TikTok anunță noi măsuri pentru angajamentele luate în cadrul DSA

Uniunea Europeană a stabilit o viziune clară pentru reglementarea platformelor prin Actul Legislativ privind Serviciile Digitale (DSA). În acest context TikTok anunță noi informații despre îndeplinirea obligațiilor din cadrul Actului până la termenul stabilit (28 august).

O modalitate mai ușoară de a raporta conținutul ilegal

Regulile Comunității și Condițiile de Furnizare a Serviciului subliniază ceea ce este și nu este permis pe TikTok. Aceste reguli se aplică oricărei persoane și oricărui conținut de pe TikTok. Platforma folosește sistemele de moderare și echipele de moderare pentru a identifica și a acționa împotriva conținutului și conturilor care încalcă aceste reguli și facilitează astfel procesul prin care comunitatea poate raporta conținutul necorespunzător pentru a fi verificat.

În săptămânile următoare, platforma va introduce o nouă opțiune de raportare prin care comunitatea europeană va putea raporta conținutul pe care îl consideră ilegal, inclusiv reclamele. Pentru a facilita procesul, comunitatea va avea posibilitatea să aleagă dintr-o listă de categorii, cum ar fi discursul motivat de ură, hărțuire sau infracțiuni financiare. TikTok va lansa și un ghid pentru a ajuta oamenii să înțeleagă mai bine fiecare categorie.

Conținutul care va fi raportat ca fiind ilegal va fi întâi revizuit conform Regulilor Comunității și șters la nivel global dacă încalcă politicile TikTok. Dacă nu le încalcă, noua echipă de moderatori și specialiști juridici va verifica dacă conținutul respectiv încalcă legislația statului din care provine, urmând să fie eliminat doar din țara respectivă. TikTok va comunica decizia finală și motivele care stau la baza acesteia atât persoanei care a postat conținutul, cât și persoanei care l-a raportat. De asemenea, ambii utilizatori vor avea posibilitatea să conteste decizia dacă nu sunt de acord cu ea.

Mai multe informații despre moderarea conținutului

În prezent, creatorii sunt informați atunci când conținutul lor este verificat, când contul lor a primit un avertisment, sau când contul a fost eliminat pentru încălcarea Regulilor Comunității – și au posibilitatea să conteste aceste decizii.

Ca urmare a Actului legislativ privind serviciile digitale (DSA), TikTok va oferi comunității din Europa mai multe informații despre numeroasele decizii de moderare a conținutului. De exemplu, dacă platforma decide că un clip nu este eligibil pentru recomandare deoarece conține informații neverificate despre alegeri electorale în desfășurare, TikTok va informa utilizatorii. De asemenea, platforma va împărtăși mai multe detalii despre deciziile luate, inclusiv dacă decizia a fost luată de tehnologia automatizată și va explica modul în care atât creatorii, cât și persoanele care i-au raportat, pot contesta decizia.

Detalii privind sistemul de recomandare TikTok

Sistemele de recomandare sunt parte din viața de zi cu zi - de la playlist-urile de muzică care sugerează noi artiști și până la cardurile de loialitate ale supermarket-urilor care trimit oferte personalizate pe baza cumpărăturilor anterioare.

TikTok a lansat și un articol în Centrul de Ajutor pentru a le oferi oamenilor posibilitatea să afle mai multe despre cum funcționează sistemul de recomandare și ce influențează videoclipurile pe care le văd în feed-ul lor.

În ultimul an, platforma a lucrat pentru a le oferi utilizatorilor mai mult control cu privire la recomandările lor – de la filtrarea anumitor hashtag-uri în feed-ul lor For You la folosirea opțiunii Reîmprospătare, care le permite utilizatorilor să urmărească conținut pe For You la fel ca în prima zi pe platformă.

Ca parte a eforturilor de a îndeplini cerințele DSA, în curând platforma va oferi comunității europene o nouă modalitate de a descoperi conținut, având posibilitatea de a-și dezactiva personalizarea. Astfel, feed-urile For You și LIVE le vor afișa utilizatorilor videoclipuri populare în țara lor, dar și la nivel global, în locul clipurilor personalizate pe baza propriilor interese. În mod similar, atunci când vor utiliza căutarea nepersonalizată, vor vedea rezultate populare în regiunea lor și în limba preferată. Feed-urile Urmărești și Prieteni vor continua să afișeze creatorii urmăriți, însă în ordine cronologică mai degrabă decât pe baza profilului urmăritorului.

Schimbări privind reclamele personalizate pentru adolescenți

Protejarea confidențialității adolescenților este o prioritate pentru TikTok. Conturile celor sub 16 ani sunt setate automat ca private, iar conținutul acestora nu poate fi recomandat în feed-urile For You. Acum, utilizatorii din Europa cu vârste cuprinse între 13-17 ani nu vor mai vedea reclame personalizate pe baza activității lor de pe sau din afara platformei. Utilizatorii au deja control asupra reclamelor personalizate pe care le pot vedea și pot activa sau dezactiva reclamele personalizate din setările lor.