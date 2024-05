Engleza predată prin empatie și jocuri de rol, într-un sat. „Doamna, dacă nu erați dumneavoastră, eu mă lăsam de școală“

Andreea Ursache își începe lecțiile cu îmbrățișări și prin a-și întreba elevii cum se simt. Prin orele ei de engleză își dorește să-i motiveze pe cei mici să vină la școală și să-și descopere pasiunile.

Andreea Ursache, profesoară de engleză la Liceul „Lascăr Rosetti“ din Răducăneni, județul Iași, este una dintre finalistele Galei Profesorul Anului în Mediul Rural în 2023, la categoria „Dezvoltarea abilităților socio-emoționale“, pentru metodele sale de predare ieșite din tipare și rezultatele obținute cu elevii.

Andreea a absolvit Colegiul Național „Mihai Eminescu“ din Botoșani, apoi a urmat Facultatea de Litere din Iași, specializarea engleză-spaniolă, și are și un master în studii americane. De 12 ani este la catedră și a mărturisit pentru „Weekend Adevărul“ că și-a dorit de mică să devină profesoară.

„Dragostea pentru limba engleză și în general pentru limbile străine o am de la profesorii mei din gimnaziu. Am o înclinație naturală spre așa ceva, ca și pasiunea de a lucra cu elevii, de la cei mici până la adolescenții de liceu“, povestește Andreea.

Este genul de profesor care se gândește mereu la ce simte elevul la orele ei de engleză. Stilul de predare bazat pe atașament o definește, de altfel.

„Mă axez mereu pe nevoile psihologice de bază ale copiilor. Asta și pentru că mulți elevi provin din medii vulnerabile, cu părinți plecați în străinătate. Când vin la școală, copiii simt nevoia de a fi valorizați, de a fi văzuți, iubiți și apreciați“, își explică profesoara stilul de predare.

Ea își începe orele prin îmbrățișări cu elevii și îi întreabă cum se simt. Și copiii, la rândul lor, au învățat lecția, iar dacă profesoara nu intră zâmbind la oră, o întreabă imediat ce s-a întâmplat. Pe parcursul anilor au apărut și rezultatele: elevii ei vin la școală de drag și învață cu plăcere la engleză.

Autonomie, conectare, competență

Andreea Ursache predă engleza folosindu-se de trei principii: autonomie, conectare și competență, cu ajutorul cărora le dezvoltă elevilor încrederea în ei, îi încurajează să fie independenți și să își dea seama că sunt capabili să exceleze pe un domeniu care îi pasionează.

Lucrează cu fiecare dintre ei, astfel încât copiii să simtă că sunt văzuți și apreciați și creează astfel o conexiune profundă cu elevii săi. „Nu vreau să fiu percepută ca o simplă sursă de informații, care deschide manualul, transmite niște conținuturi și pleacă. Vreau ca elevul să vadă că profesorului chiar îi pasă de el“, spune Andreea.

La fel de important este progresul constant al fiecărui copil. Cea mai mare satisfacție o are când un elev trece de la o notă de 4 la una de 5. Își amintește de un elev de anul trecut, care rămăsese repetent din cauza comportamentului; făcea multe prostii și lipsea de la școală, iar în cele din urmă a ajuns în clasa ei.

Acolo a dat peste un grup de copii liniștiți, uniți și prietenoși, cu care a realizat rapid că nu prea are tangență. Andreea a investit mult timp în pregătirea lui, iar în câteva luni, băiatul s-a schimbat radical. A luat o corigență la matematică și a terminat clasa a VII-a cu media generală 8. „Mi-a spus: «Doamna, dacă nu erați dumneavoastră, eu mă lăsam de școal㻓, mărturisește cu emoție în glas profesoara.

Învățare prin valorizare

Andreea Ursache se pune de multe ori în pielea elevului din bancă, ca să se privească cumva într-o oglindă pentru a corecta sau îmbunătăți predarea pornind de la nevoile copilului.

„Copiii din mediul rural au nevoie mereu și de o îmbrățișare și de o vorbă bună“, spune Andreea.

Pentru mulți dintre ei, absolvirea gimnaziului este un mic miracol, ținând cont de mediul defavorizat din care provin. Un alt secret al succesului pe care îl are la clasă este valorizarea fiecărui elev.

„Le explic că poate nu sunt buni la matematică, dar excelează la sport sau sunt buni ca prieteni. Scot mereu în lumină o calitate pe care o au și astfel le cresc încrederea în sine“, dezvăluie profesoara.

Așa a reușit să convingă mulți elevi să își continue studiile și chiar să urmeze apoi o școală profesională. „Poate nu o să-și amintească ei regulile de gramatică ale limbii engleze, dar cu siguranță o să-și amintească cum i-am făcut să se simtă“, spune cu emoție Andreea.

De asemenea, ea folosește și jocurile online și platformele educaționale, precum Kahoot sau Wordwall, pentru ca elevii să învețe ușor vocabularul limbii engleze.

Ca-n familie

Nu se limitează la lecțiile din manual, ci folosește la orele de curs diverse activități și petreceri tradiționale ale vorbitorilor de limbă engleză, cum este Ziua Recunoștinței, sărbătorită de americani și de canadieni.

Le dezvoltă totodată și cultura generală, dar este și o modalitate de a se apropia de fiecare elev. „Le place să unim băncile și să facem ca o masă în familie, unde să spunem motivele pe care le avem ca să fim recunoscători“, povestește cu emoţie Andreea.

Unul dintre cele mai așteptate momente de către elevi sunt jocurile de rol. Fiecare copil intră în pielea unui personaj și se imaginează la doctor, în stația de autobuz și la aeroport, în ideea că aceste mici scenete le vor folosi ca adulți, când se vor lovi în viața de zi cu zi de ele.

„Trebuie să îi surprinzi mereu cu ceva, să fie ceva care să le atragă atenția. Am mers la pădure cu ei, unde am făcut un picnic. Am pregătit o salată de fructe și am discutat despre importanța alimentației sănătoase. Sunt lucruri simple, dar care le plac, și prin intermediul lor le transmiţi informațiile pe care vrei să le rețină“, spune aceasta.

Elevii învață astfel să colaboreze unii cu ceilalți, să fie empatici, rezilienți și să comunice mai bine.

Competiție fără rivalitate

Profesoara îi încurajează să intre în competiție unii cu ceilalți, dar fără să existe rivalitate între ei. Andreea le creează elevilor săi un mediu sigur la școală, unde se simt în largul lor și se pot exterioriza în voie.

Cei mai buni îi ajută pe cei mai slabi, iar profesoara îi conștientizează că viața este uneori și nedreaptă, iar ei trebuie să găsească soluții la problemele care apar și să meargă mai departe, dacă se poate și cu un zâmbet în colțul gurii.

Rezultatele se văd relativ repede. Deși mulți dintre elevii ei sunt copii încercați de viață, se disting de ceilalți prin faptul că socializează, sunt prietenoși și nu ezită să își ofere ajutorul.

O parte dintre foștii ei elevi, plecați la muncă prin țară, vin constant la Răducăneni ca să se întâlnească cu doamna profesoară și să îi mulțumească pentru că i-a convins să nu renunțe la școală într-un moment în care nu vedeau sensul în ceea ce făceau.

„Astfel de gesturi îmi dau încredere că fac bine ceea ce fac și că este important să te gândești și la emoțiile copiilor. Generațiile de astăzi nu mai învață doar de teama profesorului și, în plus, sunt și sensibile emoțional. Tocmai de aceea cred că noi, profesorii, avem și datoria de a intra puțin și în sufletul copilului“, încheie Andreea Ursache.