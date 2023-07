Nou trend periculos pe TikTok. Tot mai mulți tineri consumă un insecticid

Tot mai mulți tineri consumă Borax, în noua tendință care a acaparat TikTok-ul, recent. Experții consideră acest nou trend periculos și atrag atenția că acest rodus nu este destinat consumului uman. Boraxul este un produs dezinfectant și insecticid periculos.

Tendința a câștigat recent o atenție virală când utilizatorul TikTok Chem Thug, un candidat la doctorat în chimie organică sintetică, a avertizat oamenii împotriva „otrăvirii imprudente” prin ingerarea de borax.

Videoclipul – care a strâns rapid peste 1,8 milioane de vizualizări, 325.000 de aprecieri, 14.000 de salvări și 19.000 de comentarii – conținea o compilație de TikTokers-i din comunitatea „medicamentului natural/holistic”, care ignoră avertismentele lansate de producătorul de borax „20 Mule Team Borax”, și îl consumă ca un fel de tonic.

Aproape 20.000 de TikTokers au accesat secțiunea de comentarii pentru a reacționa la videoclipul său viral. „Este o nebunie asta trebuie spus”, a scris unul dintre utilizatori. „Văd ce face când îl folosesc pe rufe…….ce nebunie, să-l inger de bunăvoie”, a comentat un alt utilzator. „Cum ne-am întors la epoca ingerării de (detergenți pentru) rufe”, a întrebat un alt utilizator, făcând referire la provocarea Tide Pod din 2018, arată In The Now.

Boraxul, folosit ca dezinfectant sau insecticid

Dr. Kelly Johnson-Arbor, un medic toxicologie medicală și co-director medical la Centrul pentru Otrăviri din Capitala Națională, a vorbit despre această nouă tendință și de ce este boraxul atât de periculos.

„Boraxul este o substanță chimică care conține elementul bor. Boraxul și acidul boric sunt folosiți în dezinfectanți și pentru a ucide furnici și gândaci”, a explicat Johnson-Arbor.

Conform site-ului web al „20 Mule Team Borax”, boraxul este un mineral format din sodiu, oxigen și bor extras din California Centrală și de Sud. „20 Mule Team™ pur și simplu rafinează boraxul brut care este extras din pământ și îl transformă într-o pulbere pentru a fi utilizat cu ușurință”, scriu ei.

Conform site-ului lor, este utilizat la curățare, spălare, controlul mirosurilor și arte/meșteșuguri.

„Boraxul nu este destinat utilizării ca produs de îngrijire personală sau supliment alimentar”, se arată în pagina lor de informații despre siguranță.

De ce consumă oamenii borax

„Consumul de borax a fost popularizat recent pe TikTok ca o modalitate de a trata inflamația, dar boraxul este de fapt un compus otrăvitor și nu ar trebui să fie consumat niciodată”, a explicat Johnson-Arbor. „Nu există dovezi că înghițirea boraxului are beneficii pentru sănătatea umană”, adaugă ea.

În ciuda acestui fapt, multe site-uri de medicină naturistă susțin că boraxul poate fi ingerat pentru a combate artrita, osteoporoza, lupusul, candida și multe altele.

În ceea ce privește borul, oligoelementul care alcătuiește boraxul, deși este prezent în mod natural în multe alimente și disponibil ca supliment alimentar, în prezent datele sunt insuficiente pentru a susține beneficiile sale pentru sănătate.

„Borul nu este clasificat ca un nutrient esențial pentru oameni, deoarece cercetările nu au identificat încă o funcție biologică clară pentru bor”, raportează National Institutes of Health. „La oameni, semnele și simptomele deficitului de bor nu au fost stabilite cu fermitate.”

Efectele secundare ale consumului de borax

Potrivit lui Johnson-Arbor, boraxul are o serie de efecte adverse, atunci când este ingerat. „Când este înghițit, boraxul provoacă greață, vărsături, iritație de stomac. Pot apărea și erupții cutanate. Consumul cronic de borax poate duce la anemie și convulsii. În cazurile severe, poate apărea moartea”, spune ea. „Vă rugăm să nu consumați acest compus otrăvitor și să-l utilizați numai conform instrucțiunilor de pe eticheta produsului”, mai sfătuiește ea.

Din cauza acestor efecte secundare și a faptului că nu este făcut pentru consumul uman,producătorul „ 20 Mule Team Borax” nu este avizat de U.S. Food and Drug Administration.

De altfel, pagina sa de informații despre siguranța produsului este plină cu avertismente care indică faptul că nu este destinat consumului uman.