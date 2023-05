Xiaomi lansează în România noile aspiratoare robot. Xiaomi Robot Vacuum S10 [HANDS ON]

Xiaomi anunță disponibilitatea seriilor Xiaomi Robot Vacuum S și Xiaomi Robot Vacuum X în România. Am făcut unboxing și hands on cu Xiaomi Robot Vacuum S10 și după detaliile de ansamblu, o să vă povestesc primele impresii cu acest model din gama medie.

Xiaomi Robot Vacuum X10 are o stație de colectare automată care stochează conținutul aspiratorului robot pe parcursul a până la 60 de cicluri de curățare, înainte de a fi necesară golirea. În plus, noul dispozitiv Xiaomi are o putere de până la 4.000 Pa, un braț rotativ pentru resturi și un mop, care vor asigura suprafețe curate.

Noul Xiaomi Robot Vacuum X10 are sistem de navigație specializat LDS și își optimizează rutele de curățare, deplasându-se în siguranță și eficient în locuințele în care este folosit. Datorită bateriei de 5.200 mAh poate funcționa la un singur ciclu de curățare consistent timp de trei ore, înainte de a reveni la baza de încărcare automată.

Xiaomi a lansat și noul Robot Vacuum S10+, un aspirator robot cu o schemă de control simplă și un sistem de navigație avansat. Datorită sistemului dual-line laser 3D de evitare a obstacolelor, acesta curăță suprafețele fără a se lovi de obiectele din calea sa. Xiaomi Robot Vacuum S10+ are și un sistem de detectare a covoarelor cu ajutorul căruia evită umezirea în exces a acestora.

Xiaomi Robot Vacuum S10 este un model mai accesibil, destinat celor care își doresc o soluție simplă și elegantă pentru curățenia de zi cu zi. Cu puteri de până la 4.000 Pa, o baterie mare și sistem de navigație LDS, noul aspirator robot este la dispoziția utilizatorilor prin intermediul aplicației Xiaomi Home.

HANDS ON Xiaomi Robot Vacuum S10

Este prima mea experiență cu un aspirator de acest fel și utilizarea mi se pare destul de simplă, dar nu voi intra prea mult în detalii în acest material. Vezi în clipul următor conținutul cutiei lui Xiaomi Robot Vacuum S10.

Și în acest clip cum se adugă rezervorul, partea de mop și peria. Pentru primele două m-am uitat pe manual cum se instalează, peria ”îți sare în ochi”.

Am avut câteva rețineri legate de acest tip de aspirator când am primit propunerea de a-l testa. Spațiul mic, de apartament de bloc, praguri, covoare etc. Și interacțiunea cu motanul. Din fericire s-a descurcat bine prin casă și n-a intrat în conflict cu patrupedul, care l-a privit suspicios de la distanță.

Xiaomi Robot Vacuum S10, se controlează prin aplicația Mi Home. Caracteristicile principale pe care le poți seta din aplicație:

- să facă curat în toată casa sau numai într-o cameră;

- să se întoarcă și să se conecteze la încărcător;

- nivelul de zgomot ;

- funcție de aspirator, aspiratopr și mop sau doar mop.

Mai multe detalii și imagini în review.

Disponibilitate și prețuri

Noile aspiratoare robot vor intra în oferta partenerilor locali mi-home, Flanco și eMAG, pe parcursul lunii mai.

Lista completă a noilor aspiratoare robot lansate de Xiaomi în România este alcătuită din modelele de mai jos, la următoarele prețuri recomandate de vânzare: