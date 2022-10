Cum pot fi descoperite NFT-urile duplicat. Soluția găsită de un start-up românesc

Un start-up românesc de tehnologie a creat, cu ajutorul inteligentei artificiale, o tehnologie de identificare a NFT-urilor (non-fungible tokens) duplicat.

Start-up-ul românesc Autentica a inițiat un proces de scanare a NFT-urilor de pe platformele Ethereum și Binance, iar rezultatele intermediare arată că 44% dintre acestea, respectiv peste două milioane dintre cele 4,7 milioane de unități verificate, erau copii create prin duplicarea ilicită a aproximativ 58.000 de NFT-uri originale. Scanarea a mai evidențiat că, dintre acestea aproximativ 2.700 aveau peste 100 de copii, iar primele 14 fuseseră duplicate de peste 10.000 de ori fiecare.

”Chiar dacă o operă de artă duplicat se comercializează cu mii sau zeci de mii de dolari, valoarea ei reală este zero, iar cei care pierd sunt, în primul rând, creatorii de produse originale și, în cele din urmă, cumpărătorii. Singurii care câștigă sunt autorii acestor copii ilegale. Aceasta este o problemă cu care se confruntă toate piețele de artă, fie ele digitale sau tradiționale, însă problema poate fi rezolvată, și asta ne propunem noi să realizăm cu ajutorul tehnologiei block-chain și al Inteligenței Artificiale”, spune Artur Grigor, co-fondator și CEO Autentica.

Dezvoltarea tehnologiei de autentificare este susținută cu fondurile de 1,2 milioane de dolari atrase de Autentica într-o primă rundă de finanțare pre-seed derulată la finele anului trecut.

Tehnologia creată de Autentica are ca obiectiv sprijinirea creatorilor și artiștilor care folosesc tehnologia block-chain pentru a-și vinde produsele prin intermediul platformelor digitale și va putea fi utilizată în viitor inclusiv de către alte platforme, dar și de către utilizatorii finali, precum creatorii, colecționarii și traderii de artă NFT. În plus, Autentica a creat propriul token, $AUT, dedicat comunitații de utilizatori ai platformei Ethereum. La data publicării acestui articol, tokenul $AUT poate fi achiziționat in cadrul procesului de Private Sale.

Piața globală de NFT este estimată la 213 miliarde de dolari în 2030

Piața globală de NFT este estimată să ajungă la 213 miliarde de dolari în 2030, susținută de cererea tot mai mare de active și opere de artă digitale, iar pe măsură ce se va extinde, este de așteptat ca și numărul NFT-urilor duplicate să crească. Tehnologia Autentica are însă potențialul de a limita numărul de falsuri prin identificarea lor încă din faza inițială a unei tranzacții.

Autentica a integrat deja această tehnologie în platforma proprie de tranzacționare a NFT-urilor, denumită Autentica NFT Marketplace (www.autentica.market). Înainte de listarea unui nou NFT în paltformă, Autentica scanează automat toate NFT-urile existente pe blockchain-uri, și, în cazul in care va depista similitudini excesive cu produsele deja aflate la tranzacționare, va impiedica listarea unui duplicat.

”Produsele duplicat îi afectează cel mai mult pe artiștii care le-au creat și care văd cum operele lor sunt copiate ilicit și sunt monetizate fraudulos de către alții. Pe conturile de social media ale marilor platforme de tranzactionare NFT apar constant plângeri de la utilizatori care constată că au cumpărat duplicate și, astfel, au pierdut sume considerabile de bani. Folosind tehnologia Autentica, putem ajuta clienții să identifice un fals înainte de cumpărare, iar prin implementarea tehnologiei la scară largă fraudele NFT vor putea fi, în mare măsură, împiedicate”, adaugă Artur Grigor, co-fondator și CEO Autentica.