane AMOLED cu rată de refresh de 120Hz, luminoase, clare și compatibile cu tehnologiile Dolby Vision și Dolby Atmos.

Împreună cu materialele P-OLED flexibile care au permis ca ramele lor să fie mai subțiri, ambele dispozitive permit o experiență vizuală realistă. Smartphone-urile sunt livrate cu viteze de încărcare la nivel de flagship, cu tehnologie HyperCharge la 120W în cazul Redmi Note 12 Pro+ 5G, respectiv încărcare turbo la 67W pentru Redmi Note 12 Pro 5G, dar și cu baterii de 5.000 mAh. Performanța 5G este asigurată de un procesor MediaTek Dimensity 1080.

Prețurile și oferta de lansare din România

Redmi Note 12 Pro+5G, în varianta de stocare 8GB+256GB, are un preț recomandat de vânzare de 2.299 lei, în rețeaua partenerilor autorizați din România. Utilizatorii care vor comanda modelul în perioada 23 martie – 2 aprilie vor beneficia și de un voucher de reducere cadou, în limita stocului disponibil.

Redmi Note 12 Pro 5G, în varianta de stocare 6GB+128GB are un preț recomandat de vânzare de 1.799 lei, în timp ce varianta 8GB+256GB are un preț recomandat de vânzare de 1.999 lei, în rețeaua partenerilor autorizați din România. Utilizatorii care vor comanda modelul în perioada 23 martie – 2 aprilie vor beneficia și de un voucher de reducere cadou, în limita stocului disponibil.

Redmi Note 12 5G și Redmi Note 12

Redmi Note 12 5G, Redmi Note 12 oferă performanțe și posibilități de divertisment. Cu ecrane AMOLED clare, cu rate de refresh la 120Hz, cele două modele asigură o calitate ridicată a imaginii și culori realiste. Susținute de cele mai noi procesoare, Snapdragon 4 Gen 1, respectiv Snapdragon 685, telefoanele sunt eficiente și permit multi-tasking-ul, oferind în același timp un consum redus al bateriei.

Redmi Note 12 5G se adresează celor care își doresc să experimenteze toate beneficiile unui model 5G la un preț accesibil. Atât Redmi Note 12 5G, cât și Redmi Note 12 dispun de încărcare rapidă la 33W și de o baterie de 5.000mAh. În plus, dispozitivele sunt dotate cu camere triple AI, au Night Mode, precum și o serie de alte funcții și filtre utile și distractive.

Pe lângă aceste două modele, Xiaomi a lansat și varianta Redmi Note 12S. Smartphone-ul vine cu un sistem de camere versatil, cu o principală de 108MP, un display AMLOED cu rată de refresh de 90Hz, procesor MediaTek Helio G96 și o baterie de 5000mAh, care se încarcă rapid la 33W.

Prețurile și oferta de lansare din România

Redmi Note 12 5G, în varianta de stocare 4GB+128GB, are un preț recomandat de vânzare de 1.399 lei, în rețeaua partenerilor autorizați din România. Utilizatorii care vor comanda acest model în perioada 23 martie – 2 aprilie vor beneficia și de un voucher de reducere cadou, în limita stocului disponibil.

Redmi Note 12, în varianta de stocare 4GB+64GB, are un preț recomandat de vânzare de 999 lei, în timp ce varianta de stocare 4GB+128GB are un preț recomandat de vânzare de 1.099 lei, în rețeaua partenerilor autorizați din România. Utilizatorii care vor comanda acest model în perioada 23 martie – 2 aprilie vor beneficia și de un voucher de reducere cadou, în limita stocului disponibil.

Redmi Note 12S va fi disponibil oficial în România începând din luna mai, la prețul recomandat de vânzare de 1.199 lei în varianta de de stocare 6GB+128GB și la prețul recomandat de vânzare de 1.399 lei, în varianta de stocare 8GB+256GB.

Redmi Watch 3

Cu un afișaj AMOLED de 1.75", Redmi Watch 3 a fost proiectat pentru a asigura vizibilitatea ecranului în lumina puternică a soarelui. Rama acestui dispozitiv este construită din metal finisat prin folosirea tehnologiei NCVM. Este disponibil în două variante clasice de culoare: Black și Ivory. În plus are alte două curele în ediție specială și peste 200 de teme de personalizare.

Redmi Watch 3 are GPS încorporat și certificare de rezistență la apă până la 5ATM. De asemenea, poate utiliza serviciile a cinci sisteme majore de poziționare prin satelit, are incluse 121 de moduri sport, dintre care șase sunt recunoscute automat și poate monitoriza nivelul de oxigen din sânge, ritmul cardiac sau calitatea somnului.

Redmi Watch 3 are o autonomie a bateriei de până la 12 zile în utilizarea la un nivel moderat. În plus are un difuzor HD și microfon cu funcție anulare a zgomotului pentru apeluri telefonice prin Bluetooth.

Redmi Watch 3 are un preț recomandat de vânzare de 499.99 lei, în rețeaua partenerilor autorizați din România.

Redmi Buds 4 Lite

Dotate cu un nou driver dinamic de 12mm, Redmi Buds 4 Lite oferă experiențe de ascultare imersive, distorsiuni reduse ale sunetului, un bas mai bogat și tonuri înalte mai clare. Potrivit verificărilor realizate de Xiaomi Acoustics Laboratory, Distorsiunea Armonică Totală (THD) a obținut un rating THD≤0.1%. Redmi Buds 4 Lite au suport Google Fast Pair, care asigură conectarea rapidă la alte dispozitive, dar și Bluetooth 5.3, pentru latență redusă.

Autonomia: funcționează până la 5 ore la o singură încărcare și până la 20 de ore cu ajutorul cutiei de încărcare. Redmi Buds 4 Lite sunt ușoare, cântăresc 3.2 grame și au certificare de rezistență la apă IP54.

Redmi Buds 4 Lite sunt disponibile la un preț recomandat de vânzare de 149.99 lei, în rețeaua partenerilor autorizați din România.